Окупанти планували захопити Київ за 12 годин, - Резніков
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Російські військові очікували, що захоплять Київ протягом 12 годин після вторгнення 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, в одного з убитих російських військових було знайдено документ, у якому зазначалися військові цілі РФ.
"Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва", - зазначив міністр.
Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці, додав Резніков.
"Чесно кажучи, наші партнери в різних столицях світу також були наївними. Вони сказали нам, що вторгнення неминуче, і ви впадете. У вас лише 72 години. Тому важкого озброєння нам не дали", - розповів міністр.
Лише після того, як Україна звільнила Київську область наприкінці березня, західні партнери почали надавати Україні більш важке озброєння.
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СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
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навіть нове шосе до ЧАЕС поклали
батя, ОН старался
Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.
Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
Здається, вже всім зрозуміло - завдяки кому московити вигравали свої війни. Завдяки українцям.
Це гірко - бо стільки разів наші предки проливали кров за чужі інтереси. Але це і повчально - бо сьогодні українці декласують московитів на полі бою, цього разу вже за свою країну і свою землю.
Саме цей український типаж, український здоровенний селянин-куркуль, якого так старанно намагались знищити комісари і окупанти - саме він зараз піднявся і розносить московську патороч на шмаття.
За годину по-хазяйськи опановує джевелін і стінгер, робить все з фірмовим гумором і творить військові дива.
Він мститься за Голодомор. Він збирає овації в конгресах і сенатах. Він творить історію.
Троцький колись казав, що найстрашніша сила у світі - це українець-господар, у якого гайдамацька кров. Так і є.
Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.
Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет".
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почему эта свинья, виновная в гибели десятков тысяч людей не сидит за решеткой
вот в чем вопрос
- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022,
Цікаво, 15-20 кратна перевага це вже ударне угрупування чи ще ні?
Добре, хоч вистачило розуму не приймати далі участі у переговорній групі мінськ-3.
А тим часом Україна успішно протистоїть рашистській навалі буквально з перших годин війни. І не в останню чергу тому, що до війни безумовно готувалися. Добре чи погано? Якщо до цих пір тримаємося проти "другої армії світу" - то скоріше добре.
То ж, панове, припиніть необгрунтовано паплюжити владу, не підтанцьовуйте рашитським пропагандонам! Краще зайвий раз, перед тим як писати, подумайте що можете зробити корисного для перемоги.
Буквально весь цивілізований світ став на захист України, і в цьому зовсім не остання заслуга сьогоднішнього керівництва держави. Такі діла...