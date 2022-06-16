Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані руху "Чесно".

Зазначається, що це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити Партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

"Партія Шарія" - це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

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