Суд запретил пророссийскую "Партию Шария"

Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные движения "Чесно".

Отмечается, что это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ потребовала запретить Партию Шария в Окружном административном суде города Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны быть переданы в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

"Партия Шария" – это уже 9 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

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