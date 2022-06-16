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Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані руху "Чесно".
Зазначається, що це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити Партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.
Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.
"Партія Шарія" - це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.
Топ коментарі
+15 U A 03b737e8
показати весь коментар16.06.2022 16:36
+14 Евгений Дюков 523f86fb
показати весь коментар16.06.2022 16:29
+13 Right Right 2d264255
показати весь коментар16.06.2022 16:31
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Будь ласка, зачекайте...
Надо было закрыть ?
100% ДА
Надо было опускаться до уровня племён без следствия и суда ?
Ну хз