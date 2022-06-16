Настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности, - президент Румынии Йоханнис
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Президент Румынии Клаус Йоханнис после посещения Ирпеня призвал привлечь к ответственности российских преступников в соответствии с международным уголовным правосудием.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Йоханнис написал в твиттере.
"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности в соответствии с международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", - отметил он.
No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022
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это не руzzкие подлые лукавые твари