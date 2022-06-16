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Суд запретил пророссийскую "Партию Шария"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные движения "Чесно".
Отмечается, что это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ потребовала запретить Партию Шария в Окружном административном суде города Киева год назад.
Имущество этой политсилы должны быть переданы в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.
"Партия Шария" – это уже 9 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
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показать весь комментарий16.06.2022 16:36
+14 Евгений Дюков 523f86fb
показать весь комментарий16.06.2022 16:29
+13 Right Right 2d264255
показать весь комментарий16.06.2022 16:31
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Надо было закрыть ?
100% ДА
Надо было опускаться до уровня племён без следствия и суда ?
Ну хз