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Новости За рубежом
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запрет (1661) Латвия (1157) Россия (91316) телевидение (856)

Латвия запретила российские каналы до окончания войны и возвращения Крыма Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции последних 80 телеканалов из России, которые еще можно было смотреть на территории балтийской страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не отдаст Украине оккупированный Крым.

Трансляцию всех российских каналов запретили, основываясь на новой законодательной норме. Она предполагает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

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Первое решение о блокировании российских каналов, в том числе развлекательных, латвийский Национальный совет по электронным СМИ принял в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала в суд. И тот решил временно вернуть в латвийский эфир ряд российских развлекательных каналов. Суд объяснил свое решение тем, что непонятно, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

Нацсовет обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если они производятся в странах, угрожающих суверенитету других стран.

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Топ комментарии
+16
Латиши-це все запарєбрікаває гавно потрібно забороняти не тимчасово а назавжди...
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06.06.2022 14:00
+7
Это может принести уважаемой Латвии скрытый пока положительный эффект: ватное русоязычное быдло, не желающее учить латвийский язык, останется совсем без телевизора. Надеюсь, долго не протянет, чемодан, вокзал, московия...
Страна с меньшим процентом быдла всегда успешно развивается.
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06.06.2022 14:18
+6
tak , abo s nashemi euro-zakonami / sudami eto nemozlivo.
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06.06.2022 14:05
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Латиши-це все запарєбрікаває гавно потрібно забороняти не тимчасово а назавжди...
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06.06.2022 14:00 Ответить
tak , abo s nashemi euro-zakonami / sudami eto nemozlivo.
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06.06.2022 14:05 Ответить
Це поки що тимасово, а потім і назавжди буде
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06.06.2022 14:12 Ответить
Завидую латышам.
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06.06.2022 14:07 Ответить
добре! латишам респект
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06.06.2022 14:08 Ответить
А потім можна тягнути з поверненням цього запорєбрікового лайна ще довго - бюрократія це та ще шльондра
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06.06.2022 14:12 Ответить
Нам би таку владу! Швидко все роблять, дивляться на іньших та не чекають коли біда к ним прийде, роблять на упередження.
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06.06.2022 14:13 Ответить
No timchasova , u nas dali dabro na telekanal "Dozhdj " . I eta pamoika , takzhe kak "Meduza ", budet ruporami "haroshih "ruskih ....i eta dazhe huzhe , patamu chto s jabvnoi propogandoi legche barotsa , a s etoi gibridoi ......karoche ja ochenj zol na nashe pravitelstvo 😠
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06.06.2022 14:17 Ответить
javnoi
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06.06.2022 14:18 Ответить
Это может принести уважаемой Латвии скрытый пока положительный эффект: ватное русоязычное быдло, не желающее учить латвийский язык, останется совсем без телевизора. Надеюсь, долго не протянет, чемодан, вокзал, московия...
Страна с меньшим процентом быдла всегда успешно развивается.
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06.06.2022 14:18 Ответить
Не покинуть кацапи Латвію , так як розуміють де їм краще , ну і розвиватися не будуть , бо від природи ущербні 😠
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06.06.2022 14:22 Ответить
Хіба кацапи не можуть собі супутникового обладнання придбати?
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06.06.2022 14:26 Ответить
Umnik , tvaji rassuzhdenije kak ta polupravda , katoruju nesjot zherela "haroshih ruskih " . A pro ahineju pazhalsta po padrobneje !
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06.06.2022 16:14 Ответить
Наше, латвийское руSSо-быдло телевизором в рашку не заманишь! Будут здесь сидеть, мучаться и выть как их ущемляют, но боже упаси свалить в паРАШУ! К слову на болотах сегодня уже вой поднялся!
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06.06.2022 14:52 Ответить
завидую латышам...в Израиле этого дерьма российского тв каналов 20.
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06.06.2022 17:13 Ответить
 
 