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Страны ЕС призывают Россию снять блокаду экспорта украинского зерна, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

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Лидеры Евросоюза по итогам переговоров в Киеве с президентом Владимиром Зеленским призывают Россию как постоянного члена Совбеза ООН разблокировать экспорт украинского зерна.

"Это нуждается в прекращении блокады украинских портов, ее должен прекратить российский флот", - заявил на совместной пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на встрече главы Украины, Италии, Германии, Румынии и Франции обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию ООН по деблокаде украинских портов.

Макрон подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.

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Топ комментарии
+9
З тим же успіхом можна закликати крокодила антилоп не їсти!!!
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16.06.2022 18:23
+9
Росію треба не закликати, Росію треба писдитт усім світом 😇
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16.06.2022 18:28
+6
На колени ещё станьте перед ним. Он же именно этого и добивается, чтобы вы на поклон к нему бежали вприпрыжку.
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16.06.2022 18:30
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З тим же успіхом можна закликати крокодила антилоп не їсти!!!
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16.06.2022 18:23 Ответить
З тим же успіхом можна закликати кацапов не лизати дупу їх сЦарткам й не дохнути за шизонуті ідеї.
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16.06.2022 18:28 Ответить
Одне питання, що ті покидьки досі роблять у складі Радбезу ООН?
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16.06.2022 18:23 Ответить
закликуши...
і шо кацапня?, ну в смисле скока раз вас на *** послала?
закликайте на тої неділі- підете туди як і на цій...
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16.06.2022 18:26 Ответить
Їм насцяли, висралися а голови а вони й досі не зрозуміли що ці заклики кацапам до хутлера. Пздц.
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16.06.2022 18:26 Ответить
ПРИЗЫВАЮТ!
ДОБРЫМ СЛОВОМ ПРИЗЫВАЮТ!!!
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16.06.2022 18:28 Ответить
макрон - це кацапський метастаз...
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16.06.2022 18:28 Ответить
Тільки військовий удар по РФ може дієво вплинути на ситуацію!
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16.06.2022 18:28 Ответить
Росію треба не закликати, Росію треба писдитт усім світом 😇
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16.06.2022 18:28 Ответить
Видимо за 8 лет еще не дошло до некоторых.
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16.06.2022 18:33 Ответить
так Байден жe не дає, а то б зелені оюох шо ******** - самі себе...
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16.06.2022 18:33 Ответить
На колени ещё станьте перед ним. Он же именно этого и добивается, чтобы вы на поклон к нему бежали вприпрыжку.
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16.06.2022 18:30 Ответить
Франции нечем будет кормит арабскую пЫздоту.
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16.06.2022 18:31 Ответить
Орки розуміють тільки силу, вмовляння не допоможуть.
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16.06.2022 18:31 Ответить
ЕС, станьте дружно на колени! Кто так просит то?
Заплатите Шольцу, Меркель и Шредеру, чтобы замолвили за вас словечко перед молью.
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16.06.2022 18:32 Ответить
Кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что готов стать на колени перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, лишь бы тот не ставил на колени Украину.
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16.06.2022 19:11 Ответить
Больше арабов. Красивых и здоровых . А война в Украине - то таке...
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16.06.2022 18:34 Ответить
Глас вопіющого в пустелі. Краще дали б протикорабельних ракет побільше...
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16.06.2022 18:36 Ответить
Призывом и "Томагавком" можно достичь гораздо большего, чем просто призывом - Аль Капоне.
Рано или поздно Европа поймет - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ снятие блокады - это массированный залп Томагавками по ЧФ РФ. Вопрос только в том, сколько голодающих подохнет до осознания этой реальности.
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16.06.2022 18:43 Ответить
"І шиза с шизою говорит.." !!))
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16.06.2022 18:45 Ответить
ось побачите - вони ще і домовляться.
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16.06.2022 18:56 Ответить
зняти блокаду можна лише деокупацією портів та всього чорноморського, азовського і кримського побережжя.

Погано, що бубочка не доганяє цієї істини. Ну, і Макрону не хочеться глибоко влазити в цю проблему. Легше всього - закликати *****, нехай навіть без толку, але з апломбом і піаром.
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16.06.2022 18:47 Ответить
Дайте Україні бойові літаки для експорту зерна і не принижуйтеся перед ботоксним опаришем.
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16.06.2022 18:54 Ответить
Кто там ближе-дайте этому французкому геронтофилу нюхнуть нашатырю,пусть очнется.
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16.06.2022 18:57 Ответить
ЄС більше цікавить жратва ніж війна.
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16.06.2022 18:57 Ответить
Певна річ, "жратва" теж цікавить: куди саме побіжать люди з голодуючих країн, як вважаєте?
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16.06.2022 19:14 Ответить
Це і є ета кремлівського недопалка через голод в Африці та Азії спровокувати емігрантську кризу в Європі!!!)))
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16.06.2022 19:19 Ответить
призывают? снова? когда они поймут?
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16.06.2022 19:02 Ответить
перемовини? - це розпродаж України і відтягування наступноґо кацапського нападу.
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16.06.2022 19:07 Ответить
Хер вам, а не наше зерно. З вашою допомогою зимою самім щось кушать надо
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16.06.2022 19:38 Ответить
Навчився у Вави заглядати Пуйлу в Око.
Чось вони ******* дивитись в те Око Мордора.
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16.06.2022 19:45 Ответить
 
 