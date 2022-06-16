Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине штурмовых самолетов и танков

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорятся не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки, чтобы избежать втягивания в войну с Россией.

Об этом Макрон заявил во время общения с украинскими журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки - было договорено не поставлять, и Президент Зеленский в курсе этой договоренности", – сказал он.

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