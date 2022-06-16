Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон
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Лідери Євросоюзу за підсумками переговорів у Києві з президентом Володимиром Зеленським закликають Росію як постійного члена Ради безпеки ООН розблокувати експорт українського зерна.
"Це потребує припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", - заявив на спільній пресконференції президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.
Макрон наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано з упровадженими європейськими санкціями.
Будь ласка, зачекайте...
і шо кацапня?, ну в смисле скока раз вас на *** послала?
закликайте на тої неділі- підете туди як і на цій...
ДОБРЫМ СЛОВОМ ПРИЗЫВАЮТ!!!
Заплатите Шольцу, Меркель и Шредеру, чтобы замолвили за вас словечко перед молью.
Рано или поздно Европа поймет - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ снятие блокады - это массированный залп Томагавками по ЧФ РФ. Вопрос только в том, сколько голодающих подохнет до осознания этой реальности.
Погано, що бубочка не доганяє цієї істини. Ну, і Макрону не хочеться глибоко влазити в цю проблему. Легше всього - закликати *****, нехай навіть без толку, але з апломбом і піаром.
Чось вони ******* дивитись в те Око Мордора.