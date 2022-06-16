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Новости Война в Украине
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Ирпень (359) Румыния (900) Йоханнис (37) военные преступления (1157)

Настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности, - президент Румынии Йоханнис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь,йоганніс

Президент Румынии Клаус Йоханнис после посещения Ирпеня призвал привлечь к ответственности российских преступников в соответствии с международным уголовным правосудием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Йоханнис написал в твиттере.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности в соответствии с международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", - отметил он.

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Топ комментарии
+3
Кацапе, в тебе 5 помилок у слові "*****".
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16.06.2022 14:49
+3
Жалко, что Пороха рядом с ним нет, а то Клаус посреди мелюзги как столб. С Порохом они почти наравне стояли по росту и здоровые оба мужчины. Я не то, чтобы по росту людей оцениваю, ей богу это не так, да и сам я не высокий, но приятно, когда страну представляе мужчина, а не клоп)
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16.06.2022 15:17
+3
🇷🇴💙💛❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 15:47
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16.06.2022 14:35 Ответить
Путіну позвони і запропонуй йому здатись
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16.06.2022 14:38 Ответить
Кацапе, в тебе 5 помилок у слові "*****".
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16.06.2022 14:49 Ответить
точно то касап, ольгінський бот
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16.06.2022 18:07 Ответить
А Маріуполь показувати їм після цього, з десятками тисяч трупів у братських могилах і понівичені тіла ще десятків тисяч і як собаки тягали рештки людей по вулицям, мабуть не будуть, бо то мабуть не для слабонервних, щоб не травмувати їх не дай Бог, психіку. Бо залізуть у куток і будуть там боятися путіна і нічого більше робити не будуть.
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16.06.2022 14:52 Ответить
А нам что? Похлопать в ладоши и все само сбудется? Каким образом ты хочешь, чтобы это произошло в действительности, и какие именно действия лично ты предпринимаешь для этого? Вот такое надо задавать каждому. Показать на карте количество военной техники у кацапов, показать число их аэродромов и попросить рассказать, а как именно их необходимо уничтожить. Пускай расскажут, как это сделать с количеством гаубиц 1/2.5 штуки на страну в виде помощи, и где каски, наконец.
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16.06.2022 14:54 Ответить
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16.06.2022 14:55 Ответить
Даки підтягнулися. То добре.
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16.06.2022 14:56 Ответить
Як Зеленський думав зміцнити обороноздатність країни асфальтом?
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16.06.2022 15:07 Ответить
ВСЕХ ПРЕСТУПНИКОВ ЖДЕТ СУД, ОСОБЕННО ГААГАСКИЙ ТРИБУНАЛ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 15:13 Ответить
Жалко, что Пороха рядом с ним нет, а то Клаус посреди мелюзги как столб. С Порохом они почти наравне стояли по росту и здоровые оба мужчины. Я не то, чтобы по росту людей оцениваю, ей богу это не так, да и сам я не высокий, но приятно, когда страну представляе мужчина, а не клоп)
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16.06.2022 15:17 Ответить
🇷🇴💙💛❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 15:47 Ответить
Спасибо братскому румынскому народу!!!
💓💓💓🇷🇴
это не руzzкие подлые лукавые твари
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16.06.2022 18:58 Ответить
 
 