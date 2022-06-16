Получена подробная техническая документация "Крымского моста", - ГУР Минобороны

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины получили подробную техническую документацию "Крымского моста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Указанный документ прилагается для всеобщего ознакомления и изучения.

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