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Окупанти планували захопити Київ за 12 годин, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Російські військові очікували, що захоплять Київ протягом 12 годин після вторгнення 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в одного з убитих російських військових було знайдено документ, у якому зазначалися військові цілі РФ.

"Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва", - зазначив міністр.

Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці, додав Резніков.

"Чесно кажучи, наші партнери в різних столицях світу також були наївними. Вони сказали нам, що вторгнення неминуче, і ви впадете. У вас лише 72 години. Тому важкого озброєння нам не дали", - розповів міністр.

Лише після того, як Україна звільнила Київську область наприкінці березня, західні партнери почали надавати Україні більш важке озброєння.

Читайте: Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
А чому і ні. Дороги побудовані, оборонний заказ зірваний два роки підряд, клістрони в сейфі прокуратури, до шашликів готовилися.
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16.06.2022 14:55
+24
СЛАВА ЗСУ !СЛАВА НАЦГВАРДІЇ!СЛАВА ТЕРОБОРОНІ!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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16.06.2022 14:55
+22
И захватили бы без проблем. Вообще без проблем. Их остановили буквально десяток спецназовцев и десяток артиллеристов, кто без вообще какой-либо связи с командованием сам отбил потенциальную высадку около 80 ИЛ-76 в Гостомеле и еще до этого 50 вертушек летало плюс в Крыму стояли еще столько же десантуры, суммарно там под 4000 человек плюс 100 бэтров с ними. И в Сумах, внезапно, пошли работать такое же количество военных и гражданских, в Харькове тоже по Росгвардии отработали с БМП пару штук, Чернигов замедлил продвижение. И все прекрасно помнят видео, где эти десятки ИЛов груженных садятся в Беларуси, хотя вылетали еще из Пскова и других классических десантурных мест. Потому что спецназ подрезал вертолетный десант, а арта поработала по взлетке и там сесть было невозможно.

Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.

Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
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16.06.2022 15:02
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СЛАВА ЗСУ !СЛАВА НАЦГВАРДІЇ!СЛАВА ТЕРОБОРОНІ!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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16.06.2022 14:55 Відповісти
А чому і ні. Дороги побудовані, оборонний заказ зірваний два роки підряд, клістрони в сейфі прокуратури, до шашликів готовилися.
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16.06.2022 14:55 Відповісти
саме так !

навіть нове шосе до ЧАЕС поклали

батя, ОН старался
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16.06.2022 15:16 Відповісти
кацапы оказались дебилами
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16.06.2022 15:03 Відповісти
Боневтік, боневспів- розгубився а потім було пізно зловили за яя і зробили хероєм
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16.06.2022 14:57 Відповісти
А Баканов втік, але не разгубився і через 2 місяця повернувся.
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16.06.2022 18:29 Відповісти
каски і броніки іди рахуй - піздасловець зелений...
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16.06.2022 14:58 Відповісти
чи тебе копняками підганять?
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16.06.2022 15:16 Відповісти
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16.06.2022 15:00 Відповісти
И захватили бы без проблем. Вообще без проблем. Их остановили буквально десяток спецназовцев и десяток артиллеристов, кто без вообще какой-либо связи с командованием сам отбил потенциальную высадку около 80 ИЛ-76 в Гостомеле и еще до этого 50 вертушек летало плюс в Крыму стояли еще столько же десантуры, суммарно там под 4000 человек плюс 100 бэтров с ними. И в Сумах, внезапно, пошли работать такое же количество военных и гражданских, в Харькове тоже по Росгвардии отработали с БМП пару штук, Чернигов замедлил продвижение. И все прекрасно помнят видео, где эти десятки ИЛов груженных садятся в Беларуси, хотя вылетали еще из Пскова и других классических десантурных мест. Потому что спецназ подрезал вертолетный десант, а арта поработала по взлетке и там сесть было невозможно.

Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.

Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
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16.06.2022 15:02 Відповісти
Еще забыл упомянуть про Ирпень/Бучу, они остановили движение на Киев, уверен если бы не эти города, то кацапы 24 числа были бы уже в Киеве.
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16.06.2022 15:10 Відповісти
Не будь таким уверенным, как попали в Киев так на улицах и остались бы валяться, убитыми.. Это не 2014 год, и прошедших "военную подготовку" на Донбассе - сотни тысяч, фашисты сдохли бы сразу..
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16.06.2022 15:44 Відповісти
Кацапам в Київ і не потрібно було заїзжати,взяти в оточення а дальше "принуждение к миру" і посредине
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16.06.2022 16:22 Відповісти
"Аеродром атакували Ка-52, Мі-24 та Мі-8": як рашисти захоплювали "Антонов" https://www.youtube.com/watch?v=wiPB0gGhAzA&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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16.06.2022 16:19 Відповісти
Підтвердженням ваших слів була наявність в першому ешелоні вторгнення отих кацапських ментів, омонів, кацапогвардії. Вони були впевнені на сто, що візьмуть столицю і обласні центри на раз. Щось подібне вони тренували в Казахстані. Залишається при відповідній владі провести розслідування про роль і "заслуги "владної верхівки у цьому початковому етапі вторгнення мордору.
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16.06.2022 16:32 Відповісти
Російськи війска почали проходити Чонгар в 01.00. Але чому то повномасштабне вторгнення рахуємо з 05.00.
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16.06.2022 18:39 Відповісти
Можна будь ласка відео, з тими десятками завантаженими Ілами в бєлорусі?
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16.06.2022 17:49 Відповісти
Андрій Іллєнко

Здається, вже всім зрозуміло - завдяки кому московити вигравали свої війни. Завдяки українцям.

Це гірко - бо стільки разів наші предки проливали кров за чужі інтереси. Але це і повчально - бо сьогодні українці декласують московитів на полі бою, цього разу вже за свою країну і свою землю.

Саме цей український типаж, український здоровенний селянин-куркуль, якого так старанно намагались знищити комісари і окупанти - саме він зараз піднявся і розносить московську патороч на шмаття.

За годину по-хазяйськи опановує джевелін і стінгер, робить все з фірмовим гумором і творить військові дива.

Він мститься за Голодомор. Він збирає овації в конгресах і сенатах. Він творить історію.

Троцький колись казав, що найстрашніша сила у світі - це українець-господар, у якого гайдамацька кров. Так і є.
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16.06.2022 15:05 Відповісти
Резников на всех передачах и ток-шоу перед войной твердил как мантру: - рф не нападет. Она не создала ударного кулака, не выстроена логистика, не созданы тылы, хранилища и т.д. На ютубе есть ролик с камеры наблюдения то ли в Херсоне, то ли Каховке: несколько часов непрерывным потоком шли вражеские колонны. Какое-то нападение не такое. Без всякого ударного кулака в 12 часов дня 24 февраля рашистские танки уже едет по дамбе Каховской ГЭС...
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16.06.2022 15:08 Відповісти
Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".

Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет".
---------------
почему эта свинья, виновная в гибели десятков тысяч людей не сидит за решеткой
вот в чем вопрос
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16.06.2022 15:09 Відповісти
Эта свинья коллективная,главная Зелупок!
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16.06.2022 15:45 Відповісти
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины

- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022,
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16.06.2022 15:08 Відповісти
цікаво, на південному напрямку, говорять вони, була 15 кратна перевага рашистів! Тому так швидко здали південь!

Цікаво, 15-20 кратна перевага це вже ударне угрупування чи ще ні?
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16.06.2022 15:28 Відповісти
Да ****** они все, крутятся как проститутки на ***.
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16.06.2022 20:24 Відповісти
Рєзніков - чтогдекогдашник, тобто людина команди, що йому сказали - те він і говорив.
Добре, хоч вистачило розуму не приймати далі участі у переговорній групі мінськ-3.
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16.06.2022 15:21 Відповісти
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16.06.2022 15:27 Відповісти
було 72,64,48...і вот 12!!! хто менше?!?!
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16.06.2022 15:30 Відповісти
Те що ми протрималися стільки, без озброєння та з дебілами у владі - за це у кожному місті цілувати ноги нашим воїнам треба.
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16.06.2022 16:22 Відповісти
Згодна, ЗСУ зробили щось неймовірне, це не просто подарунок країні - це друге життя. Я впевнена, що більшість українців не вірила, що ми вистоїмо.
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16.06.2022 16:46 Відповісти
Скоро скажуть ,що за шість годин.
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16.06.2022 16:26 Відповісти
Дуже схоже, що якась сволота цілеспрямовано паплюжить діючу владу в унісон з російською пропагандою. І мета цього антиурядового шабашу - посіяти зневіру й розбрад в суспільстві, сприяти послабленню обороноздатності держави!
А тим часом Україна успішно протистоїть рашистській навалі буквально з перших годин війни. І не в останню чергу тому, що до війни безумовно готувалися. Добре чи погано? Якщо до цих пір тримаємося проти "другої армії світу" - то скоріше добре.
То ж, панове, припиніть необгрунтовано паплюжити владу, не підтанцьовуйте рашитським пропагандонам! Краще зайвий раз, перед тим як писати, подумайте що можете зробити корисного для перемоги.
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16.06.2022 18:04 Відповісти
Дуже добре готувалися: Розминували Чонгар і навіть відвели артилерію він Чонгара щоб хтось ненароком не вистрелив по колоні російських військ які йшли Чонгаром так повільно гуськом що довелося рух о 01.00 починати за 4 години до бомбардувань.
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16.06.2022 18:36 Відповісти
Никто не паплюжить діючу владу больше чем сама влада
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16.06.2022 20:29 Відповісти
А це що новина? Скільки можна про це говорить... скоро вже 4 місяці всі по черзі і звиздять і звиздять. Тим паче, що то не твоя заслуга. А наших героїв воїнів!!! СЛАВА воїнам захисникам України!!!!!!! І смерть клятим рашистам і зрадникам Ураїни!
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16.06.2022 18:13 Відповісти
Переломним моментом в відношенні Заходу до України і президента була відповідь Зеленського в перший день війни на пропозицію Заходу евакуюватися і надати йому політичний притулок. А саме: "Мені не потрібен притулок, нам потрібна зброя"! Це справило враження на західних політиків. Не знаю, як би в такій ситуації повів би себе Порошенко, але що сталося - те сталося. Після тих слів Зеленського, після перших днів успішного спротиву армії і прикордонників Захід повірив в спроможність України протистояти рашистам, з тих пір і пішла допомога, пішла зброя і дедалі в більшій кількості і якості...
Буквально весь цивілізований світ став на захист України, і в цьому зовсім не остання заслуга сьогоднішнього керівництва держави. Такі діла...
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16.06.2022 18:58 Відповісти
Твой бздунишка уже вставал на лыжи но его остановил Дерьмак,аргументировав тем,что Вова отдаст власть в руки Пороха. ненависть к Порошенко победила страх.Ура герою! Целуй его в его обосранную зелёную жопу.
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16.06.2022 20:33 Відповісти
 
 