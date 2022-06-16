МВС закликає не здавати міни та снаряди на металобрухт
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Знайдені ворожі снаряди та міни не можна здавати на металобрухт - за це передбачено відповідальність.
Про це заявила на брифінгу речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За її словами, в Україні вже є багато випадків загибелі чи травмування людей від мін та вибухонебезпечних предметів під час польових робіт – здебільшого у Київській та Чернігівській областях.
"Деякі громадяни намагаються здавати вибухонебезпечні предмети на металобрухт або навіть використовувати у злочинних цілях. Нагадую, такі дії неприпустимі, небезпечні та суворо караються правоохоронними структурами", - сказала Матвєва.
Вона закликала українців відвідувати лише ті місця на природі, які гарантовано перевірені піротехніками. Матвєєва нагадала, що в жодному разі не можна підходити до вибухонебезпечних предметів і тим більше – стосуватися їх, а у разі виявлення – негайно телефонувати за телефонами "101" та "102".
Також можна використовувати застосунок "Розмінування України" та інтерактивний сервіс "Протилежна діяльність ДСНС України".
Будь ласка, зачекайте...
(капец конечно... шо? таки сдают??)))
Предлагаю заменить "стосуватися" хотя бы на "торкатися"