Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі, - Шольц

Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали надавати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, наскільки Україні буде необхідно", – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що в Німеччині навчають українських військових користуватися сучасним озброєнням, зокрема самохідними гаубицями та зенітними установками.

"Ми також пообіцяли, що надамо й установки IRIS (системи протиповітряної оборони IRIS-T – ІФ-У), які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Ми також домовилися зі Сполученими Штатами та Великою Британією про те, що надаватимемо ракетні установки залпового вогню", – додав канцлер Німеччини.

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