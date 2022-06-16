Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, - Шольц

Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали предоставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше, насколько Украине будет необходимо", - сказал Шольц на пресс-конференции после встречи лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что в Германии учат украинских военных пользоваться современным вооружением, в частности, самоходными гаубицами и зенитными установками.

"Мы также пообещали, что предоставим и установки IRIS (системы противовоздушной обороны IRIS-T – ИФ-У), которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Мы также договорились с Соединенными Штатами и Великобританией о том, что будем предоставлять ракетные установки залпового огня" , – добавил канцлер Германии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак. ФОТО