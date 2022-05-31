Байден передаст Украине ракетные системы с дальностью около 65 км, - СМИ
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Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине управляемую реактивную систему залпового огня (РСЗО) с ракетами дальностью более 40 миль (около 65 километров).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
Издание со ссылкой на источники в администрации Байдена отмечает, что Киев запросил оружие большей дальности для поражения российских целей. Управляемые РСЗО в этом случае имеют дальность поражения целей примерно вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые были отправлены ранее.
Цель отправки управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS) состоит в том, чтобы усилить огневую мощь Украины в Донбассе, не позволяя вести огонь по российской территории.
При этом издание отмечает, что поставляемые ракеты имеют гораздо меньшую дальность действия, чем армейская тактическая система, способная бить на 300 километров. Ожидается, что они могут прибыть в Украину в течение нескольких недель, обучение военных займет не менее 10 дней. Ракеты будут запускаться с колесной установки, называемой High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).
Ожидается, что администрация Байдена объявит свое решение на этой неделе.
Напомним, накануне Байден заявил, что США не будут поставлять украинской стороне дальнобойные ракеты для РСЗО.
Пожалуйста, подождите...
То вони тільки справно плещуть язиками.
Якщо Байден пообіцяв надати , то ці ракетні системи вже у нас.
Вона завжди була на боці України!
бидон просто реально тупой маразматик...
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В Україні були вже розроблені всі необхідні зразки ракетного озброєння, більшість з яких вже була прийнята на озброєння. Залишалося тільки одне - штампувати все це. І гроші на це були. Але "зелена влада" заморозила ракетну програму і не дала на ракетне озброєння нічого. Натомість, "закатала" гроші в асфальт. І всі про це знають. То виникає наступне питання: кого, власне, ви тримаєте тут за "дебілів"? Бо серед тих же таки читачів того ж таки "Цензора" навряд чи знайдеться багато таких, хто голосував за "зелень", або таких, хто підтримував би їхню абсолютно руйнівну політику щодо України та її Збройних Сил.
Україні з Польщею треба робити свої ракети