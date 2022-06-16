Отримано детальну технічну документацію "кримського мосту", - ГУР Міноборони
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Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.
"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мова про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.
Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення.
Будь ласка, зачекайте...
Героям Слава !!
достатньо виявити, як активуються заряди його самоліквідатора...
А вот потом, он поведет в РНУР - Ростовскую Народную Украинскую Республику.
Так что взрывать нужно.
Состав мосту - Говно, палкі, пластілін, скотч
Стоимость: ******** ржублей
шобы всякую уйню оттуда на материк не пихали и наше зерно эшелонами не крали...
настаиваю - первой ж/д !! )))) (от поверьте диванному эксперду!!!)
Накрыть поезд с боеприпасами на ж/д мосту в нужном месте
Використали з десяток ракет щоби суттєво пошкодити його(не зруйнувати) .
Уримський міст прикритий ппо та про. Чим його руйнувати? Навіть ракети 300 км не дістануть.
Це новий серіал про міст від Квартал 95?