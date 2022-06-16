Зеленский встретился с Шольцом, Макроном, Драги и Йоханнисом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После посещения Ирпеня канцлер Шольц и его коллеги Макрон, Драги и Иоганнис вернулись в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении Bild, проиллюстрированном соответствующим фото.

Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться поставки оружия и заявка Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.