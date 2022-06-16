Twitter заблокировал аккаунт Рогозина за угрозы "покончить с Украиной"

Twitter заблокировал аккаунт Рогозина за публикацию, в которой призвал россиян "покончить с Украиной".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков", - говорилось в твите главы "Роскосмоса".

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"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду.

К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды", - добавил Рогозин.