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Новости Политика Украины
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Зеленский встретился с Шольцом, Макроном, Драги и Йоханнисом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

макрон,зеленський,шольц,драгі,йоганніс

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После посещения Ирпеня канцлер Шольц и его коллеги Макрон, Драги и Иоганнис вернулись в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении Bild, проиллюстрированном соответствующим фото.

Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться поставки оружия и заявка Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев: "Любят ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль, к миру Украину это никак не приближает"

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.
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Топ комментарии
+35
Боріслав Береза

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

Перевод Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности. И пора понять, что хамскиие лживые заявления подоляка, арестовича и других говорящих голов ОП серьезно вредят Украине. Им надо молчать.
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16.06.2022 15:40
+10
Ніяких територіальних поступок навіть взамін членства ЄС, не те що якогось міфічного кандидатства.
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16.06.2022 15:43
+9
Єрмак як завжди позаду
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16.06.2022 15:40
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Hellis

@13Hellis_13

·
3 ч

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что "тройка" привезла в Украину "кандидатство в ЕС", но взамен на возобновление переговоров с Мордором. Ну что... Подождем. Похоже почти на ультиматум.
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16.06.2022 15:34 Ответить
Ніяких територіальних поступок навіть взамін членства ЄС, не те що якогось міфічного кандидатства.
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16.06.2022 15:43 Ответить
Так такое мало возможно. Если наша власть просрет территории договорняком, то этой власти зададут вопросы те, кто сейчас защищают страну, а не пердежом словестным занимаются
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16.06.2022 16:12 Ответить
И не просто зададут, а на вилы поднимут и рейтинг Зеленскому не поможет одной группы в 100 человек хватит чтобы ореставать всю шёблу
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16.06.2022 17:30 Ответить
Чи згадав би ти сьогодні радника міністра внутрішніх справ, якби він не запостив тобі цього потужного інсайду?))
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16.06.2022 15:44 Ответить
Боріслав Береза

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

Перевод Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности. И пора понять, что хамскиие лживые заявления подоляка, арестовича и других говорящих голов ОП серьезно вредят Украине. Им надо молчать.
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16.06.2022 15:40 Ответить
До Ллойда ще не дійшло, що він має стправу з Кварталом-95. А може вони так пашутілі...
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16.06.2022 15:49 Ответить
Так вони спеціально роблять песиместичні заяви. Воєвать нєчєм. Хочуть миру з куйлом.
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16.06.2022 15:53 Ответить
То на івриті?
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16.06.2022 16:01 Ответить
Не здивований, зелені уроди 1оо% наживаються на війни, набивають кармани за рахунок життів українців.
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16.06.2022 16:21 Ответить
Если нам поставляют больше, чем МО заказывает, к чему эта хамская и лживая риторика от Зели, Подоляка и тп? Чтобы подорвать доверие западных партнеров)
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16.06.2022 18:12 Ответить
Єрмак як завжди позаду
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16.06.2022 15:40 Ответить
На постійному зв'язку з кацапами мабуть...
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16.06.2022 15:45 Ответить
Вдруг заговорят про сдачу украинских территорий. а он тут как тут !
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16.06.2022 15:46 Ответить
Папа, гнерал ГРУ ГШ РФ, ждет свежайшую инфу.
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16.06.2022 15:53 Ответить
Интересно, Щольц читает Арестовича, ну или Bild на крайний случай?
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16.06.2022 15:41 Ответить
Баночками светанул наш Микрончик =)
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16.06.2022 15:43 Ответить
пнх кацап
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16.06.2022 17:12 Ответить
а єрмак сидить і на вус мотає
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16.06.2022 15:52 Ответить
Найвищі посадовці трьох із семи країн великої сімки одночасно приїхали до Києва. Хіба можливо таке було ще півроку тому? Ні! Тому дякуємо ЗСУ за надзвичайно круту роботу на фронті!
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16.06.2022 15:59 Ответить
Вважаю, що в нашій воюючій країні винесення інформації про військові поставки, про наші військові плани і втрати у площину публічних обговорень має суворо присікатись аж до кримінальної відповідальності. Обливання брудом один одного серед союзників завжди було на користь ворога. Нашим правителям варто заткнутися в першу чергу. Журналюгам і всякого роду недолугим "експертам з усіх питань" - в другу чергу. Право голосу на війні завжди обмежувалося цензурою. Лише на цій війні ще десь за тисячу кілометрів тільки вибухнуло , а вже обговорюють в соцмережах кого вбили. Нам треба всім набратися терпіння, а нашим правителям розуму і такту хоч у мінімальній кількості.
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16.06.2022 16:01 Ответить
А без ляльковода зелю за стіл переговорів таки не пустили... Цікаво, його за нитки смикають, чи по ********* - через ІК-пульт керують?
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16.06.2022 16:15 Ответить
Гдє деньги Зин?
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16.06.2022 16:18 Ответить
Вава попросить Макрончика та Шольца передати: що він сільна хоче заглянути Вові в Око, в каторій раз.
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16.06.2022 16:24 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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16.06.2022 16:48 Ответить
На світлині Єрмак масажує вуха і мозок Зелі просто під час перемовин.
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16.06.2022 18:11 Ответить
Хто і коли зламав Кулебі ногу?
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16.06.2022 18:59 Ответить
Хто небудь скаже нашому довбойобу, що годі вже смішити людей своєю зеленою футболкою та зеленими штанцями. Бо воно скоро у трусах та майці буде сідати за стіл переговорів. Чи може все продовжують відбивати десант руснявих, який кожен день атакує ОПу
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16.06.2022 19:15 Ответить
Я же вас на шашликі пріглашал, а ви костюми одєлі".
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16.06.2022 19:21 Ответить
 
 