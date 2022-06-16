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заборона (955) культура (355) музика (386) Хмельниччина (662)

На Хмельниччині заборонили російські пісні в публічних місцях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

русские,русский,русская

До кінця окупації РФ території України в Хмельницькій області діятиме мораторій на будь-яке використання російськомовного культурного продукту.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні облради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 56 депутатів з 58.

Вони також рекомендували ОВА створити групу з роз’яснення про мораторій.

"Також рекомендовано органам місцевого самоврядування області здійснювати контроль на відповідних територіях громад за дотриманням мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Латвія заборонила російські канали до закінчення війни і повернення Криму Україні

Раніше рішення про заборону російськомовних пісень ухвалили в Тернополі та Івано-Франківську.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Pink Floyd, Paul McCartney and Metallica підтримали Україну, я можна слухати рашистське лайно
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16.06.2022 15:53
+8
ю
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16.06.2022 15:49
+8
Чудове рішення. Але цього недостатньо. Треба заборони використання музичних творів на будь якій мові співаків-зраднмків, таких як Повалій, Лорак, Лобода та інші. Нехай на святах птахофабрики у Нгвосибірську співают
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16.06.2022 15:59
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ю
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16.06.2022 15:49 Відповісти
Pink Floyd, Paul McCartney and Metallica підтримали Україну, я можна слухати рашистське лайно
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16.06.2022 15:53 Відповісти
Ще Scorpions, Bon Jovi, U2, Imagine Dragons, Bring me the horizon, 30 seconds to Mars!
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16.06.2022 17:09 Відповісти
Чудове рішення. Але цього недостатньо. Треба заборони використання музичних творів на будь якій мові співаків-зраднмків, таких як Повалій, Лорак, Лобода та інші. Нехай на святах птахофабрики у Нгвосибірську співают
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16.06.2022 15:59 Відповісти
Лобода сьогодні приїхала Ірпінь, а також засудила війну проти України
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16.06.2022 16:23 Відповісти
вона опіздала.
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16.06.2022 16:37 Відповісти
Вона ****** !!!!
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16.06.2022 19:04 Відповісти
Лютий +
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16.06.2022 16:08 Відповісти
Всю кацапську хрюканіну потрібно заборонити по усій Україні.
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16.06.2022 16:08 Відповісти
я бы еще запретил к ввозу в страну матрёшек и балалайки.
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16.06.2022 16:39 Відповісти
Не знаю як у кого,у мене зараз якась стійка відраза до всього кацапського.
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16.06.2022 16:39 Відповісти
"Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. В. Путин" Освобождає бльо...
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16.06.2022 17:08 Відповісти
правильно на всіх офіційних треба заборонити рашистське
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17.06.2022 01:34 Відповісти
 
 