Страны ЕС призывают Россию снять блокаду экспорта украинского зерна, - Макрон
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Лидеры Евросоюза по итогам переговоров в Киеве с президентом Владимиром Зеленским призывают Россию как постоянного члена Совбеза ООН разблокировать экспорт украинского зерна.
"Это нуждается в прекращении блокады украинских портов, ее должен прекратить российский флот", - заявил на совместной пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, на встрече главы Украины, Италии, Германии, Румынии и Франции обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию ООН по деблокаде украинских портов.
Макрон подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.
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і шо кацапня?, ну в смисле скока раз вас на *** послала?
закликайте на тої неділі- підете туди як і на цій...
ДОБРЫМ СЛОВОМ ПРИЗЫВАЮТ!!!
Заплатите Шольцу, Меркель и Шредеру, чтобы замолвили за вас словечко перед молью.
Рано или поздно Европа поймет - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ снятие блокады - это массированный залп Томагавками по ЧФ РФ. Вопрос только в том, сколько голодающих подохнет до осознания этой реальности.
Погано, що бубочка не доганяє цієї істини. Ну, і Макрону не хочеться глибоко влазити в цю проблему. Легше всього - закликати *****, нехай навіть без толку, але з апломбом і піаром.
Чось вони ******* дивитись в те Око Мордора.