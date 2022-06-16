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Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц

Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали надавати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, наскільки Україні буде необхідно", – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Водночас він зазначив, що в Німеччині навчають українських військових користуватися сучасним озброєнням, зокрема самохідними гаубицями та зенітними установками.

"Ми також пообіцяли, що надамо й установки IRIS (системи протиповітряної оборони IRIS-T – ІФ-У), які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Ми також домовилися зі Сполученими Штатами та Великою Британією про те, що надаватимемо ракетні установки залпового вогню", – додав канцлер Німеччини.

Читайте також: Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Всех, кто выдвигает претензии Шольцу пусть лучше обратится, например, к спонсору Боневтика дяде Бене !
Сколько последний дал денег на закупку оружия !?
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16.06.2022 18:49
+21
Шольца вже можна брать стендапером в Квартал-95.
Так і жжот хохмами.

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16.06.2022 19:06
+19
Зрозуміло. Тобто нічого.
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16.06.2022 18:38
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"Щоб щось продовжувати, треба щось почати"
лайк тільки за це....
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16.06.2022 18:47 Відповісти
Це неправда, шановний. Німеччина на 4 місці (після США, Польщі та Великої Британії) серед країн, які нам допомагають, Макарон -- на п'ятому: Яку зброю ЗСУ отримали від країн Заходу: перелік
Не все так погано, друже. Щира дяка всім країнам, які допомагають.
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16.06.2022 19:19 Відповісти
Ти сам заходив на сайт який пропонуєш переглянути ? Там про обіцянку Гепардів без *********** мовиться. Фільтруй.
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16.06.2022 21:56 Відповісти
Я фільтрую. Де там що про набої до Гепардів написано?
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17.06.2022 10:34 Відповісти
Німці на 4му місці лише ... по обіцянкам. Багато наобіцяли..але по факту жодного танку чи БМП або гармати не надали)) Всі пам*ятаємо як Брітанські літками облітали німеччину під час постачання нам зброї
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17.06.2022 00:42 Відповісти
можна продовжувати обіцяти, якщо вже обіцяти почав
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16.06.2022 19:00 Відповісти
та, в нас уже тої німецької зброї - нікуди складати
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16.06.2022 19:14 Відповісти
Та шо ж так много, астанавитесь!
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16.06.2022 22:40 Відповісти
Ахахахвх, чет орнул)
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16.06.2022 18:36 Відповісти
Шольца вже можна брать стендапером в Квартал-95.
Так і жжот хохмами.

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16.06.2022 19:06 Відповісти
Зарплата пусть и не в Газпроме, но пойди тоже
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16.06.2022 20:28 Відповісти
Зрозуміло. Тобто нічого.
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16.06.2022 18:38 Відповісти
Мы вам дадим пистолет и вы будите отстреливаться! А может 500 рублей?
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16.06.2022 20:27 Відповісти
еще более лучше
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16.06.2022 18:38 Відповісти
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16.06.2022 18:38 Відповісти
" потужно!" (С)
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16.06.2022 18:39 Відповісти
шольцить ))
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16.06.2022 18:52 Відповісти
Може ми чогось не знаємо? Та грець з ним дайте ще!
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16.06.2022 18:43 Відповісти
дякуемо - а на дороги шо є?
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16.06.2022 18:43 Відповісти
Еще раз пообещал, что Украина получит немецкое ПВО. Ключевое слово: ПООБЕЩАЛ.

Валять шольца - постоянно что-то обещать и не выполнять (примета
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16.06.2022 18:44 Відповісти
А Колумбия экспортирует муку.
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16.06.2022 18:45 Відповісти
а шо вже шось дали? ))
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16.06.2022 18:49 Відповісти
Так. Четверте місце серед країн-донорів.
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16.06.2022 18:55 Відповісти
Кулеметів парочку що від Алозієвича залишились.
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16.06.2022 19:29 Відповісти
Всех, кто выдвигает претензии Шольцу пусть лучше обратится, например, к спонсору Боневтика дяде Бене !
Сколько последний дал денег на закупку оружия !?
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16.06.2022 18:49 Відповісти
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16.06.2022 18:52 Відповісти
идиот
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16.06.2022 22:08 Відповісти
В полночь бьют часы и карета превращается в тыкву; чиновник Арахамия превращается в говорящую абхазскую обезьяну; а некий владелец успешного банка и кучи других бизнесов в прохиндея, годами безнаказаннообиравшего страну, в которой живет. Все становится тем, кем есть на самом деле.
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16.06.2022 19:19 Відповісти
Каламойша не дал ни копейки! Мразь хитрож …
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16.06.2022 19:23 Відповісти
Беня, как, впрочем, и его маленький подопечный, никогда в благотворительности замечен не был.
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16.06.2022 19:32 Відповісти
1. я помню обещания коломойского в 2014 году выплачивать премии за каждый подбитый танк, но не помню, чтобы он их выплачивал. Помню, что обещал давать горючку ЗСУ и помню, что выдавал соляру по коммерческой цене.

2. ПВО от "Педро" не срабатывало, потому что какая-то гнида скрутила с них клистроны. И вернули их только сейчас. Ты ведь в курсе этой истории, правда?

ПыСы прекращай уничижительно называть пятого президента, это выдает в тебе недалекого человека, недовольного своей жизнью.
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16.06.2022 22:54 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2456265-roshen-dopomig-pereobladnati-sistemu-ppo-navkolo-kieva-poltorak.html
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17.06.2022 01:43 Відповісти
многочисленные прилеты в киев возникли из за снятых клистронов, которые прокуратура возвратила уже летом.
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17.06.2022 09:13 Відповісти
Вы, наверное, не из Днепра. Тут до сих пор верят, что баба беня - спаситель и освободитель всея Украины'14. Это священная корова. Именно беня дало команду ментам разогнать сепаров, а некоторых просто утопить в Днепре (реке). А, ну да, еще гена корбан, главный укроп и патриот, а нынче дирехтур местной «теробороны», минирует все,шо видит.
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16.06.2022 20:07 Відповісти
Он давал еще с 2014 года. Но ПАП его начал чморить, мол, неправильно давал и не тем.
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17.06.2022 09:12 Відповісти
Щось мене насторожило шольцівське "і надалі"...
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16.06.2022 18:50 Відповісти
мабудь неточності перекладу, в оригіналі пролунало: "Міннетчіна НЕ надаватиме зброю Україні і надалі"
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16.06.2022 19:08 Відповісти
Милий пане Шольц… най тобі пір'ям рот поросте!
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16.06.2022 18:51 Відповісти
Шольц бы сделал потрясающую карьеру в украинской политике. Это в Германии он неуклюжий, сухой бюрократ, в нашей он выглядит виртуозом разговорного жанра. Составил бы конкуренцию Зелибобе.
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16.06.2022 18:52 Відповісти
Сарра!! Шо?!! Жар рібу!!! Так ріби ж німа!🙄 Та ти жар - ріба буде!!😳😆
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16.06.2022 18:53 Відповісти
То есть как Папандопуло -Я себя не обделил?
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16.06.2022 18:55 Відповісти
Олаф Шольц - гарний паца.
Давай важке озброєння зараз!
Бо тут вже деякі зли язикі звуть тебе пізл..олом. Не осоромся! Я вірю в тебе!
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16.06.2022 18:56 Відповісти
ну як і очікувалось, не з порожніми ротами приїхали )
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16.06.2022 18:56 Відповісти
Мізкойоб року.
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16.06.2022 18:57 Відповісти
"Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали надавати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, наскільки Україні буде необхідно".

Зер гут ... Данке шон ...

Я одного не розумію, невже промисловість ЄС не може стартонути штапмувати 155 калібр і закрити це питання ?
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16.06.2022 19:00 Відповісти
може але не вистачає Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
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16.06.2022 19:11 Відповісти
Генерал армії США Марк Міллі, відповідаючи на питання, що українці просили 1000 гаубиць, 500 танків та 300 РСЗВ, а союзники дали менше:
«Я не впевнений звідки взялося число - те, на що ви посилаєтеся, але я говорив із генералом Залужним, і ми отримуємо списки.
Це офіційні запити від їхнього Міністерства оборони.
Вони просили 10 батальйонів артилерії; було поставлено 12 батальйонів артилерії.
Знову ж таки, я б сказав, 97 000 протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі.
Вони просили 200 танків; вони отримали 237 танків.
Вони просили 100 бойових машин піхоти; вони отримали понад 300.
Ми поставили, власне кажучи, 1 600 або близько того систем ППО і близько 60 000 зенітних снарядів.
Це - коли я говорю "ми", я маю на увазі міжнародне співтовариство.
Ви дивитеся на 260 артилерійських систем.
А загалом 383 одиниці, і, як я вже сказав, майже півмільйона артилерійських снарядів».

«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 1500 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия, большое количество 155-миллиметровых гаубиц и около полумиллиона боеприпасов. В конце этого месяца мы передадим реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни»

Теперь все просто. Теперь, после этого брифинга, каждый, кто открывает рот, чтобы начать орать про «НАТО нас кинуло и ничего не делает» - диверсант. Вот просто-напросто диверсант. Предатель Украины.
Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.
Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.
А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.
А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!
И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.
Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли.
Просто фантастическая зеленая плесень.
Ну, вот как тут не крыть матом на весь монитор?
Никогда не садитесь играть в шахматы с голубем. Раскидает все фигуры, насрет на доску, обмажет вас же зеленым говном и улетит к своим избирателям, рассказывать, как нам не закрыли небо.
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16.06.2022 19:10 Відповісти
Здесь, кончено, много букв, но я готов подписаться под каждым словом. И резюмировать для тех, кому лень читать - зеленский - либо тупое чмо, либо предатель.
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16.06.2022 23:01 Відповісти
Ти його избіратель?
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17.06.2022 08:30 Відповісти
Долги наши

Самой неприятной отрыжкой совка является состояние отдельного персонажа или даже массы людей, внушивших себе, что им должны то или другое, даже не понимая того, а почему собственно им кто-то и что-то должен. Между прочим, за границей, по проявлению именно такого внутреннего состояния, очень легко идентифицировать мордорчан и часть нашей собственной, ватной публики.

Многие видели эти позорные, отвратительные сцены, которые устраивают обладатели совершенно лишней хромосомы. И между прочим, сама конструкция «лишняя хромосома» имеет корни именно в этом состоянии. Они считают, что им все должны, а когда у них требуют, чтобы они пояснили, откуда у них взялось это представление, они уходят в рассуждение о своем величии, исключительности и лишней хромосоме.

Но чаще всего, это состояние возникает из невежества и категорического неумения выстраивать причинно-следственные связи, а часто - даже презрения к ним. Но если разобраться в определении самого этого понятия, то в его основе лежит долг. А долг возникает, если ты кому-то что-то дал и можешь потребовать назад, либо если, на каких-то условиях, ты с кем-то чем-то обмениваешься, но в любом случае, речь идет о системе взаимных обязательств. Проще говоря, долг сам по себе возникнуть не может даже если у тебя две или три лишние хромосомы. Так например, нынешняя война со стороны мордора обусловлена тем, что они уверенны именно в том, что мы им что-то должны, хотя они считают, что им должны все вокруг.

Но вот сейчас некоторые из нас уподобляются этой публике и строят свои речи таким же самым образом. Последним из официальных лиц нашей власти выступал замминистра внутренних дел, который рассказывал о том, что если бы нам вовремя и в нужном количестве поставили оружие, то удалось бы избежать лишних жертв. И он - только последний из череды высших должностных лиц, которые озвучивают подобные темы. Мало того, именно так это формулируют многие говорящие головы, которыми набито наше информационное пространство.

Некоторые из них размазывают слезы и сопли, страдальческим голосом рассказывая о том, что партнеры наши чуть ли не предали нас, поскольку они-то уже месяц трубили о том, что вот-вот поставят Хаймарсы или что-то еще, а пока его нет и вот уже в нашем сегменте Сети появились колкие шуточки по поводу третьего тура совещания доноров в Рамштайне, мол - разговоров там больше, чем реальных действий. И между прочим, такая точка зрения нравится публике, которая носится с нею как Тузик с грелкой. Но давайте разберемся раз и навсегда с тем, что на самом деле происходит, именно в этом плане. Сделаем это спокойно, вдумчиво и последовательно.

Итак, берем те самые слова замминистра внутренних дел, который упрекает Запад в том, что нам медленно и не очень много предоставляют вооружений. Его подачу мы берем как пример намеренно, поскольку именно в его исполнении эти слова имеют особенный символизм и вот почему. Скажем так, он выдвинул определенным образом сформулированную претензию и от нее мы будем отталкиваться.

Его тон и смысловая нагрузка заявления подразумевают то, что какая-то страна или ряд стран имеют перед нами обязательства поставлять определенное количество оружия в определенный же срок. А такая постановка вопроса имеет право на жизнь в том случае, когда те, кому направлен этот упрек, имеют перед нами обязательства или еще проще, если они нам должны.

Такая ситуация может возникнуть только на договорной основе и там должны быть формализованы как объемы, так и сроки поставок. Если они срываются, то в таком случае, можно выдвигать претензии и то, не публично, поскольку традиционно, торговля оружием является не публичной сферой деятельности.

И тут оказывается, что мы-то речь ведем не о торговле. Отсюда следует, что никакого договора не было и нет, а значит нет никаких обязательств, за неисполнение которых можно выдвинуть претензию. Более того, мы не платим за эти поставки, а получаем все даром. Но ведь дареному коню в зубы не смотрят? А наши - не просто смотрят, но и возмущаются! Правда, тут могут возникнуть соображения другого порядка.

Да, мы сейчас выполняем роль бастиона, который защищает цивилизованный мир от агрессивной, живодерской дряни, но в первую очередь, мы отстаиваем свою территориальную целостность и в данный момент, войска оккупанта не стоят на территории Запада. А раз так, то поставки вооружений, которые принимает Украина, дело добровольное и каждая страна самостоятельно решает для себя, что и когда она может поставит. Но мы требуем, предъявляем претензии и пытаемся кого-то позорить за то, что там кто-то медленно действует, не имея для этого никаких оснований.

Рамштайн объединил усилия 40+ стран, которые на добровольной основе и без оплаты со стороны Украины, согласились нам не поставлять, как это принято говорить, поскольку этот термин подразумевает и доставку оплаченного товара, а дарят нам все это. Тогда давайте просто изымем слово «поставка», а вместо него употребим слово «дар», как и нужно квалифицировать все то, что мы получили. Доноры называют это «военная помощь», а для нас это - ничто иное как дар.

И вот возьмите наугад любую возмущенную речь на эту тему и просто проведите эту замену слов, чтобы возникла ясность и в таком виде простите или прослушайте эти речи еще раз. Вы увидите, какая дичь получается просто при внесении этой технической ясности, но мы пойдем дальше, поскольку уяснили, что таким образом мы требуем чего-то, что нам никто не должен.

Вот такие «обличительные речи» очень часто сводятся к тому, что на Западе может быть и не хотят нашей победы, если с поставками все происходит не так, как нам хочется именно сейчас, но если мы себе позволяем такой тон в адрес стран, которые нам дарят оружие на миллиарды долларов, то может быть надо начать с себя? Может быть надо посмотреть на то, так ли у нас все хотят нашей победы и именно замминистра внутренних дел оказался очень удачным примером, в этом плане.
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16.06.2022 19:15 Відповісти
В самом деле, если он выдвигает такие претензии нашим партнерам, которые даром отдают нам горы своего оружия, то справедливо предположить о том, что уж наши собственные пациенты, действия которых приводя к негативным последствиям на фронте, как минимум должны сидеть под следствием или уже на лагере шить рукавицы, но ничего подобного не происходит. А ведь он просто обязан был читать Конституцию, в которой четко написано, кто и каким образом обязан обеспечивать обороноспособность страны.

И если так, то надо было сначала навести порядок у себя. Например, выяснить мотивы министра финансов, который за несколько недель до начала вторжения зарубил срочное выделение 50 миллиардов средств на оборону, в том числе и на экстренную закупку оружия. Между прочим, он до сих пор сидит на своем месте и рассказывает прибаутки о том, как надо драть шкуру с налогоплательщика, чтобы тот не выл. Он даже легкого испуга не получил за это.

А ведь закупи мы оружие за те деньги, мы могли бы требовать и его поставок на законном основании. Нормально себя чувствует и ДБР, громившая армию накануне вторжения и просто обездвиживая целые районы ПВО. Почему на них н хватает вот таких пафосных вопросов? Уже даже речи нет об очень странной программе «велике будівництво», куда была утилизирована гигантская сумма, не пошедшее на укрепление обороноспособности.

Или вот есть пациент, под позывным «Арахнафобия». Он никогда не имел про-украинской позиции, а сейчас - прямо действует в интересах агрессора. Он не прошел ни одного проукраинского теста и вляпался во все маркеры «русскомирскости». Несколько дней назад мы писали о том, что наступление врага постепенно выдыхается и сейчас надо ожидать воя о том, что надо садиться за стол переговоров, что слишком много смертей и так далее. На самом деле, вся риторика будет направлена на то, чтобы блокировать наше наступление в то окно возможностей, которой откроется в самое ближайшее время. И вот вчера из кремля послышались именно такие речи Патрушева, а у нас - вот что:

И никаким органам не интересно, откуда у арахнофобии такая синхронность берется каждый раз, когда это нужно кремлю. Мы уже не говорим о том, чтобы пристроить этого персонажа шить рукавицы или изучать процесс роста Смерек, но на родину, в Сочи, предварительно аннулировав паспорт гражданина Украины - давно пора. Мы даже не станем поднимать вопроса о том, сколько представителей и каких партий ушли на фронт воевать и наоборот, сколько и каких партий - переметнулись на сторону врага. Похоже на то, что «органы» эти вопросы не интересуют. Да и о чем вообще можно говорить, когда из эфира не вылазит вот это:

То есть, у этих деятелей не возникает вопросов по этому поводу, зато есть вопросы о том, почему нам так медленно и так мало дарят оружия. А в завершении мы просто напомним вот что. Все иностранное оружие, которым воюет ЗСУ - дареное. Сейчас начнется поставка в другом формате, обусловленном законом о ленд-лизе, но это тоже - не купля продажа, а полударом. Но это - потом, а пока все - даренное или то, что перекрыло дыру, ушедшую на игрушки зелени. Так что каждый, кто строит хохмы о Рамштайне или пытается демонстрировать негодующий тон, должен четко понимать изложенное выше и знать, почему и зачем он такое делает.
anti-colorados
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16.06.2022 19:17 Відповісти
Красуня, дети ранішебувруськенаречие нахрен
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16.06.2022 19:35 Відповісти
Так повинні, але нетобі, гніда ботовська
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16.06.2022 19:33 Відповісти
Шо. Опять?) Можно чуть перерыв сделать. А то ставить уже некуда. Плять я не могу понять нахрена он это делает? Может просто помолчать или отморозиться. Ну многие же так делают. Вон как венгры И ничего. Помощь то они дают. Ну те же бабки, на беженцев, лечение для раненых. Да много чего, ну блин история с оружием это просто уже даже не смешно.
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16.06.2022 19:19 Відповісти
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16.06.2022 19:23 Відповісти
Нанадавали, чи я чогось не знаю
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16.06.2022 19:32 Відповісти
Що значить надалі? Вона її не надавала і не надає.
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16.06.2022 19:37 Відповісти
ще 200 касок додамо
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16.06.2022 19:40 Відповісти
а що вже щось постачалось?
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16.06.2022 19:56 Відповісти
""Мы также пообещали, что предоставим ..."

Говорят, что "обещанного три года ждут".
Шольц лавирует в том же духе.
Другие страны уже предоставили, а он в очередной раз пообещал...
Как там с 5000 касок, кстати?
)))
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16.06.2022 20:03 Відповісти
После помощи оказанной германией рАсее, Украине ничего не остается. Так, что снимаем розовые очки.
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16.06.2022 20:05 Відповісти
Може вистачить. У нас від вас стільки допомоги прийшло, що ми не знаємо куди її застосувати
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16.06.2022 20:06 Відповісти
Подходит неумолимо время "ревизии" внутренней политики Украины. И если оно возникает в настоящем демиократическом обществе. Граждане Украины как Ревизор, не должен отдават свои полномочия, тем кто заинтересован "выплыть сухими".
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16.06.2022 20:15 Відповісти
98 касок ...кайзерівських, з рогами? І вже до кінця вересня?
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16.06.2022 20:23 Відповісти
У путинаХуйла ПУК разрывается!как же так!а *** газа не дам!горох закончился!Писздец поРаше не завтра конечно же!но не за Горами!
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16.06.2022 20:24 Відповісти
Що? Каски вже доїхали?
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16.06.2022 20:31 Відповісти
Что нам должна Германия?
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16.06.2022 20:50 Відповісти
помочь набить карманы хутину за газ, вместо атомных станций, а с нас бесплатный транзит
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16.06.2022 21:22 Відповісти
Шольц, не треба наших хлопаків вчити, наші діди ваши Шмайсери без навчання освоїли. Краще вже конкретно, хоч шо-небуть відрузи і набої до того шо-небуть не забудь добавити.
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16.06.2022 22:04 Відповісти
Шмальц, твоя щедрость уступает только твоей лживости!
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16.06.2022 23:10 Відповісти
Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі, - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3348417


ГОЛОВНЕ ЩО ВІРТУАЛЬНО, ЗАТЕ ПОСТІЙНО 🤣
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17.06.2022 00:06 Відповісти
Заголовок статьи неправильно написан. Правильно: Германия будет и дальше обещать предоставить оружие Украине
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17.06.2022 00:42 Відповісти
Не треба БАЛАКАТИ , а треба РОБИТИ !!!
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17.06.2022 06:43 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів!
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17.06.2022 09:45 Відповісти
 
 