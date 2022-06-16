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Оккупанты планировали захватить Киев за 12 часов, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Российские военные ожидали, что захватят Киев в течение 12 часов после вторжения 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, у одного из убитых российских военных был найден документ, в котором указывались военные цели РФ.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", – отметил министр.

Россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы, добавил Резников.

"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивными. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас - всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - рассказал министр.

Лишь после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали предоставлять Украине более тяжелое вооружение.

Читайте: Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности, Крым и Донбасс, - Резников
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Топ комментарии
+31
А чому і ні. Дороги побудовані, оборонний заказ зірваний два роки підряд, клістрони в сейфі прокуратури, до шашликів готовилися.
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16.06.2022 14:55
+24
СЛАВА ЗСУ !СЛАВА НАЦГВАРДІЇ!СЛАВА ТЕРОБОРОНІ!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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16.06.2022 14:55
+22
И захватили бы без проблем. Вообще без проблем. Их остановили буквально десяток спецназовцев и десяток артиллеристов, кто без вообще какой-либо связи с командованием сам отбил потенциальную высадку около 80 ИЛ-76 в Гостомеле и еще до этого 50 вертушек летало плюс в Крыму стояли еще столько же десантуры, суммарно там под 4000 человек плюс 100 бэтров с ними. И в Сумах, внезапно, пошли работать такое же количество военных и гражданских, в Харькове тоже по Росгвардии отработали с БМП пару штук, Чернигов замедлил продвижение. И все прекрасно помнят видео, где эти десятки ИЛов груженных садятся в Беларуси, хотя вылетали еще из Пскова и других классических десантурных мест. Потому что спецназ подрезал вертолетный десант, а арта поработала по взлетке и там сесть было невозможно.

Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.

Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
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16.06.2022 15:02
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СЛАВА ЗСУ !СЛАВА НАЦГВАРДІЇ!СЛАВА ТЕРОБОРОНІ!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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16.06.2022 14:55 Ответить
А чому і ні. Дороги побудовані, оборонний заказ зірваний два роки підряд, клістрони в сейфі прокуратури, до шашликів готовилися.
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16.06.2022 14:55 Ответить
саме так !

навіть нове шосе до ЧАЕС поклали

батя, ОН старался
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16.06.2022 15:16 Ответить
кацапы оказались дебилами
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16.06.2022 15:03 Ответить
Боневтік, боневспів- розгубився а потім було пізно зловили за яя і зробили хероєм
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16.06.2022 14:57 Ответить
А Баканов втік, але не разгубився і через 2 місяця повернувся.
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16.06.2022 18:29 Ответить
каски і броніки іди рахуй - піздасловець зелений...
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16.06.2022 14:58 Ответить
чи тебе копняками підганять?
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16.06.2022 15:16 Ответить
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16.06.2022 15:00 Ответить
И захватили бы без проблем. Вообще без проблем. Их остановили буквально десяток спецназовцев и десяток артиллеристов, кто без вообще какой-либо связи с командованием сам отбил потенциальную высадку около 80 ИЛ-76 в Гостомеле и еще до этого 50 вертушек летало плюс в Крыму стояли еще столько же десантуры, суммарно там под 4000 человек плюс 100 бэтров с ними. И в Сумах, внезапно, пошли работать такое же количество военных и гражданских, в Харькове тоже по Росгвардии отработали с БМП пару штук, Чернигов замедлил продвижение. И все прекрасно помнят видео, где эти десятки ИЛов груженных садятся в Беларуси, хотя вылетали еще из Пскова и других классических десантурных мест. Потому что спецназ подрезал вертолетный десант, а арта поработала по взлетке и там сесть было невозможно.

Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.

Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
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16.06.2022 15:02 Ответить
Еще забыл упомянуть про Ирпень/Бучу, они остановили движение на Киев, уверен если бы не эти города, то кацапы 24 числа были бы уже в Киеве.
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16.06.2022 15:10 Ответить
Не будь таким уверенным, как попали в Киев так на улицах и остались бы валяться, убитыми.. Это не 2014 год, и прошедших "военную подготовку" на Донбассе - сотни тысяч, фашисты сдохли бы сразу..
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16.06.2022 15:44 Ответить
Кацапам в Київ і не потрібно було заїзжати,взяти в оточення а дальше "принуждение к миру" і посредине
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16.06.2022 16:22 Ответить
"Аеродром атакували Ка-52, Мі-24 та Мі-8": як рашисти захоплювали "Антонов" https://www.youtube.com/watch?v=wiPB0gGhAzA&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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16.06.2022 16:19 Ответить
Підтвердженням ваших слів була наявність в першому ешелоні вторгнення отих кацапських ментів, омонів, кацапогвардії. Вони були впевнені на сто, що візьмуть столицю і обласні центри на раз. Щось подібне вони тренували в Казахстані. Залишається при відповідній владі провести розслідування про роль і "заслуги "владної верхівки у цьому початковому етапі вторгнення мордору.
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16.06.2022 16:32 Ответить
Російськи війска почали проходити Чонгар в 01.00. Але чому то повномасштабне вторгнення рахуємо з 05.00.
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16.06.2022 18:39 Ответить
Можна будь ласка відео, з тими десятками завантаженими Ілами в бєлорусі?
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16.06.2022 17:49 Ответить
Андрій Іллєнко

Здається, вже всім зрозуміло - завдяки кому московити вигравали свої війни. Завдяки українцям.

Це гірко - бо стільки разів наші предки проливали кров за чужі інтереси. Але це і повчально - бо сьогодні українці декласують московитів на полі бою, цього разу вже за свою країну і свою землю.

Саме цей український типаж, український здоровенний селянин-куркуль, якого так старанно намагались знищити комісари і окупанти - саме він зараз піднявся і розносить московську патороч на шмаття.

За годину по-хазяйськи опановує джевелін і стінгер, робить все з фірмовим гумором і творить військові дива.

Він мститься за Голодомор. Він збирає овації в конгресах і сенатах. Він творить історію.

Троцький колись казав, що найстрашніша сила у світі - це українець-господар, у якого гайдамацька кров. Так і є.
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16.06.2022 15:05 Ответить
Резников на всех передачах и ток-шоу перед войной твердил как мантру: - рф не нападет. Она не создала ударного кулака, не выстроена логистика, не созданы тылы, хранилища и т.д. На ютубе есть ролик с камеры наблюдения то ли в Херсоне, то ли Каховке: несколько часов непрерывным потоком шли вражеские колонны. Какое-то нападение не такое. Без всякого ударного кулака в 12 часов дня 24 февраля рашистские танки уже едет по дамбе Каховской ГЭС...
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16.06.2022 15:08 Ответить
Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".

Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет".
---------------
почему эта свинья, виновная в гибели десятков тысяч людей не сидит за решеткой
вот в чем вопрос
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16.06.2022 15:09 Ответить
Эта свинья коллективная,главная Зелупок!
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16.06.2022 15:45 Ответить
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины

- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022,
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16.06.2022 15:08 Ответить
цікаво, на південному напрямку, говорять вони, була 15 кратна перевага рашистів! Тому так швидко здали південь!

Цікаво, 15-20 кратна перевага це вже ударне угрупування чи ще ні?
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16.06.2022 15:28 Ответить
Да ****** они все, крутятся как проститутки на ***.
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16.06.2022 20:24 Ответить
Рєзніков - чтогдекогдашник, тобто людина команди, що йому сказали - те він і говорив.
Добре, хоч вистачило розуму не приймати далі участі у переговорній групі мінськ-3.
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16.06.2022 15:21 Ответить
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16.06.2022 15:27 Ответить
було 72,64,48...і вот 12!!! хто менше?!?!
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16.06.2022 15:30 Ответить
Те що ми протрималися стільки, без озброєння та з дебілами у владі - за це у кожному місті цілувати ноги нашим воїнам треба.
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16.06.2022 16:22 Ответить
Згодна, ЗСУ зробили щось неймовірне, це не просто подарунок країні - це друге життя. Я впевнена, що більшість українців не вірила, що ми вистоїмо.
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16.06.2022 16:46 Ответить
Скоро скажуть ,що за шість годин.
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16.06.2022 16:26 Ответить
Дуже схоже, що якась сволота цілеспрямовано паплюжить діючу владу в унісон з російською пропагандою. І мета цього антиурядового шабашу - посіяти зневіру й розбрад в суспільстві, сприяти послабленню обороноздатності держави!
А тим часом Україна успішно протистоїть рашистській навалі буквально з перших годин війни. І не в останню чергу тому, що до війни безумовно готувалися. Добре чи погано? Якщо до цих пір тримаємося проти "другої армії світу" - то скоріше добре.
То ж, панове, припиніть необгрунтовано паплюжити владу, не підтанцьовуйте рашитським пропагандонам! Краще зайвий раз, перед тим як писати, подумайте що можете зробити корисного для перемоги.
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16.06.2022 18:04 Ответить
Дуже добре готувалися: Розминували Чонгар і навіть відвели артилерію він Чонгара щоб хтось ненароком не вистрелив по колоні російських військ які йшли Чонгаром так повільно гуськом що довелося рух о 01.00 починати за 4 години до бомбардувань.
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16.06.2022 18:36 Ответить
Никто не паплюжить діючу владу больше чем сама влада
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16.06.2022 20:29 Ответить
А це що новина? Скільки можна про це говорить... скоро вже 4 місяці всі по черзі і звиздять і звиздять. Тим паче, що то не твоя заслуга. А наших героїв воїнів!!! СЛАВА воїнам захисникам України!!!!!!! І смерть клятим рашистам і зрадникам Ураїни!
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16.06.2022 18:13 Ответить
Переломним моментом в відношенні Заходу до України і президента була відповідь Зеленського в перший день війни на пропозицію Заходу евакуюватися і надати йому політичний притулок. А саме: "Мені не потрібен притулок, нам потрібна зброя"! Це справило враження на західних політиків. Не знаю, як би в такій ситуації повів би себе Порошенко, але що сталося - те сталося. Після тих слів Зеленського, після перших днів успішного спротиву армії і прикордонників Захід повірив в спроможність України протистояти рашистам, з тих пір і пішла допомога, пішла зброя і дедалі в більшій кількості і якості...
Буквально весь цивілізований світ став на захист України, і в цьому зовсім не остання заслуга сьогоднішнього керівництва держави. Такі діла...
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16.06.2022 18:58 Ответить
Твой бздунишка уже вставал на лыжи но его остановил Дерьмак,аргументировав тем,что Вова отдаст власть в руки Пороха. ненависть к Порошенко победила страх.Ура герою! Целуй его в его обосранную зелёную жопу.
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16.06.2022 20:33 Ответить
 
 