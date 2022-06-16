РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5651 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
29 291 86
война (46763) Крым (26017) разведка (4002) Керченский мост (339)

Получена подробная техническая документация "Крымского моста", - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мост,гур,кримський

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины получили подробную техническую документацию "Крымского моста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Указанный документ прилагается для всеобщего ознакомления и изучения.

Читайте: СНБО ввел санкции против причастных к сооружению и эксплуатации Керченского моста, а также представителей оккупационных "властей" Крыма
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
показать весь комментарий
16.06.2022 19:56
+47
показать весь комментарий
16.06.2022 19:50
+45
показать весь комментарий
16.06.2022 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.06.2022 19:50 Ответить
Больше интересуют опоры моста. Троллинг русозверей пошел знойный. мост взорвется, пускать туда надо стаи ракет с разных высот и направлений. А возить подкрепления и заселять мокшами Крым, рашисты будут с моря, где их достанут Гарпуны, Нептуны и Байроктары.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:53 Ответить
Загарпунить москаля❗Это кайф, за такой аттракцион и денег не жалко👍
показать весь комментарий
16.06.2022 20:07 Ответить
Будемо вивчати

Героям Слава !!
показать весь комментарий
16.06.2022 19:53 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 19:56 Ответить
Напрямок думки цілком вірний,працюймо далі!!))
показать весь комментарий
16.06.2022 19:59 Ответить
ГУР як і Зеленський просто бездіяльне інформбюро
показать весь комментарий
16.06.2022 19:54 Ответить
От Петро Олексійович навпаки, досить діяльне інформбюро.
показать весь комментарий
17.06.2022 00:14 Ответить
👀
показать весь комментарий
16.06.2022 19:54 Ответить
Шо, вот так все просто?
показать весь комментарий
16.06.2022 23:00 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 19:55 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 20:19 Ответить
А де її совєцькі й флаг???
показать весь комментарий
16.06.2022 21:11 Ответить
Это пробный заполз - пыня, переодетый в бабку проверяет прочность анало-говнетного сооружения.
показать весь комментарий
16.06.2022 23:01 Ответить
Крисчанє, бегом !!!!! Пока еще ракетки не навели ! БЕГОМ !!!!!!
показать весь комментарий
16.06.2022 19:56 Ответить
тут и так ясно, надо ****уть по левой первой спаренной опоре проходного пролёта со стороны керчи.... и вуаля
показать весь комментарий
16.06.2022 19:57 Ответить
А дальше эффект домино👍
показать весь комментарий
16.06.2022 20:08 Ответить
Надо ******* так, чтобы нашему будущему судоходству не мешало, а мост восстановлению не подлежал.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:21 Ответить
хреначить надо по пролету над фарватером, что бы запереть кацапский флот ка Азовском море.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:57 Ответить
Ого... У кого-то Бошки слетят.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:57 Ответить
Нехай специ визначать його найвразливіші місця.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:58 Ответить
міст на початку лютого 2022 замінували самі кацапи
достатньо виявити, як активуються заряди його самоліквідатора...
показать весь комментарий
16.06.2022 20:09 Ответить
Лучше ***нуть по севастопольской бухте по подлодкам и кораблям
показать весь комментарий
16.06.2022 19:58 Ответить
Не"лучше **...." , ...і так саме **...далі за текстом!!))
показать весь комментарий
16.06.2022 20:04 Ответить
Мост - это артерия снабжения врага! Поэтому законная цель Украины!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:24 Ответить
Може ж ще й стане в нагоді та муйня, нє?

показать весь комментарий
16.06.2022 20:01 Ответить
Нах он нужен❓Он ведёт в кацапстан❗
показать весь комментарий
16.06.2022 20:09 Ответить
Ну то так: зараз до каацапстану, а книжка на світлині про що?
показать весь комментарий
16.06.2022 20:12 Ответить
пока в кацопстан, Вы правы!!!

А вот потом, он поведет в РНУР - Ростовскую Народную Украинскую Республику.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:59 Ответить
Ніяких республік. Ростовська та Кубанська області у складі України!!!
показать весь комментарий
16.06.2022 22:35 Ответить
А из России по этому мосту перебрасывают военную технику.
Так что взрывать нужно.
показать весь комментарий
16.06.2022 23:05 Ответить
Теперь можно рассчитать откаты
показать весь комментарий
16.06.2022 20:02 Ответить
Секретна документація , *Керченский мост*

Состав мосту - Говно, палкі, пластілін, скотч

Стоимость: ******** ржублей
показать весь комментарий
16.06.2022 20:06 Ответить
Не розумію на кого працює наша розвідка? навіщо попереджати ворога про всі свої кроки операції наперед? чи Буданов такий же розвідник як і генерал? хочуть зробити вагнергейт -2?
показать весь комментарий
16.06.2022 20:07 Ответить
та никто не предупреждает...а просто устрашает - пусть каждой вороны пугаются или крика чайки ))
показать весь комментарий
16.06.2022 20:09 Ответить
Просто прикололись, а кацапам теперь головняк❗
показать весь комментарий
16.06.2022 20:10 Ответить
пусть боятся, отвлекают силы на охрану.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:12 Ответить
первой ж/д ветку !!!
шобы всякую уйню оттуда на материк не пихали и наше зерно эшелонами не крали...
настаиваю - первой ж/д !! )))) (от поверьте диванному эксперду!!!)
показать весь комментарий
16.06.2022 20:08 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 20:23 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 20:09 Ответить
аааа-ха-ха))) толстый намек )))))) значит мост пойдет за кораблем нах*й!! ))))
показать весь комментарий
16.06.2022 20:10 Ответить
Эту картинку, да Богу глаза! 🙏
показать весь комментарий
16.06.2022 23:03 Ответить
Очередной пиар. вислюк не решиться, ему дерьмак с татаровым запретят. Мы уже видим последствия обстрелов Сумской, Харьковской областей с территории кацапов. Военные просят ответить, есть возможность и желание. Но приказ мелкого ***** не стрелять.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:10 Ответить
От для чого ці понти? Такі справи вимагають тишини. Коли захерачимо той міст, тоді і хвалитись можна.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:11 Ответить
пусть боятся. силы на охрану, сокращение перевозок. все в пользу.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:14 Ответить
В цій новині добре те,що піськов нервує,тобто заскавчав
показать весь комментарий
16.06.2022 20:12 Ответить
Готуйтесь, піздарики вашому місточку.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:12 Ответить
Вся ця історія з американськими рсзо і можливістю знищити кримський міст, особисто мене лякає. Бо є велика вірогідність того, що в отвєтку ми отримаємо або тактичний ядерний удар по якомусь місту, або знищені мости через Дніпро в містах мільйонниках - і це буде катастрофа.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:13 Ответить
кац предлагает сдаться?
показать весь комментарий
16.06.2022 20:17 Ответить
Все як на війні. Ви дуже точно описали.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:32 Ответить
так і шо тепер, може раком стати перед кацапами, бо в них є ядерна зброя?
показать весь комментарий
16.06.2022 20:39 Ответить
Может нам и мацкву топить не надо было, маньяка остановит только Возмездие, соответствующее заданному, жестокое и неотвратимое. И про это надо смело заявлять.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:22 Ответить
А патом па кремлину с габлинами.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:46 Ответить
Вони вже ведуть війну на знищення. Їхня "іліта" прямим текстом неодноразово заявляла, що нас в принципі не повинно існувати. Тому для них все полягає лише у часі/ціні/засобах/ризиках.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:54 Ответить
А в ответку, после ядерного удара по Украине, не желает ********* залп со Смерчей и Точек У по Курской АЭС, не пугает четыре Чернобыля? И мосты у них ещё тоже есть. Кацастрофа.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:18 Ответить
Информація називається: тіпа щота делаєтца.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:17 Ответить
Тим більше, що зараз знищувати міст не потрібно, а тільки бомбити, щоб обрубати постачання. Міст потрібно залишати частково цілим до визволення Криму. Можливість драпанути через міст для москалів - це психологічна атака на їхню свідомість. Вони будуть думати не про оборону, а про те що пора втікати поки міст є і щоб не спізнитись.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:23 Ответить
надається для Загального вивчення
показать весь комментарий
16.06.2022 20:19 Ответить
Якраз*надається для Загального вивчення*це не жарт,а дуже доречно в розвідці нема спеціалістів-мостобудівників,а так якийсь пенсіонер(спец) раді спортінтересу найде саме слабке місце в проекті цього мосту і надасть рекомендації кому потрібно.
показать весь комментарий
16.06.2022 23:33 Ответить
Бажаю Кримському мосту шикарного врожаю бавовни!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:22 Ответить
Значить так...
показать весь комментарий
16.06.2022 20:22 Ответить
А мені цікаво..ще наприкінці 80-х розроблялась тектонічна зброя..тихесенько випробовувалась..а той незграбний міст, наскільки пам'ятаю, казали стоїть га зламі двох тиктонічних плит..трохи мила...і
показать весь комментарий
16.06.2022 20:24 Ответить
Під шумок треба ще севастопольську бухту *******.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:25 Ответить
Может эту документацию предоставил Порошенко?Исходя из этой инфы https://replyua.net/96427-zavod-poroshenko-postavlyal-akkumulyatory-dlya-krymskogo-mosta.html
показать весь комментарий
16.06.2022 20:35 Ответить
Делов-то.

Накрыть поезд с боеприпасами на ж/д мосту в нужном месте
показать весь комментарий
16.06.2022 20:43 Ответить
И зачем об этом киздеть на весь мир?
показать весь комментарий
16.06.2022 20:48 Ответить
Як колись казали : "Карфаген повинен бути зруйнованим!", то натепер це має звучати так : рашопадлія повинна згинути навіки!!! Як і все шо вони вибачте "понасирали" на Землі - включно з тим одоробалом шо в них "крімскім мостам" зоветься!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:49 Ответить
Кацапи бомбили ЖД міст через дістровський лиман. Я так розумію що він не прикритий ппо та про.
Використали з десяток ракет щоби суттєво пошкодити його(не зруйнувати) .
Уримський міст прикритий ппо та про. Чим його руйнувати? Навіть ракети 300 км не дістануть.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:50 Ответить
Так, Гур красавчики ..супер секретна інфа
показать весь комментарий
16.06.2022 20:54 Ответить
булданов, ну перестань пить шмурдяк...
показать весь комментарий
16.06.2022 20:56 Ответить
Очікування смерті гірше ніж сама смерть!
Це новий серіал про міст від Квартал 95?
показать весь комментарий
16.06.2022 21:02 Ответить
Архітектурно-будувельну експертизу зібрались робити чи все-таки бомбити будемо ?
показать весь комментарий
16.06.2022 21:06 Ответить
Бл*ть! Я офігіваю від кацапів! 🤣🤣🤣 Документацібна кримський міст дістати від кацапів можна, а екскременти пуцина - ні!!!! Гівно важливіше за міст!!!! 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.06.2022 21:13 Ответить
Можливо, скоро і на мості хлопки будуть, або хтось вдало покурить)
показать весь комментарий
16.06.2022 21:15 Ответить
Нах та документація , потрібен один пілот - камікадзе з тої породи, що підірвав собою міст під Херсоном ( здається
показать весь комментарий
16.06.2022 21:15 Ответить
Пілот не долетить у них сильне ПВО . Потрібні або підводні дрони камікадзе, або ДРГ , або хай США дадуть якісь ракети щоб можна було вжарити.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:36 Ответить
А зачем собственно тот мост бомбить,если у русни уже есть сухопутный коридор между Крымом и Ростовской областью?Вот когда этот коридор будет очищен от рашистов тогда можно и по мосту бахнуть.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:31 Ответить
если взорвать мост значительная часть поставок для орков будет затруднена. Но есть еще и политическая часть такой акции . Моральный подъем для ВСУ и населения Украины и деморализующее действие ,сеящее панику и страх среди гражданского населения РФ , как то так
показать весь комментарий
16.06.2022 21:41 Ответить
Если не изменяет память, весь проект был выложен в сеть в 2015 году. Также выложены были замечания приёмной комиссии, которые требовалось учесть - огромный pdf-файл, который я скачал, но потом удалил, поскольку ничего не понимаю в мостах). Рад, что и наша разведка наконец получила эту информацию, не зря тратят наши деньги.
показать весь комментарий
16.06.2022 22:05 Ответить
У них PDF Reader не открывался с 2015 года, а сейчас заработал!
показать весь комментарий
16.06.2022 23:08 Ответить
Хто не може вберегти технічну документацію не може гарантувати безпеку!
показать весь комментарий
16.06.2022 23:02 Ответить
Щас быдломасса попрет в обратку с Крыма по этому шедевру анжинерной мысли! 🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃
показать весь комментарий
16.06.2022 23:06 Ответить
Наче була з місяць тому новина,що США нададуть ракети,які не бачить російська ППО. Гарно складається пазл. Дуже чекаю цієї миті.
показать весь комментарий
16.06.2022 23:09 Ответить
Зараз хлопці з нас покепкують, але все ж ризикну: ракети Гарпун мають наднизьку траекторію польоту, рухаються над самими гребінями хвиль, тому ппо їх важко побачити. Гарпуни вже в Україні.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:56 Ответить
 
 