Латвия запретила российские каналы до окончания войны и возвращения Крыма Украине

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции последних 80 телеканалов из России, которые еще можно было смотреть на территории балтийской страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не отдаст Украине оккупированный Крым.

Трансляцию всех российских каналов запретили, основываясь на новой законодательной норме. Она предполагает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии больше не будут покупать электричество в РФ

Первое решение о блокировании российских каналов, в том числе развлекательных, латвийский Национальный совет по электронным СМИ принял в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала в суд. И тот решил временно вернуть в латвийский эфир ряд российских развлекательных каналов. Суд объяснил свое решение тем, что непонятно, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

Нацсовет обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если они производятся в странах, угрожающих суверенитету других стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В описаниях телеканалов и программы на Smart TV в России появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВИДЕО+ФОТО