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МВС закликає не здавати міни та снаряди на металобрухт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мінування,міна,міни

Знайдені ворожі снаряди та міни не можна здавати на металобрухт - за це передбачено відповідальність.

Про це заявила на брифінгу речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За її словами, в Україні вже є багато випадків загибелі чи травмування людей від мін та вибухонебезпечних предметів під час польових робіт – здебільшого у Київській та Чернігівській областях.

"Деякі громадяни намагаються здавати вибухонебезпечні предмети на металобрухт або навіть використовувати у злочинних цілях. Нагадую, такі дії неприпустимі, небезпечні та суворо караються правоохоронними структурами", - сказала Матвєва.

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Вона закликала українців відвідувати лише ті місця на природі, які гарантовано перевірені піротехніками. Матвєєва нагадала, що в жодному разі не можна підходити до вибухонебезпечних предметів і тим більше – стосуватися їх, а у разі виявлення – негайно телефонувати за телефонами "101" та "102".

Також можна використовувати застосунок "Розмінування України" та інтерактивний сервіс "Протилежна діяльність ДСНС України".

Автор: Ольга Лузан
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Шо и такие индивиды бывают?
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16.06.2022 13:20 Відповісти
ну вы даете??? ))) а куда ж их сдавать?)))
(капец конечно... шо? таки сдают??)))
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16.06.2022 13:26 Відповісти
"... і тим більше - стосуватися їх"

Предлагаю заменить "стосуватися" хотя бы на "торкатися"
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16.06.2022 17:00 Відповісти
 
 