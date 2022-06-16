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Новини Політика України
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Зеленський (17431) Йоганніс (46) Макрон Емманюель (1053) Драгі (56) Шольц Олаф (719)

Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

макрон,зеленський,шольц,драгі,йоганніс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після відвідування Ірпеня канцлер Шольц та його колеги Макрон, Драгі та Йоганніс повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні Bild, проілюстрованому відповідним фото.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться постачання зброї та заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також читайте: Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
Боріслав Береза

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

Перевод Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности. И пора понять, что хамскиие лживые заявления подоляка, арестовича и других говорящих голов ОП серьезно вредят Украине. Им надо молчать.
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16.06.2022 15:40
+10
Ніяких територіальних поступок навіть взамін членства ЄС, не те що якогось міфічного кандидатства.
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16.06.2022 15:43
+9
Єрмак як завжди позаду
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16.06.2022 15:40
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Hellis

@13Hellis_13

·
3 ч

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что "тройка" привезла в Украину "кандидатство в ЕС", но взамен на возобновление переговоров с Мордором. Ну что... Подождем. Похоже почти на ультиматум.
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16.06.2022 15:34 Відповісти
Ніяких територіальних поступок навіть взамін членства ЄС, не те що якогось міфічного кандидатства.
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16.06.2022 15:43 Відповісти
Так такое мало возможно. Если наша власть просрет территории договорняком, то этой власти зададут вопросы те, кто сейчас защищают страну, а не пердежом словестным занимаются
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16.06.2022 16:12 Відповісти
И не просто зададут, а на вилы поднимут и рейтинг Зеленскому не поможет одной группы в 100 человек хватит чтобы ореставать всю шёблу
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16.06.2022 17:30 Відповісти
Чи згадав би ти сьогодні радника міністра внутрішніх справ, якби він не запостив тобі цього потужного інсайду?))
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16.06.2022 15:44 Відповісти
Боріслав Береза

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

Перевод Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности. И пора понять, что хамскиие лживые заявления подоляка, арестовича и других говорящих голов ОП серьезно вредят Украине. Им надо молчать.
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16.06.2022 15:40 Відповісти
До Ллойда ще не дійшло, що він має стправу з Кварталом-95. А може вони так пашутілі...
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16.06.2022 15:49 Відповісти
Так вони спеціально роблять песиместичні заяви. Воєвать нєчєм. Хочуть миру з куйлом.
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16.06.2022 15:53 Відповісти
То на івриті?
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16.06.2022 16:01 Відповісти
Не здивований, зелені уроди 1оо% наживаються на війни, набивають кармани за рахунок життів українців.
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16.06.2022 16:21 Відповісти
Если нам поставляют больше, чем МО заказывает, к чему эта хамская и лживая риторика от Зели, Подоляка и тп? Чтобы подорвать доверие западных партнеров)
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16.06.2022 18:12 Відповісти
Єрмак як завжди позаду
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16.06.2022 15:40 Відповісти
На постійному зв'язку з кацапами мабуть...
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16.06.2022 15:45 Відповісти
Вдруг заговорят про сдачу украинских территорий. а он тут как тут !
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16.06.2022 15:46 Відповісти
Папа, гнерал ГРУ ГШ РФ, ждет свежайшую инфу.
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16.06.2022 15:53 Відповісти
Интересно, Щольц читает Арестовича, ну или Bild на крайний случай?
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16.06.2022 15:41 Відповісти
Баночками светанул наш Микрончик =)
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16.06.2022 15:43 Відповісти
пнх кацап
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16.06.2022 17:12 Відповісти
а єрмак сидить і на вус мотає
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16.06.2022 15:52 Відповісти
Найвищі посадовці трьох із семи країн великої сімки одночасно приїхали до Києва. Хіба можливо таке було ще півроку тому? Ні! Тому дякуємо ЗСУ за надзвичайно круту роботу на фронті!
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16.06.2022 15:59 Відповісти
Вважаю, що в нашій воюючій країні винесення інформації про військові поставки, про наші військові плани і втрати у площину публічних обговорень має суворо присікатись аж до кримінальної відповідальності. Обливання брудом один одного серед союзників завжди було на користь ворога. Нашим правителям варто заткнутися в першу чергу. Журналюгам і всякого роду недолугим "експертам з усіх питань" - в другу чергу. Право голосу на війні завжди обмежувалося цензурою. Лише на цій війні ще десь за тисячу кілометрів тільки вибухнуло , а вже обговорюють в соцмережах кого вбили. Нам треба всім набратися терпіння, а нашим правителям розуму і такту хоч у мінімальній кількості.
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16.06.2022 16:01 Відповісти
А без ляльковода зелю за стіл переговорів таки не пустили... Цікаво, його за нитки смикають, чи по ********* - через ІК-пульт керують?
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16.06.2022 16:15 Відповісти
Гдє деньги Зин?
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16.06.2022 16:18 Відповісти
Вава попросить Макрончика та Шольца передати: що він сільна хоче заглянути Вові в Око, в каторій раз.
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16.06.2022 16:24 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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16.06.2022 16:48 Відповісти
На світлині Єрмак масажує вуха і мозок Зелі просто під час перемовин.
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16.06.2022 18:11 Відповісти
Хто і коли зламав Кулебі ногу?
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16.06.2022 18:59 Відповісти
Хто небудь скаже нашому довбойобу, що годі вже смішити людей своєю зеленою футболкою та зеленими штанцями. Бо воно скоро у трусах та майці буде сідати за стіл переговорів. Чи може все продовжують відбивати десант руснявих, який кожен день атакує ОПу
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16.06.2022 19:15 Відповісти
Я же вас на шашликі пріглашал, а ви костюми одєлі".
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16.06.2022 19:21 Відповісти
 
 