Байден передасть Україні ракетні системи з дальністю близько 65 км, - WSJ
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Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю понад 40 миль (близько 65 кілометрів).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.
Видання з посиланням на джерела в адміністрації Байдена зазначає, що Київ зробив запит на зброю більшої дальності для ураження російських цілей. Керовані РСЗВ у цьому випадку мають дальність ураження цілей приблизно вдвічі більшу, ніж у гаубиць M777, які були відправлені раніше.
Мета відправки керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS) полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України на Донбасі, не дозволяючи вести вогонь по російській території.
При цьому видання зазначає, що ракети, які поставляються, мають набагато меншу дальність дії, ніж армійська тактична система, здатна бити на 300 кілометрів. Очікується, що вони можуть прибути до України впродовж декількох тижнів, навчання військових займе не менше 10 днів. Ракети запускатимуться з колісної установки, яка називається High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).
Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про своє рішення на цьому тижні.
Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що США не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.
Будь ласка, зачекайте...
То вони тільки справно плещуть язиками.
Якщо Байден пообіцяв надати , то ці ракетні системи вже у нас.
Вона завжди була на боці України!
бидон просто реально тупой маразматик...
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В Україні були вже розроблені всі необхідні зразки ракетного озброєння, більшість з яких вже була прийнята на озброєння. Залишалося тільки одне - штампувати все це. І гроші на це були. Але "зелена влада" заморозила ракетну програму і не дала на ракетне озброєння нічого. Натомість, "закатала" гроші в асфальт. І всі про це знають. То виникає наступне питання: кого, власне, ви тримаєте тут за "дебілів"? Бо серед тих же таки читачів того ж таки "Цензора" навряд чи знайдеться багато таких, хто голосував за "зелень", або таких, хто підтримував би їхню абсолютно руйнівну політику щодо України та її Збройних Сил.
Україні з Польщею треба робити свої ракети