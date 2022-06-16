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Новости Политика Украины
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запрет (1661) суд (24699) Шарий Анатолий (220)

Суд запретил пророссийскую "Партию Шария"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шарій

Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные движения "Чесно".

Отмечается, что это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ потребовала запретить Партию Шария в Окружном административном суде города Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны быть переданы в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

"Партия Шария" – это уже 9 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Читайте: Суд запретил Социалистическую партию Украины
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Топ комментарии
+15
після 8 років війни, аплодую
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16.06.2022 16:36
+14
Блин, я думал это уже давно сделано 0_о. Ну хоть теперь
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16.06.2022 16:29
+13
Зараз представники партії Шмарія на окупованих територіях здають українських патріотів та отримують цапські паспорти
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16.06.2022 16:31
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Канхфета Тузик тебе в помощь
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16.06.2022 16:39 Ответить
О, консерва вскрилася. Кацап, тут водкі нєт!
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16.06.2022 16:41 Ответить
Блин, я думал это уже давно сделано 0_о. Ну хоть теперь
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16.06.2022 16:29 Ответить
Фсё, что непосильным трудом...
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16.06.2022 16:29 Ответить
Зараз представники партії Шмарія на окупованих територіях здають українських патріотів та отримують цапські паспорти
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16.06.2022 16:31 Ответить
От "слуг" два члена уже получили 🇷🇺💩Ковалёв и
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16.06.2022 16:46 Ответить
Це тільки в двох була можливість!
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16.06.2022 21:37 Ответить
Це вже все лайно,чи ще є?
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16.06.2022 16:32 Ответить
их дохера. Я даже в Киеве знаю симпатиков шмария. Правда, притихли уже.
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16.06.2022 16:45 Ответить
як причина що притихли, вони зрозуміли нарешті, як їх "поімєлі" їх любімчікі?
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16.06.2022 20:48 Ответить
а тепер ісчще треба усіх отих пєтушаріков відловити та кожному дати років по 15 з конфіскацією як в нього так і в усіх родичів
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16.06.2022 16:34 Ответить
та буде вже добре, якщо не дадуть реанімуватися під якоюсь іншою назвою типу партія " шмари_і_я" чи ще якось.
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16.06.2022 20:50 Ответить
І посадили усіх, хто входив у ці партії??? Чи ні....
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16.06.2022 16:34 Ответить
посадить ?вы бы еще постоять сказали .... по мне так уж лучше повесить ...
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16.06.2022 16:46 Ответить
після 8 років війни, аплодую
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16.06.2022 16:36 Ответить
Ой как невдобно получилось. Ну это ж тоже друхое?
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16.06.2022 16:41 Ответить
та невже? не минуло і року. А цікаво в росії дозволили би партію проукраїнську або навіть проказахську?? Думаю це з розряду фантастики. А у нас ніяк заборонити не можуть, так же як ввести візовий режим с кацапами на 100+n день війни. І чого ми тоді хочемо???
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16.06.2022 16:40 Ответить
В Украине была ППХ- пария политики *****. Интересно а их прикрыли? Это вдуматься как такое вообще вожможно
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16.06.2022 17:20 Ответить
молниеносна реакция..
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16.06.2022 20:13 Ответить
Неплохо б еще запретить участников партии Шария.
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16.06.2022 16:42 Ответить
не получится. Они уже все списки от греха подальше сожгли.
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16.06.2022 16:47 Ответить
Посадить с полнейшей конфискацией проплаченных ГАЗОВЫМИ БАБКАМИ рашистских ПРИХВОСТНЕЙ ‼️
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16.06.2022 16:57 Ответить
Чомусь нікого не дивує що в Ізраїлі не має жодної партії яка б не була жорстко націоналістичною. Інших немає. От просто не має. А у нас розвели якісь іменні партєйки нацменшин і відвертих антиукраїнців... Навіщо нам партія яка не відстоює національні інтереси і служить ворогам?
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16.06.2022 17:59 Ответить
В Израиле полным полно срусских консервов. Начиная от Бени ихнего
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16.06.2022 19:11 Ответить
а сразу всех ********* запретить нельзя или только по частям?!
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16.06.2022 19:17 Ответить
А Шарія самого можна заборонити???
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16.06.2022 19:45 Ответить
Партия ПетуШарикова...
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16.06.2022 19:48 Ответить
ой не прошло и пол года !!!!
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16.06.2022 20:03 Ответить
А деж поділися столичні суди,нема їм довіри,то краще їх розпустити та ліквідувати,за які заслуги їх отримувати під час війни?
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16.06.2022 20:09 Ответить
Столичные суды не захотели запрещать партию при запрете допуска адвоката стороны защиты и выносить вердикт основываясь на аргументации "по данным из СМИ"

Надо было закрыть ?
100% ДА

Надо было опускаться до уровня племён без следствия и суда ?
Ну хз
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16.06.2022 20:47 Ответить
Дети вздохнули с облегчением.
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16.06.2022 20:32 Ответить
хоспаді! то воно до цих пір на бюджеті сидить!!! *** же ж вашу Ze!льону в соплю мать
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16.06.2022 20:37 Ответить
это ненастоящий запрет, как опезежешников, которые немного перекрасились и продолжают дальше ждать кацапов. их не признали террористами либо предателями, не расстреливают и даже не сажают.
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16.06.2022 21:02 Ответить
А толку? Это помешает Шарию пропагандонить?
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16.06.2022 21:16 Ответить
Нарешті розродились....
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16.06.2022 22:15 Ответить
Добре що справи про партії передали на розгляд до Львівського суду,а не до Київського і *иже с ним*.
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16.06.2022 22:37 Ответить
Та всі суди з Києва до Львову пора перенести. Навіть районні
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17.06.2022 03:12 Ответить
 
 