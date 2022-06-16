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Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

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Лідери Євросоюзу за підсумками переговорів у Києві з президентом Володимиром Зеленським закликають Росію як постійного члена Ради безпеки ООН розблокувати експорт українського зерна.

"Це потребує припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", - заявив на спільній пресконференції президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Макрон наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано з упровадженими європейськими санкціями.

Також читайте: Джонсон сподівається, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні експорту зерна з України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
З тим же успіхом можна закликати крокодила антилоп не їсти!!!
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16.06.2022 18:23
+9
Росію треба не закликати, Росію треба писдитт усім світом 😇
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16.06.2022 18:28
+6
На колени ещё станьте перед ним. Он же именно этого и добивается, чтобы вы на поклон к нему бежали вприпрыжку.
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16.06.2022 18:30
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З тим же успіхом можна закликати крокодила антилоп не їсти!!!
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16.06.2022 18:23 Відповісти
З тим же успіхом можна закликати кацапов не лизати дупу їх сЦарткам й не дохнути за шизонуті ідеї.
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16.06.2022 18:28 Відповісти
Одне питання, що ті покидьки досі роблять у складі Радбезу ООН?
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16.06.2022 18:23 Відповісти
закликуши...
і шо кацапня?, ну в смисле скока раз вас на *** послала?
закликайте на тої неділі- підете туди як і на цій...
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16.06.2022 18:26 Відповісти
Їм насцяли, висралися а голови а вони й досі не зрозуміли що ці заклики кацапам до хутлера. Пздц.
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16.06.2022 18:26 Відповісти
ПРИЗЫВАЮТ!
ДОБРЫМ СЛОВОМ ПРИЗЫВАЮТ!!!
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16.06.2022 18:28 Відповісти
макрон - це кацапський метастаз...
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16.06.2022 18:28 Відповісти
Тільки військовий удар по РФ може дієво вплинути на ситуацію!
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16.06.2022 18:28 Відповісти
Росію треба не закликати, Росію треба писдитт усім світом 😇
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16.06.2022 18:28 Відповісти
Видимо за 8 лет еще не дошло до некоторых.
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16.06.2022 18:33 Відповісти
так Байден жe не дає, а то б зелені оюох шо ******** - самі себе...
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16.06.2022 18:33 Відповісти
На колени ещё станьте перед ним. Он же именно этого и добивается, чтобы вы на поклон к нему бежали вприпрыжку.
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16.06.2022 18:30 Відповісти
Франции нечем будет кормит арабскую пЫздоту.
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16.06.2022 18:31 Відповісти
Орки розуміють тільки силу, вмовляння не допоможуть.
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16.06.2022 18:31 Відповісти
ЕС, станьте дружно на колени! Кто так просит то?
Заплатите Шольцу, Меркель и Шредеру, чтобы замолвили за вас словечко перед молью.
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16.06.2022 18:32 Відповісти
Кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что готов стать на колени перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, лишь бы тот не ставил на колени Украину.
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16.06.2022 19:11 Відповісти
Больше арабов. Красивых и здоровых . А война в Украине - то таке...
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16.06.2022 18:34 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі. Краще дали б протикорабельних ракет побільше...
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16.06.2022 18:36 Відповісти
Призывом и "Томагавком" можно достичь гораздо большего, чем просто призывом - Аль Капоне.
Рано или поздно Европа поймет - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ снятие блокады - это массированный залп Томагавками по ЧФ РФ. Вопрос только в том, сколько голодающих подохнет до осознания этой реальности.
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16.06.2022 18:43 Відповісти
"І шиза с шизою говорит.." !!))
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16.06.2022 18:45 Відповісти
ось побачите - вони ще і домовляться.
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16.06.2022 18:56 Відповісти
зняти блокаду можна лише деокупацією портів та всього чорноморського, азовського і кримського побережжя.

Погано, що бубочка не доганяє цієї істини. Ну, і Макрону не хочеться глибоко влазити в цю проблему. Легше всього - закликати *****, нехай навіть без толку, але з апломбом і піаром.
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16.06.2022 18:47 Відповісти
Дайте Україні бойові літаки для експорту зерна і не принижуйтеся перед ботоксним опаришем.
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16.06.2022 18:54 Відповісти
Кто там ближе-дайте этому французкому геронтофилу нюхнуть нашатырю,пусть очнется.
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16.06.2022 18:57 Відповісти
ЄС більше цікавить жратва ніж війна.
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16.06.2022 18:57 Відповісти
Певна річ, "жратва" теж цікавить: куди саме побіжать люди з голодуючих країн, як вважаєте?
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16.06.2022 19:14 Відповісти
Це і є ета кремлівського недопалка через голод в Африці та Азії спровокувати емігрантську кризу в Європі!!!)))
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16.06.2022 19:19 Відповісти
призывают? снова? когда они поймут?
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16.06.2022 19:02 Відповісти
перемовини? - це розпродаж України і відтягування наступноґо кацапського нападу.
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16.06.2022 19:07 Відповісти
Хер вам, а не наше зерно. З вашою допомогою зимою самім щось кушать надо
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16.06.2022 19:38 Відповісти
Навчився у Вави заглядати Пуйлу в Око.
Чось вони ******* дивитись в те Око Мордора.
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16.06.2022 19:45 Відповісти
 
 