Байден передасть Україні ракетні системи з дальністю близько 65 км, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю понад 40 миль (близько 65 кілометрів).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Видання з посиланням на джерела в адміністрації Байдена зазначає, що Київ зробив запит на зброю більшої дальності для ураження російських цілей. Керовані РСЗВ у цьому випадку мають дальність ураження цілей приблизно вдвічі більшу, ніж у гаубиць M777, які були відправлені раніше.

Мета відправки керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS) полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України на Донбасі, не дозволяючи вести вогонь по російській території.

Читайте також: Медведєв про відмову Байдена надавати Україні ракети дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали ударів у відповідь

При цьому видання зазначає, що ракети, які поставляються, мають набагато меншу дальність дії, ніж армійська тактична система, здатна бити на 300 кілометрів. Очікується, що вони можуть прибути до України впродовж декількох тижнів, навчання військових займе не менше 10 днів. Ракети запускатимуться з колісної установки, яка називається High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про своє рішення на цьому тижні.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що США не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.