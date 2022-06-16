Украине нужно все – от РСЗО до артиллерии и ПВО, - Маркарова
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Украинские дипломаты ведут активные переговоры с 20 странами, уже предоставляющими вооружение Украине и в целом с 40 странами-участницами контактной группы.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы ожидаем всего... Понятно, что наши приоритеты очень четкие. Нам нужно все, начиная от систем залпового огня до артиллерии, до воздушной поддержки и еще очень многое. Чем мы очень подробно делимся с нашими стратегическими партнерами. Нам нужно все для того, чтобы победить", – объяснила дипломат.
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«Я не впевнений звідки взялося число - те, на що ви посилаєтеся, але я говорив із генералом Залужним, і ми отримуємо списки.
Це офіційні запити від їхнього Міністерства оборони.
Вони просили 10 батальйонів артилерії; було поставлено 12 батальйонів артилерії.
Знову ж таки, я б сказав, 97 000 протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі.
Вони просили 200 танків; вони отримали 237 танків.
Вони просили 100 бойових машин піхоти; вони отримали понад 300.
Ми поставили, власне кажучи, 1 600 або близько того систем ППО і близько 60 000 зенітних снарядів.
Це - коли я говорю "ми", я маю на увазі міжнародне співтовариство.
Ви дивитеся на 260 артилерійських систем.
А загалом 383 одиниці, і, як я вже сказав, майже півмільйона артилерійських снарядів».
«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 1500 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия, большое количество 155-миллиметровых гаубиц и около полумиллиона боеприпасов. В конце этого месяца мы передадим реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни»
Теперь все просто. Теперь, после этого брифинга, каждый, кто открывает рот, чтобы начать орать про «НАТО нас кинуло и ничего не делает» - диверсант. Вот просто-напросто диверсант. Предатель Украины.
Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.
Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.
А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.
А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!
И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.
Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли.
Просто фантастическая зеленая плесень.
Ну, вот как тут не крыть матом на весь монитор?
Никогда не садитесь играть в шахматы с голубем. Раскидает все фигуры, насрет на доску, обмажет вас же зеленым говном и улетит к своим избирателям, рассказывать, как нам не закрыли небо.
Самой неприятной отрыжкой совка является состояние отдельного персонажа или даже массы людей, внушивших себе, что им должны то или другое, даже не понимая того, а почему собственно им кто-то и что-то должен. Между прочим, за границей, по проявлению именно такого внутреннего состояния, очень легко идентифицировать мордорчан и часть нашей собственной, ватной публики.
Многие видели эти позорные, отвратительные сцены, которые устраивают обладатели совершенно лишней хромосомы. И между прочим, сама конструкция «лишняя хромосома» имеет корни именно в этом состоянии. Они считают, что им все должны, а когда у них требуют, чтобы они пояснили, откуда у них взялось это представление, они уходят в рассуждение о своем величии, исключительности и лишней хромосоме.
Но чаще всего, это состояние возникает из невежества и категорического неумения выстраивать причинно-следственные связи, а часто - даже презрения к ним. Но если разобраться в определении самого этого понятия, то в его основе лежит долг. А долг возникает, если ты кому-то что-то дал и можешь потребовать назад, либо если, на каких-то условиях, ты с кем-то чем-то обмениваешься, но в любом случае, речь идет о системе взаимных обязательств. Проще говоря, долг сам по себе возникнуть не может даже если у тебя две или три лишние хромосомы. Так например, нынешняя война со стороны мордора обусловлена тем, что они уверенны именно в том, что мы им что-то должны, хотя они считают, что им должны все вокруг.
Но вот сейчас некоторые из нас уподобляются этой публике и строят свои речи таким же самым образом. Последним из официальных лиц нашей власти выступал замминистра внутренних дел, который рассказывал о том, что если бы нам вовремя и в нужном количестве поставили оружие, то удалось бы избежать лишних жертв. И он - только последний из череды высших должностных лиц, которые озвучивают подобные темы. Мало того, именно так это формулируют многие говорящие головы, которыми набито наше информационное пространство.
Некоторые из них размазывают слезы и сопли, страдальческим голосом рассказывая о том, что партнеры наши чуть ли не предали нас, поскольку они-то уже месяц трубили о том, что вот-вот поставят Хаймарсы или что-то еще, а пока его нет и вот уже в нашем сегменте Сети появились колкие шуточки по поводу третьего тура совещания доноров в Рамштайне, мол - разговоров там больше, чем реальных действий. И между прочим, такая точка зрения нравится публике, которая носится с нею как Тузик с грелкой. Но давайте разберемся раз и навсегда с тем, что на самом деле происходит, именно в этом плане. Сделаем это спокойно, вдумчиво и последовательно.
Итак, берем те самые слова замминистра внутренних дел, который упрекает Запад в том, что нам медленно и не очень много предоставляют вооружений. Его подачу мы берем как пример намеренно, поскольку именно в его исполнении эти слова имеют особенный символизм и вот почему. Скажем так, он выдвинул определенным образом сформулированную претензию и от нее мы будем отталкиваться.
Его тон и смысловая нагрузка заявления подразумевают то, что какая-то страна или ряд стран имеют перед нами обязательства поставлять определенное количество оружия в определенный же срок. А такая постановка вопроса имеет право на жизнь в том случае, когда те, кому направлен этот упрек, имеют перед нами обязательства или еще проще, если они нам должны.
Такая ситуация может возникнуть только на договорной основе и там должны быть формализованы как объемы, так и сроки поставок. Если они срываются, то в таком случае, можно выдвигать претензии и то, не публично, поскольку традиционно, торговля оружием является не публичной сферой деятельности.
И тут оказывается, что мы-то речь ведем не о торговле. Отсюда следует, что никакого договора не было и нет, а значит нет никаких обязательств, за неисполнение которых можно выдвинуть претензию. Более того, мы не платим за эти поставки, а получаем все даром. Но ведь дареному коню в зубы не смотрят? А наши - не просто смотрят, но и возмущаются! Правда, тут могут возникнуть соображения другого порядка.
Да, мы сейчас выполняем роль бастиона, который защищает цивилизованный мир от агрессивной, живодерской дряни, но в первую очередь, мы отстаиваем свою территориальную целостность и в данный момент, войска оккупанта не стоят на территории Запада. А раз так, то поставки вооружений, которые принимает Украина, дело добровольное и каждая страна самостоятельно решает для себя, что и когда она может поставит. Но мы требуем, предъявляем претензии и пытаемся кого-то позорить за то, что там кто-то медленно действует, не имея для этого никаких оснований.
Рамштайн объединил усилия 40+ стран, которые на добровольной основе и без оплаты со стороны Украины, согласились нам не поставлять, как это принято говорить, поскольку этот термин подразумевает и доставку оплаченного товара, а дарят нам все это. Тогда давайте просто изымем слово «поставка», а вместо него употребим слово «дар», как и нужно квалифицировать все то, что мы получили. Доноры называют это «военная помощь», а для нас это - ничто иное как дар.
И вот возьмите наугад любую возмущенную речь на эту тему и просто проведите эту замену слов, чтобы возникла ясность и в таком виде простите или прослушайте эти речи еще раз. Вы увидите, какая дичь получается просто при внесении этой технической ясности, но мы пойдем дальше, поскольку уяснили, что таким образом мы требуем чего-то, что нам никто не должен.
Вот такие «обличительные речи» очень часто сводятся к тому, что на Западе может быть и не хотят нашей победы, если с поставками все происходит не так, как нам хочется именно сейчас, но если мы себе позволяем такой тон в адрес стран, которые нам дарят оружие на миллиарды долларов, то может быть надо начать с себя? Может быть надо посмотреть на то, так ли у нас все хотят нашей победы и именно замминистра внутренних дел оказался очень удачным примером, в этом плане.
И если так, то надо было сначала навести порядок у себя. Например, выяснить мотивы министра финансов, который за несколько недель до начала вторжения зарубил срочное выделение 50 миллиардов средств на оборону, в том числе и на экстренную закупку оружия. Между прочим, он до сих пор сидит на своем месте и рассказывает прибаутки о том, как надо драть шкуру с налогоплательщика, чтобы тот не выл. Он даже легкого испуга не получил за это.
А ведь закупи мы оружие за те деньги, мы могли бы требовать и его поставок на законном основании. Нормально себя чувствует и ДБР, громившая армию накануне вторжения и просто обездвиживая целые районы ПВО. Почему на них н хватает вот таких пафосных вопросов? Уже даже речи нет об очень странной программе «велике будівництво», куда была утилизирована гигантская сумма, не пошедшее на укрепление обороноспособности.
Или вот есть пациент, под позывным «Арахнафобия». Он никогда не имел про-украинской позиции, а сейчас - прямо действует в интересах агрессора. Он не прошел ни одного проукраинского теста и вляпался во все маркеры «русскомирскости». Несколько дней назад мы писали о том, что наступление врага постепенно выдыхается и сейчас надо ожидать воя о том, что надо садиться за стол переговоров, что слишком много смертей и так далее. На самом деле, вся риторика будет направлена на то, чтобы блокировать наше наступление в то окно возможностей, которой откроется в самое ближайшее время. И вот вчера из кремля послышались именно такие речи Патрушева, а у нас - вот что:
И никаким органам не интересно, откуда у арахнофобии такая синхронность берется каждый раз, когда это нужно кремлю. Мы уже не говорим о том, чтобы пристроить этого персонажа шить рукавицы или изучать процесс роста Смерек, но на родину, в Сочи, предварительно аннулировав паспорт гражданина Украины - давно пора. Мы даже не станем поднимать вопроса о том, сколько представителей и каких партий ушли на фронт воевать и наоборот, сколько и каких партий - переметнулись на сторону врага. Похоже на то, что «органы» эти вопросы не интересуют. Да и о чем вообще можно говорить, когда из эфира не вылазит вот это:
То есть, у этих деятелей не возникает вопросов по этому поводу, зато есть вопросы о том, почему нам так медленно и так мало дарят оружия. А в завершении мы просто напомним вот что. Все иностранное оружие, которым воюет ЗСУ - дареное. Сейчас начнется поставка в другом формате, обусловленном законом о ленд-лизе, но это тоже - не купля продажа, а полударом. Но это - потом, а пока все - даренное или то, что перекрыло дыру, ушедшую на игрушки зелени. Так что каждый, кто строит хохмы о Рамштайне или пытается демонстрировать негодующий тон, должен четко понимать изложенное выше и знать, почему и зачем он такое делает.
anti-colorados
Прикольно, боневтик выкатывает Байдену предъявы через день, канючит деньги и оружие, но посла назначить за три года не удосужился...