Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після відвідування Ірпеня канцлер Шольц та його колеги Макрон, Драгі та Йоганніс повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні Bild, проілюстрованому відповідним фото.
Раніше повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться постачання зброї та заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.
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@13Hellis_13
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3 ч
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что "тройка" привезла в Украину "кандидатство в ЕС", но взамен на возобновление переговоров с Мордором. Ну что... Подождем. Похоже почти на ультиматум.
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":
✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:
«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.
В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.
«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».
«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».
Перевод Igor Aizenberg
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Удивлены? Отож.
Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности. И пора понять, что хамскиие лживые заявления подоляка, арестовича и других говорящих голов ОП серьезно вредят Украине. Им надо молчать.