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В Хмельницкой области запретили русские песни в публичных местах

Новости Цензор.НЕТ Общество

русские,русский,русская

До конца оккупации РФ территории Украины в Хмельницкой области будет действовать мораторий на использование русскоязычного культурного продукта.

Соответствующее решение было принято на заседании облсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 56 депутатов из 58.

Они также рекомендовали ОВА создать группу по разъяснению о моратории.

"Также рекомендовано органам местного самоуправления области осуществлять контроль на соответствующих территориях громад за соблюдением моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах", - говорится в сообщении.

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Ранее решение о запрете русскоязычных песен было принято в Тернополе и Ивано-Франковске.
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Топ комментарии
+9
Pink Floyd, Paul McCartney and Metallica підтримали Україну, я можна слухати рашистське лайно
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16.06.2022 15:53
+8
ю
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16.06.2022 15:49
+8
Чудове рішення. Але цього недостатньо. Треба заборони використання музичних творів на будь якій мові співаків-зраднмків, таких як Повалій, Лорак, Лобода та інші. Нехай на святах птахофабрики у Нгвосибірську співают
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16.06.2022 15:59
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ю
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16.06.2022 15:49 Ответить
Pink Floyd, Paul McCartney and Metallica підтримали Україну, я можна слухати рашистське лайно
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16.06.2022 15:53 Ответить
Ще Scorpions, Bon Jovi, U2, Imagine Dragons, Bring me the horizon, 30 seconds to Mars!
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16.06.2022 17:09 Ответить
Чудове рішення. Але цього недостатньо. Треба заборони використання музичних творів на будь якій мові співаків-зраднмків, таких як Повалій, Лорак, Лобода та інші. Нехай на святах птахофабрики у Нгвосибірську співают
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16.06.2022 15:59 Ответить
Лобода сьогодні приїхала Ірпінь, а також засудила війну проти України
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16.06.2022 16:23 Ответить
вона опіздала.
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16.06.2022 16:37 Ответить
Вона ****** !!!!
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16.06.2022 19:04 Ответить
Лютий +
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16.06.2022 16:08 Ответить
Всю кацапську хрюканіну потрібно заборонити по усій Україні.
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16.06.2022 16:08 Ответить
я бы еще запретил к ввозу в страну матрёшек и балалайки.
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16.06.2022 16:39 Ответить
Не знаю як у кого,у мене зараз якась стійка відраза до всього кацапського.
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16.06.2022 16:39 Ответить
"Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. В. Путин" Освобождає бльо...
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16.06.2022 17:08 Ответить
правильно на всіх офіційних треба заборонити рашистське
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17.06.2022 01:34 Ответить
 
 