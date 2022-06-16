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Отримано детальну технічну документацію "кримського мосту", - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мост,гур,кримський

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
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16.06.2022 19:56
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16.06.2022 19:50
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16.06.2022 20:09
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16.06.2022 19:50 Відповісти
Больше интересуют опоры моста. Троллинг русозверей пошел знойный. мост взорвется, пускать туда надо стаи ракет с разных высот и направлений. А возить подкрепления и заселять мокшами Крым, рашисты будут с моря, где их достанут Гарпуны, Нептуны и Байроктары.
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16.06.2022 19:53 Відповісти
Загарпунить москаля❗Это кайф, за такой аттракцион и денег не жалко👍
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16.06.2022 20:07 Відповісти
Будемо вивчати

Героям Слава !!
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16.06.2022 19:53 Відповісти
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16.06.2022 19:56 Відповісти
Напрямок думки цілком вірний,працюймо далі!!))
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16.06.2022 19:59 Відповісти
ГУР як і Зеленський просто бездіяльне інформбюро
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16.06.2022 19:54 Відповісти
От Петро Олексійович навпаки, досить діяльне інформбюро.
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17.06.2022 00:14 Відповісти
👀
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16.06.2022 19:54 Відповісти
Шо, вот так все просто?
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16.06.2022 23:00 Відповісти
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16.06.2022 19:55 Відповісти
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16.06.2022 20:19 Відповісти
А де її совєцькі й флаг???
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16.06.2022 21:11 Відповісти
Это пробный заполз - пыня, переодетый в бабку проверяет прочность анало-говнетного сооружения.
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16.06.2022 23:01 Відповісти
Крисчанє, бегом !!!!! Пока еще ракетки не навели ! БЕГОМ !!!!!!
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16.06.2022 19:56 Відповісти
тут и так ясно, надо ****уть по левой первой спаренной опоре проходного пролёта со стороны керчи.... и вуаля
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16.06.2022 19:57 Відповісти
А дальше эффект домино👍
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16.06.2022 20:08 Відповісти
Надо ******* так, чтобы нашему будущему судоходству не мешало, а мост восстановлению не подлежал.
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16.06.2022 20:21 Відповісти
хреначить надо по пролету над фарватером, что бы запереть кацапский флот ка Азовском море.
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16.06.2022 19:57 Відповісти
Ого... У кого-то Бошки слетят.
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16.06.2022 19:57 Відповісти
Нехай специ визначать його найвразливіші місця.
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16.06.2022 19:58 Відповісти
міст на початку лютого 2022 замінували самі кацапи
достатньо виявити, як активуються заряди його самоліквідатора...
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16.06.2022 20:09 Відповісти
Лучше ***нуть по севастопольской бухте по подлодкам и кораблям
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16.06.2022 19:58 Відповісти
Не"лучше **...." , ...і так саме **...далі за текстом!!))
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16.06.2022 20:04 Відповісти
Мост - это артерия снабжения врага! Поэтому законная цель Украины!
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16.06.2022 20:24 Відповісти
Може ж ще й стане в нагоді та муйня, нє?

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16.06.2022 20:01 Відповісти
Нах он нужен❓Он ведёт в кацапстан❗
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16.06.2022 20:09 Відповісти
Ну то так: зараз до каацапстану, а книжка на світлині про що?
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16.06.2022 20:12 Відповісти
пока в кацопстан, Вы правы!!!

А вот потом, он поведет в РНУР - Ростовскую Народную Украинскую Республику.
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16.06.2022 20:59 Відповісти
Ніяких республік. Ростовська та Кубанська області у складі України!!!
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16.06.2022 22:35 Відповісти
А из России по этому мосту перебрасывают военную технику.
Так что взрывать нужно.
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16.06.2022 23:05 Відповісти
Теперь можно рассчитать откаты
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16.06.2022 20:02 Відповісти
Секретна документація , *Керченский мост*

Состав мосту - Говно, палкі, пластілін, скотч

Стоимость: ******** ржублей
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16.06.2022 20:06 Відповісти
Не розумію на кого працює наша розвідка? навіщо попереджати ворога про всі свої кроки операції наперед? чи Буданов такий же розвідник як і генерал? хочуть зробити вагнергейт -2?
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16.06.2022 20:07 Відповісти
та никто не предупреждает...а просто устрашает - пусть каждой вороны пугаются или крика чайки ))
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16.06.2022 20:09 Відповісти
Просто прикололись, а кацапам теперь головняк❗
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16.06.2022 20:10 Відповісти
пусть боятся, отвлекают силы на охрану.
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16.06.2022 20:12 Відповісти
первой ж/д ветку !!!
шобы всякую уйню оттуда на материк не пихали и наше зерно эшелонами не крали...
настаиваю - первой ж/д !! )))) (от поверьте диванному эксперду!!!)
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16.06.2022 20:08 Відповісти
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16.06.2022 20:23 Відповісти
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16.06.2022 20:09 Відповісти
аааа-ха-ха))) толстый намек )))))) значит мост пойдет за кораблем нах*й!! ))))
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16.06.2022 20:10 Відповісти
Эту картинку, да Богу глаза! 🙏
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16.06.2022 23:03 Відповісти
Очередной пиар. вислюк не решиться, ему дерьмак с татаровым запретят. Мы уже видим последствия обстрелов Сумской, Харьковской областей с территории кацапов. Военные просят ответить, есть возможность и желание. Но приказ мелкого ***** не стрелять.
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16.06.2022 20:10 Відповісти
От для чого ці понти? Такі справи вимагають тишини. Коли захерачимо той міст, тоді і хвалитись можна.
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16.06.2022 20:11 Відповісти
пусть боятся. силы на охрану, сокращение перевозок. все в пользу.
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16.06.2022 20:14 Відповісти
В цій новині добре те,що піськов нервує,тобто заскавчав
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16.06.2022 20:12 Відповісти
Готуйтесь, піздарики вашому місточку.
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16.06.2022 20:12 Відповісти
Вся ця історія з американськими рсзо і можливістю знищити кримський міст, особисто мене лякає. Бо є велика вірогідність того, що в отвєтку ми отримаємо або тактичний ядерний удар по якомусь місту, або знищені мости через Дніпро в містах мільйонниках - і це буде катастрофа.
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16.06.2022 20:13 Відповісти
кац предлагает сдаться?
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16.06.2022 20:17 Відповісти
Все як на війні. Ви дуже точно описали.
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16.06.2022 20:32 Відповісти
так і шо тепер, може раком стати перед кацапами, бо в них є ядерна зброя?
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16.06.2022 20:39 Відповісти
Может нам и мацкву топить не надо было, маньяка остановит только Возмездие, соответствующее заданному, жестокое и неотвратимое. И про это надо смело заявлять.
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16.06.2022 21:22 Відповісти
А патом па кремлину с габлинами.
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16.06.2022 20:46 Відповісти
Вони вже ведуть війну на знищення. Їхня "іліта" прямим текстом неодноразово заявляла, що нас в принципі не повинно існувати. Тому для них все полягає лише у часі/ціні/засобах/ризиках.
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16.06.2022 20:54 Відповісти
А в ответку, после ядерного удара по Украине, не желает ********* залп со Смерчей и Точек У по Курской АЭС, не пугает четыре Чернобыля? И мосты у них ещё тоже есть. Кацастрофа.
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16.06.2022 21:18 Відповісти
Информація називається: тіпа щота делаєтца.
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16.06.2022 20:17 Відповісти
Тим більше, що зараз знищувати міст не потрібно, а тільки бомбити, щоб обрубати постачання. Міст потрібно залишати частково цілим до визволення Криму. Можливість драпанути через міст для москалів - це психологічна атака на їхню свідомість. Вони будуть думати не про оборону, а про те що пора втікати поки міст є і щоб не спізнитись.
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16.06.2022 21:23 Відповісти
надається для Загального вивчення
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16.06.2022 20:19 Відповісти
Якраз*надається для Загального вивчення*це не жарт,а дуже доречно в розвідці нема спеціалістів-мостобудівників,а так якийсь пенсіонер(спец) раді спортінтересу найде саме слабке місце в проекті цього мосту і надасть рекомендації кому потрібно.
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16.06.2022 23:33 Відповісти
Бажаю Кримському мосту шикарного врожаю бавовни!
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16.06.2022 20:22 Відповісти
Значить так...
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16.06.2022 20:22 Відповісти
А мені цікаво..ще наприкінці 80-х розроблялась тектонічна зброя..тихесенько випробовувалась..а той незграбний міст, наскільки пам'ятаю, казали стоїть га зламі двох тиктонічних плит..трохи мила...і
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16.06.2022 20:24 Відповісти
Під шумок треба ще севастопольську бухту *******.
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16.06.2022 20:25 Відповісти
Может эту документацию предоставил Порошенко?Исходя из этой инфы https://replyua.net/96427-zavod-poroshenko-postavlyal-akkumulyatory-dlya-krymskogo-mosta.html
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16.06.2022 20:35 Відповісти
Делов-то.

Накрыть поезд с боеприпасами на ж/д мосту в нужном месте
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16.06.2022 20:43 Відповісти
И зачем об этом киздеть на весь мир?
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16.06.2022 20:48 Відповісти
Як колись казали : "Карфаген повинен бути зруйнованим!", то натепер це має звучати так : рашопадлія повинна згинути навіки!!! Як і все шо вони вибачте "понасирали" на Землі - включно з тим одоробалом шо в них "крімскім мостам" зоветься!
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16.06.2022 20:49 Відповісти
Кацапи бомбили ЖД міст через дістровський лиман. Я так розумію що він не прикритий ппо та про.
Використали з десяток ракет щоби суттєво пошкодити його(не зруйнувати) .
Уримський міст прикритий ппо та про. Чим його руйнувати? Навіть ракети 300 км не дістануть.
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16.06.2022 20:50 Відповісти
Так, Гур красавчики ..супер секретна інфа
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16.06.2022 20:54 Відповісти
булданов, ну перестань пить шмурдяк...
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16.06.2022 20:56 Відповісти
Очікування смерті гірше ніж сама смерть!
Це новий серіал про міст від Квартал 95?
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16.06.2022 21:02 Відповісти
Архітектурно-будувельну експертизу зібрались робити чи все-таки бомбити будемо ?
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16.06.2022 21:06 Відповісти
Бл*ть! Я офігіваю від кацапів! 🤣🤣🤣 Документацібна кримський міст дістати від кацапів можна, а екскременти пуцина - ні!!!! Гівно важливіше за міст!!!! 🤣🤣🤣
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16.06.2022 21:13 Відповісти
Можливо, скоро і на мості хлопки будуть, або хтось вдало покурить)
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16.06.2022 21:15 Відповісти
Нах та документація , потрібен один пілот - камікадзе з тої породи, що підірвав собою міст під Херсоном ( здається
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16.06.2022 21:15 Відповісти
Пілот не долетить у них сильне ПВО . Потрібні або підводні дрони камікадзе, або ДРГ , або хай США дадуть якісь ракети щоб можна було вжарити.
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16.06.2022 21:36 Відповісти
А зачем собственно тот мост бомбить,если у русни уже есть сухопутный коридор между Крымом и Ростовской областью?Вот когда этот коридор будет очищен от рашистов тогда можно и по мосту бахнуть.
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16.06.2022 21:31 Відповісти
если взорвать мост значительная часть поставок для орков будет затруднена. Но есть еще и политическая часть такой акции . Моральный подъем для ВСУ и населения Украины и деморализующее действие ,сеящее панику и страх среди гражданского населения РФ , как то так
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16.06.2022 21:41 Відповісти
Если не изменяет память, весь проект был выложен в сеть в 2015 году. Также выложены были замечания приёмной комиссии, которые требовалось учесть - огромный pdf-файл, который я скачал, но потом удалил, поскольку ничего не понимаю в мостах). Рад, что и наша разведка наконец получила эту информацию, не зря тратят наши деньги.
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16.06.2022 22:05 Відповісти
У них PDF Reader не открывался с 2015 года, а сейчас заработал!
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16.06.2022 23:08 Відповісти
Хто не може вберегти технічну документацію не може гарантувати безпеку!
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16.06.2022 23:02 Відповісти
Щас быдломасса попрет в обратку с Крыма по этому шедевру анжинерной мысли! 🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃
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16.06.2022 23:06 Відповісти
Наче була з місяць тому новина,що США нададуть ракети,які не бачить російська ППО. Гарно складається пазл. Дуже чекаю цієї миті.
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16.06.2022 23:09 Відповісти
Зараз хлопці з нас покепкують, але все ж ризикну: ракети Гарпун мають наднизьку траекторію польоту, рухаються над самими гребінями хвиль, тому ппо їх важко побачити. Гарпуни вже в Україні.
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17.06.2022 07:56 Відповісти
 
 