Страны ЕС призывают Россию снять блокаду экспорта украинского зерна, - Макрон

Лидеры Евросоюза по итогам переговоров в Киеве с президентом Владимиром Зеленским призывают Россию как постоянного члена Совбеза ООН разблокировать экспорт украинского зерна.

"Это нуждается в прекращении блокады украинских портов, ее должен прекратить российский флот", - заявил на совместной пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на встрече главы Украины, Италии, Германии, Румынии и Франции обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию ООН по деблокаде украинских портов.

Макрон подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.

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