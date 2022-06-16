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Twitter заблокував акаунт Рогозіна за погрози "покінчити з Україною"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рогозин

Twitter заблокував акаунт Рогозіна за публікацію, в якій закликав росіян "покінчити з Україною".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", - йшлося в твіті голови "Роскосмосу".

"Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку "видалити" тиснути не буду.

На жаль, Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди", - додав Рогозін.

Читайте: Рогозін погрожує Маску за Starlink: "Відповідати доведеться по-дорослому"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Вонючий опарыш. Сдохни,тварь.
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16.06.2022 13:35
+23
якої ще російській цивілізації? досить жити в вигаданому світі де велічіе і самодостаточность виключно в вашій голові а для світу ви мародери та вбивці і памятник такий ви заслуговуєте
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16.06.2022 13:41
+14
краще б він із собою покінчив, паскуда
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16.06.2022 13:36
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Вонючий опарыш. Сдохни,тварь.
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16.06.2022 13:35 Відповісти
Да уж❗Рогозин явно, не ровня Маску☝
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16.06.2022 13:41 Відповісти
Да упаси Бог. Для Украины такие рогозины полезнейшие организмы. Они как глисты в теле человека, пользы никакой а вред колоссальный. Пусть и дальше живет и разваливает парашу понемногу. Главное, чтобы их было много. А от его ****...жа ни жарко ни холодно, наоборот, многие задумаются, стоит ли иметь с ними дело.
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16.06.2022 15:17 Відповісти
краще б він із собою покінчив, паскуда
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16.06.2022 13:36 Відповісти
Кукуруку , Рагозін пакончіл собі в руку ...
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16.06.2022 13:57 Відповісти
Покончил сам с собой - наложил себе в руки. (трудности перевода)
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16.06.2022 15:15 Відповісти
Не треба.

А то ще знайдуть замість Педонія Рогозіна когось компетентнішого і перестануть викидати шалені гроші у різний непотріб, на кшталт "модних" комбінезонів їх космонавтів.
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16.06.2022 14:49 Відповісти
насрати - забути ...
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16.06.2022 13:37 Відповісти
зарвался любитель прыжков на батуте
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16.06.2022 13:39 Відповісти
Зато этот урод завалил русо-нацистам весь космос. Восстановлению не подлежит, а в условиях санкций это конец. Хоть с космоса не будут пулять ракетами по земному шару.
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16.06.2022 13:40 Відповісти
Взагалі, те, що виросло на місці Рогозіна, є екзистенційною загрозою народу Землі, всесвітній історії, та земній цивілізації.
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16.06.2022 13:40 Відповісти
Хіба воно не робило лише те, що в твітері щось викакати)) Це реально серйозний удар по космічному розвитку педирації))
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16.06.2022 13:40 Відповісти
В одноглазиках с контактами пусть сидит, тварь жирная, рускомирник гнилой. Ненавижу суку со времён Приднестровской войны. Когда то тебя, тварь, найдет заслуженная награда, мерзота
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16.06.2022 13:41 Відповісти
якої ще російській цивілізації? досить жити в вигаданому світі де велічіе і самодостаточность виключно в вашій голові а для світу ви мародери та вбивці і памятник такий ви заслуговуєте
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16.06.2022 13:41 Відповісти
Twiter eto neskrepno tak zhe kak i iphone.....skulite v adnaglaznikah
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16.06.2022 13:43 Відповісти
Рогозин вместе с Медведевым записались в диванные войска рф.
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16.06.2022 13:43 Відповісти
люки в танкетах перебудуйте, кацапи - свинота розгодувалась навіть з маслом жопа з танку не виходить...
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16.06.2022 13:44 Відповісти
Рогами застрял?)))
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16.06.2022 13:50 Відповісти
Поля, проверьтесь у психиатра. Небольшая лоботомия вам не повредит))))
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16.06.2022 13:52 Відповісти
Призивает к уничтожению, и тут же обвиняєт в "пропаганде" твитер, которий ни к чему не призивает, а удаляет его истерический вопль
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16.06.2022 13:46 Відповісти
пішла найух...
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16.06.2022 13:48 Відповісти
Что это? Дагестанец Анзор и бурят Чингиз озадачены.
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16.06.2022 14:08 Відповісти
алкан мітветь - заместітель жіріка...
хто та ж повинен бути жіріком -клованом?
от уточка і заместітель жиріка...
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16.06.2022 13:49 Відповісти
Такое ощущение, что а паРашном политикуме только дегенераты, моральные уроды, выродки и алкашня. Впрочем, как и в армии, как и в обществе. Других паРаша не высирает.
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16.06.2022 13:51 Відповісти
Мавзолейное быдло Рогозина удачно заклеило дырку на МКС простым Скотчем....
Вяличие требует жертв среди Шариковх рабZei...
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16.06.2022 13:52 Відповісти
ЗСУ потрібно назавжди заблокувати потвору рогозіна
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16.06.2022 13:54 Відповісти
ґей, русня - так ваше ***** вже здохло чи воно вічне як дирка в землі?
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16.06.2022 13:55 Відповісти
Покінчи з собою спершу. Будь першим.
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16.06.2022 13:55 Відповісти
Это зря. Генерал батутных войск мог много кому поднять настроение.
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16.06.2022 13:59 Відповісти
Не полноценный человек - обезьяна , генетический мутант с изменённой структурой мозга - такой как 98 % населения Мордора. Не прочёл ни одной книги по истории, плохо знает алфавит. На картинке проблема не только Украины - всего Человечества. Суть проблемы - или они уничтожат Человечество , или оно их. Эти зверолюди не излечимы - им все равно кого убивать, сколько сотен миллионов. Насиловать, грабить , унижать, жечь, утверждаться пренебрегая всеми человеческими ценностями. Поздно, но поймут все нормальные страны, что выход один - полное эмбарго, всевозможные ограничения и запреты , вплоть по полного физического уничтожения , не смотря на миллиардные человеческие потери - в противном случае зверолюди уничтожат Человечество. Лучше это понять сегодня.
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16.06.2022 13:59 Відповісти
Украинский ТРИЗУБ сожрёт и кастрирует двухголовую Курицу рабZei шо Тузик мавзолейную триколорную Тряпку генерала SS Власова...
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16.06.2022 14:00 Відповісти
Маск же вроде обещал полную свободу слова.
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16.06.2022 14:02 Відповісти
Ты всьо правильно сказал: "слова", а не гавкання
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16.06.2022 14:06 Відповісти
mask is not simple, but hi is not shit bowls skomunyzdyvaty
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16.06.2022 14:09 Відповісти
от тіко чтокні в Україні бурят роскосий ...
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16.06.2022 14:04 Відповісти
це послання рашиста для тих політиків які бажають домовлятися з ними..
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16.06.2022 14:08 Відповісти
Взагалі, те, що виросло на місці РосіЇ, є екзистенційною загрозою Українському народу та іншим європейским народам, світовому порядку, безпеці всього світу та цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків.
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16.06.2022 14:10 Відповісти
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16.06.2022 14:17 Відповісти
Тю, та хай приезжает и впрягается за своих внуков. Нашим собакам и лисицам без разницы яки погоны носила русня, которую они едят. Все перерабатываются в удобрения
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16.06.2022 14:35 Відповісти
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17.06.2022 08:15 Відповісти
Боже яке кончене....
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16.06.2022 15:34 Відповісти
"Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів"
Тобто на думку цього упоротого, призиви до знищення українського народу - це не э екстремізмом?? Вони там геть неадекватні нацисти.
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16.06.2022 15:54 Відповісти
Чучело тупое, иди мусор свой пости в своем помойном контакте или однокласниках.
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16.06.2022 15:58 Відповісти
Тупое, убогое существо. Если мама не дала, школа не поможет.
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16.06.2022 18:01 Відповісти
посмотрите на злобное ***** этого кацапского ублюдка!его живьём сжечь надо!
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16.06.2022 21:06 Відповісти
в спортлотто пиши
и не сиди в пендоских помойках
сиди в вк и пользуйся яндексом
и жри боярку
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16.06.2022 21:17 Відповісти
Наконец-то это рашоговно перестанет вонять в твитере.
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16.06.2022 22:56 Відповісти
 
 