Twitter заблокував акаунт Рогозіна за погрози "покінчити з Україною"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Twitter заблокував акаунт Рогозіна за публікацію, в якій закликав росіян "покінчити з Україною".
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", - йшлося в твіті голови "Роскосмосу".
"Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку "видалити" тиснути не буду.
На жаль, Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди", - додав Рогозін.
Будь ласка, зачекайте...
А то ще знайдуть замість Педонія Рогозіна когось компетентнішого і перестануть викидати шалені гроші у різний непотріб, на кшталт "модних" комбінезонів їх космонавтів.
хто та ж повинен бути жіріком -клованом?
от уточка і заместітель жиріка...
Вяличие требует жертв среди Шариковх рабZei...
Тобто на думку цього упоротого, призиви до знищення українського народу - це не э екстремізмом?? Вони там геть неадекватні нацисти.
и не сиди в пендоских помойках
сиди в вк и пользуйся яндексом
и жри боярку