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Новини Політика України
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Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шарій

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані руху "Чесно".

Зазначається, що це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити Партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

"Партія Шарія" - це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Читайте: Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
після 8 років війни, аплодую
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16.06.2022 16:36
+14
Блин, я думал это уже давно сделано 0_о. Ну хоть теперь
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16.06.2022 16:29
+13
Зараз представники партії Шмарія на окупованих територіях здають українських патріотів та отримують цапські паспорти
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16.06.2022 16:31
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Канхфета Тузик тебе в помощь
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16.06.2022 16:39 Відповісти
О, консерва вскрилася. Кацап, тут водкі нєт!
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16.06.2022 16:41 Відповісти
Блин, я думал это уже давно сделано 0_о. Ну хоть теперь
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16.06.2022 16:29 Відповісти
Фсё, что непосильным трудом...
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16.06.2022 16:29 Відповісти
Зараз представники партії Шмарія на окупованих територіях здають українських патріотів та отримують цапські паспорти
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16.06.2022 16:31 Відповісти
От "слуг" два члена уже получили 🇷🇺💩Ковалёв и
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16.06.2022 16:46 Відповісти
Це тільки в двох була можливість!
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16.06.2022 21:37 Відповісти
Це вже все лайно,чи ще є?
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16.06.2022 16:32 Відповісти
их дохера. Я даже в Киеве знаю симпатиков шмария. Правда, притихли уже.
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16.06.2022 16:45 Відповісти
як причина що притихли, вони зрозуміли нарешті, як їх "поімєлі" їх любімчікі?
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16.06.2022 20:48 Відповісти
а тепер ісчще треба усіх отих пєтушаріков відловити та кожному дати років по 15 з конфіскацією як в нього так і в усіх родичів
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16.06.2022 16:34 Відповісти
та буде вже добре, якщо не дадуть реанімуватися під якоюсь іншою назвою типу партія " шмари_і_я" чи ще якось.
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16.06.2022 20:50 Відповісти
І посадили усіх, хто входив у ці партії??? Чи ні....
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16.06.2022 16:34 Відповісти
посадить ?вы бы еще постоять сказали .... по мне так уж лучше повесить ...
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16.06.2022 16:46 Відповісти
після 8 років війни, аплодую
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16.06.2022 16:36 Відповісти
Ой как невдобно получилось. Ну это ж тоже друхое?
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16.06.2022 16:41 Відповісти
та невже? не минуло і року. А цікаво в росії дозволили би партію проукраїнську або навіть проказахську?? Думаю це з розряду фантастики. А у нас ніяк заборонити не можуть, так же як ввести візовий режим с кацапами на 100+n день війни. І чого ми тоді хочемо???
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16.06.2022 16:40 Відповісти
В Украине была ППХ- пария политики *****. Интересно а их прикрыли? Это вдуматься как такое вообще вожможно
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16.06.2022 17:20 Відповісти
молниеносна реакция..
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16.06.2022 20:13 Відповісти
Неплохо б еще запретить участников партии Шария.
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16.06.2022 16:42 Відповісти
не получится. Они уже все списки от греха подальше сожгли.
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16.06.2022 16:47 Відповісти
Посадить с полнейшей конфискацией проплаченных ГАЗОВЫМИ БАБКАМИ рашистских ПРИХВОСТНЕЙ ‼️
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16.06.2022 16:57 Відповісти
Чомусь нікого не дивує що в Ізраїлі не має жодної партії яка б не була жорстко націоналістичною. Інших немає. От просто не має. А у нас розвели якісь іменні партєйки нацменшин і відвертих антиукраїнців... Навіщо нам партія яка не відстоює національні інтереси і служить ворогам?
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16.06.2022 17:59 Відповісти
В Израиле полным полно срусских консервов. Начиная от Бени ихнего
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16.06.2022 19:11 Відповісти
а сразу всех ********* запретить нельзя или только по частям?!
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16.06.2022 19:17 Відповісти
А Шарія самого можна заборонити???
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16.06.2022 19:45 Відповісти
Партия ПетуШарикова...
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16.06.2022 19:48 Відповісти
ой не прошло и пол года !!!!
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16.06.2022 20:03 Відповісти
А деж поділися столичні суди,нема їм довіри,то краще їх розпустити та ліквідувати,за які заслуги їх отримувати під час війни?
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16.06.2022 20:09 Відповісти
Столичные суды не захотели запрещать партию при запрете допуска адвоката стороны защиты и выносить вердикт основываясь на аргументации "по данным из СМИ"

Надо было закрыть ?
100% ДА

Надо было опускаться до уровня племён без следствия и суда ?
Ну хз
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16.06.2022 20:47 Відповісти
Дети вздохнули с облегчением.
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16.06.2022 20:32 Відповісти
хоспаді! то воно до цих пір на бюджеті сидить!!! *** же ж вашу Ze!льону в соплю мать
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16.06.2022 20:37 Відповісти
это ненастоящий запрет, как опезежешников, которые немного перекрасились и продолжают дальше ждать кацапов. их не признали террористами либо предателями, не расстреливают и даже не сажают.
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16.06.2022 21:02 Відповісти
А толку? Это помешает Шарию пропагандонить?
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16.06.2022 21:16 Відповісти
Нарешті розродились....
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16.06.2022 22:15 Відповісти
Добре що справи про партії передали на розгляд до Львівського суду,а не до Київського і *иже с ним*.
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16.06.2022 22:37 Відповісти
Та всі суди з Києва до Львову пора перенести. Навіть районні
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17.06.2022 03:12 Відповісти
 
 