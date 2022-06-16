Twitter заблокировал аккаунт Рогозина за угрозы "покончить с Украиной"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Twitter заблокировал аккаунт Рогозина за публикацию, в которой призвал россиян "покончить с Украиной".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков", - говорилось в твите главы "Роскосмоса".
"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду.
К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды", - добавил Рогозин.
Пожалуйста, подождите...
А то ще знайдуть замість Педонія Рогозіна когось компетентнішого і перестануть викидати шалені гроші у різний непотріб, на кшталт "модних" комбінезонів їх космонавтів.
хто та ж повинен бути жіріком -клованом?
от уточка і заместітель жиріка...
Вяличие требует жертв среди Шариковх рабZei...
Тобто на думку цього упоротого, призиви до знищення українського народу - це не э екстремізмом?? Вони там геть неадекватні нацисти.
и не сиди в пендоских помойках
сиди в вк и пользуйся яндексом
и жри боярку