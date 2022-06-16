В Хмельницкой области запретили русские песни в публичных местах

До конца оккупации РФ территории Украины в Хмельницкой области будет действовать мораторий на использование русскоязычного культурного продукта.

Соответствующее решение было принято на заседании облсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 56 депутатов из 58.

Они также рекомендовали ОВА создать группу по разъяснению о моратории.

"Также рекомендовано органам местного самоуправления области осуществлять контроль на соответствующих территориях громад за соблюдением моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах", - говорится в сообщении.

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Ранее решение о запрете русскоязычных песен было принято в Тернополе и Ивано-Франковске.