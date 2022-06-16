Оккупанты планировали захватить Киев за 12 часов, - Резников

Российские военные ожидали, что захватят Киев в течение 12 часов после вторжения 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, у одного из убитых российских военных был найден документ, в котором указывались военные цели РФ.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", – отметил министр.

Россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы, добавил Резников.

"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивными. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас - всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - рассказал министр.

Лишь после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали предоставлять Украине более тяжелое вооружение.

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