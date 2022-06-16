Получена подробная техническая документация "Крымского моста", - ГУР Минобороны
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Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины получили подробную техническую документацию "Крымского моста".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.
Указанный документ прилагается для всеобщего ознакомления и изучения.
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Героям Слава !!
достатньо виявити, як активуються заряди його самоліквідатора...
А вот потом, он поведет в РНУР - Ростовскую Народную Украинскую Республику.
Так что взрывать нужно.
Состав мосту - Говно, палкі, пластілін, скотч
Стоимость: ******** ржублей
шобы всякую уйню оттуда на материк не пихали и наше зерно эшелонами не крали...
настаиваю - первой ж/д !! )))) (от поверьте диванному эксперду!!!)
Накрыть поезд с боеприпасами на ж/д мосту в нужном месте
Використали з десяток ракет щоби суттєво пошкодити його(не зруйнувати) .
Уримський міст прикритий ппо та про. Чим його руйнувати? Навіть ракети 300 км не дістануть.
Це новий серіал про міст від Квартал 95?