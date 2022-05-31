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Байден передасть Україні ракетні системи з дальністю близько 65 км, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю понад 40 миль (близько 65 кілометрів).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Видання з посиланням на джерела в адміністрації Байдена зазначає, що Київ зробив запит на зброю більшої дальності для ураження російських цілей. Керовані РСЗВ у цьому випадку мають дальність ураження цілей приблизно вдвічі більшу, ніж у гаубиць M777, які були відправлені раніше.

Мета відправки керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS) полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України на Донбасі, не дозволяючи вести вогонь по російській території.

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При цьому видання зазначає, що ракети, які поставляються, мають набагато меншу дальність дії, ніж армійська тактична система, здатна бити на 300 кілометрів. Очікується, що вони можуть прибути до України впродовж декількох тижнів, навчання військових займе не менше 10 днів. Ракети запускатимуться з колісної установки, яка називається High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про своє рішення на цьому тижні.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що США не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.
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Топ коментарі
+59
наша Вільха М літає на 120 км з радіусом відхилення всього 15 м !!!!

але Бубочка заліпив Вільху асвальтом
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31.05.2022 19:40
+40
А дальше всё по ситуации. Хитрый однако дедушка.
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31.05.2022 19:33
+39
И за это спасибо деду.
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31.05.2022 19:33
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А надати Трайденти та мінатмени замість порізаних скальпелів та сатан, лансери замість тушок, томагавки замість х22,55, першинги замість Скадив, додавши 1,2Гт ядеру, заявивши що виконали Буд.меморандум. щоб ******* кремлівськисй маняк в якого теж добре виражений інстинкт самозбереження, просто мовчки пішов з України та закінчилась ця проклята війна в Білому домі не думали?
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31.05.2022 20:16 Відповісти
Власне, оце й вся відповідь. Як насправді швидко припинити цю війну.
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31.05.2022 20:29 Відповісти
Їм цього не потрібно.
То вони тільки справно плещуть язиками.
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31.05.2022 20:54 Відповісти
а потім, може, дадуть щось для виду, ближче під свої вибори, і будуть потім своїм виборцям розповідати, що без тієї допомоги Україна б нічого й не зробила. Це якщо на не "зіллють" раніше. Бо Міллі вже починає розказувати, як нам треба "домовлятися з касапами пасєрєдінє". А всілякі шольци, макрони та ердогани тільки й раді, що підспівувати цьому. Он, навіть вже Дуда щось почав говорити про "гарантії для України" - як вони їх "нададуть".
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31.05.2022 21:57 Відповісти
Прокинься, Пабло! Ти обісрався!
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31.05.2022 23:08 Відповісти
то прибери свою пику з під моєї сраки, і все
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01.06.2022 01:21 Відповісти
Ти обдристав всю гілку! Тут таких як ти багато, але ти самий смердючий лапоть.
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01.06.2022 09:43 Відповісти
Бро це дуже коштовна зброя я думаю платники податків у Штатах будуть не в захваті від такого!🧐
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01.06.2022 00:13 Відповісти
А зебил в это время дороги будет строить и воровать? Сша не дураки и это прекрасно понимают
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01.06.2022 05:33 Відповісти
Сподіваюсь це ще не остаточне рішення і старий пердун все ж таки поставить ракети які б'ють на 300 км.
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31.05.2022 20:21 Відповісти
не хочет дед точечно уничтожать кацапов в тылах..хочет выжженную землю на пути наступления...да будет так!!!....
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31.05.2022 20:23 Відповісти
Михаил Филоненко 495c73a6 Ой вот только, не надо этого пафоса, шобы вам было известно, это Украина сейчас тримає, Запад от Орков . Ценой, человеческих жизней
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31.05.2022 20:30 Відповісти
Зараз прийде канадійська відьма, та скаже, що їй треба на 70 км.

Якщо Байден пообіцяв надати , то ці ракетні системи вже у нас.
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31.05.2022 20:33 Відповісти
От навіщо обращати українську канадку Христю Фріланд?
Вона завжди була на боці України!

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31.05.2022 22:30 Відповісти
обращати = ображати
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31.05.2022 22:31 Відповісти
О! Канадійська відьма трампістка-сектантка мене вже заспамила.
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31.05.2022 22:37 Відповісти
Ну что же, это разумное решение, правда Димон?
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31.05.2022 20:35 Відповісти
у Байдена і так справи кепсько а тепер і зовсім будуть погано трус
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31.05.2022 20:35 Відповісти
Оце треба спитати Янелоха та Єрмачка а де вітчизняні ракети системи.,,ГРІМ,,. Система давно протестована та не запущена у серійне виробництва. дальність ураження від 500 до 700 км. Що цим двом мудрагелям мішало запустити у виробнцтво? Бажання смажити шашлики чи просьба Путіна не брати цю систему на озброєння?
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31.05.2022 21:24 Відповісти
Як там автодор написав.... Луганщина вражає своїми дорогами. Ось там і шукайте Грім
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01.06.2022 05:35 Відповісти
"Смерч" древний и тот на 90 км бьет. Толку-то от этого HMARSа? Сколько этих гробов они хотят нам дать? Штук двадцать, наверное? А то опять из кремля будут доносится гневные вопли: "Почему так много???"

бидон просто реально тупой маразматик...
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31.05.2022 20:39 Відповісти
100%
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31.05.2022 21:05 Відповісти
Если поставить 5000 дальнобойных ракет, включая томагавки и самолеты-носители (хотя уже же договор об уничтожении ракет не действует, его Трамп отменил и Путин тоже вышел, можно и наземного базирования), то Путин просто выведет все войска, признает поражение, освободит и Крым тоже. И что дальше? Он не потеряет свою власть. Его рейтинг только вырастет, ведь все его слова насчет НАТО за счет манипуляции окажутся правдой. Да и Украина с таким оружием станет на какое-то время самой сильной армией в Европе. Вон уже видны угрозы насчет Венгрии. Все это НАТО невыгодно. Уничтожить Россию тем более, ведь без врага ВПК просто стухнет, всегда нужен враг. Но и нам от этого хорошо. Путина нужно убрать. Для этого нужно надеяться на свои силы. Прошло 3 месяца и неделя. Какие планы по патронному заводу под землей, а также производству ракет и боеголовок? Как мобилизация не на войну или в тероборону, а мобилизация токарей и сварщиков проходит? Да мобилизация тех, кто будет белье стирать в конце концов. Как это проходит? Ах да, лучше купить тачку без пошлины, притом сугубо гражданского назначения. Тысячи их валят каждый день. Ну, такой стране никто ничего не даст и будет совершенно прав.
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31.05.2022 21:25 Відповісти
У смерча розліт +-170 м а у Гамериканського тільки +- 5 м на такій же дальності
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31.05.2022 21:45 Відповісти
Ничего они не собираются давать. Эта же газета ранее писала, о том что передадут с ракетами на 300 км. Никаких официальных заявлений по поводу передачи himars не было.
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01.06.2022 05:37 Відповісти
Маю надію, що моква ординська буде покарана якось Всевишнім. Бо мушу погодитись з якоюсь із тих ординських тварюк, що США та европа готова битись з русньою до останнього українського солдала
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31.05.2022 20:40 Відповісти
Главное, что будут установки. А дальность зависит от типа боеприпасов, которые всегда быстро можно допоставить, при случае.
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31.05.2022 20:44 Відповісти
хто сказав, що потрібні ракети з великою дальністю Байден не дасть скажімо, тій же Польщі, чи Португаліїїї на заміну? - а ті свої такі ж ракети (з граничним терміном придатності) віддадуть Україні для ефективної утилізації
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31.05.2022 21:05 Відповісти
Брехня, источник отсутствует.
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31.05.2022 22:06 Відповісти
Така заява Трумена дійсно була:

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31.05.2022 23:46 Відповісти
65 км - это против ветра.
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31.05.2022 21:24 Відповісти
65 км. Тут ключевое слово - керованую
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31.05.2022 21:47 Відповісти
Воно звісно велика подяка, але що це за ленд-ліз коли президент країни, яка не воює і яка не не відчуває на собі дій агрессора, вирішує що потрібно із зброї, а що ні. Там дам, а там не дам. А щодо ескалації, то це хибна думка, що якщо дети зброю великої дальності ураження, то агресор почне ескалацію. Він її у будь якому разі почне як тільки буде відчувати що спроможен і що може це робити безкарно. А ось ракети з дальністю дії понад 300км якраз би цю безкарність у нього відібрали. Тобто прилетіло сюди звідти - отримуй у відповідь. Репу би почухали.
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31.05.2022 21:48 Відповісти
Свои надо делать, а не мордочки небритые-грусные строить
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31.05.2022 22:10 Відповісти
Х.ерня какая-то. Нужны ракеты средней дальности для поражения росейской артилерии и уничтожении крымского моста. А пердун комплексы для салюта передает. Чуть позже вскроется вся закулисная игра байденовской администрации из за которой гибнут сотни тысяч украинцев и уничтожается Украина.
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31.05.2022 22:15 Відповісти
Чуть позже вскроется вся закулисная игра байденовской администрации из за которой гибнут сотни тысяч украинцев и уничтожается Украина.

+++++
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31.05.2022 23:47 Відповісти
Опять Байден и американцы виноваты в том, что зелох сидел сложа руки.
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01.06.2022 05:40 Відповісти
Мутно все це...https://www.unn.com.ua/uk/news/1979330-ambivalentnist-wsj-sumnivayetsya-chi-bazhayut-bayden-i-ko-peremogi-********-u-viyni
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31.05.2022 22:33 Відповісти
Україна одна з небагатьох країн, котра виготовляла майже все самостійно. І двигуни, і паливо, і системи наведення. Це щодо ракетобудування.
В Україні були вже розроблені всі необхідні зразки ракетного озброєння, більшість з яких вже була прийнята на озброєння. Залишалося тільки одне - штампувати все це. І гроші на це були. Але "зелена влада" заморозила ракетну програму і не дала на ракетне озброєння нічого. Натомість, "закатала" гроші в асфальт. І всі про це знають. То виникає наступне питання: кого, власне, ви тримаєте тут за "дебілів"? Бо серед тих же таки читачів того ж таки "Цензора" навряд чи знайдеться багато таких, хто голосував за "зелень", або таких, хто підтримував би їхню абсолютно руйнівну політику щодо України та її Збройних Сил.
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01.06.2022 00:23 Відповісти
Як комусь рота закривати краще своє хайло зачини ! Будеш тут ****@ти про патрони - ти їх особисто скільки виготовив ? Власник патронного заводу ? Спец недорізаний , обзиває він когось дебілом - сам дегенерат ! Будеш рахувати скільки можна було виготовити Вільх - згадай що за час із 2019 жодної не зробили , бо для зеленого міністра оборони ті сотня з хвостиком що на початок 2019 були на складах і так були лишніми . Судячи з твоєї реєстрації на Цензорі - ти або кацапський лизун , або хахляцький сирун що до Польщі здриснув , сиди там і далі і не гавкай !
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01.06.2022 00:33 Відповісти
з такими системами ми російські аеропорти не зможемо атакувати(
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31.05.2022 23:52 Відповісти
слабенько, тоже парашу боїться?

Україні з Польщею треба робити свої ракети
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01.06.2022 00:41 Відповісти
Спасибо, пан Байден! А коментаторам спешу напомнить, шо у нас и такого нет. А могло бы быть, если б не ЗЕшобла
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01.06.2022 01:55 Відповісти
Спасибо Байден потому что нас обстреливают крылатыми ракетами, а мы ничего поделать не можем ? Или за филкиный меморандум по которому у нас забрали ракеты, самолёты распилили, даже шахты для ракет которые не прошибёшь ничем повзрывали ?
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01.06.2022 05:49 Відповісти
Напишу коротко. Байден це не Америка, Бідон - це ху_йня
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01.06.2022 05:44 Відповісти
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