Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине штурмовых самолетов и танков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорятся не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки, чтобы избежать втягивания в войну с Россией.
Об этом Макрон заявил во время общения с украинскими журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки - было договорено не поставлять, и Президент Зеленский в курсе этой договоренности", – сказал он.
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Ідіот
Порошенко принял присягу 8 июня 2014....
Хрюкните что ******* о свинарчуках..журнашлюхахе Бигусе....Гнапе
Болваны😂
Якийсь дивний цей ваш коментар. Незрозуміло, кому і що адресоване.
Ось оце, наприклад: «Дикари, невыгласи, дурни, идиоты, жадные трусливые лицемеры» - це кого ви так, про владу чи народ Украіни?
Крім того, і головний ваш посил: «Глупо злиться на Макрона» - не витримує критики.
А на кого нам бути злим, на владу? Згідний, тільки ми цим займаємося у інших гілках🤫; тут ми взялись за Макрона.
Макрон і Шольц це паскудне дуо яке блокує поставки літаків і танків, та й затягує інше важке озброєння.
Кажете, це вони роблять через тупість украінських військових, які по-вашому не можуть швидко освоіти «надто складну» західну техніку?
Хм, really? Цезарі, M777, бульгійські, шведські системи освоіли по ходу, а німецькі танки - не по зубах?
Дурня це, вибачте за прямоту.
Мені більш вірогідною здається думка Піонковського, який вважає, що дуо не бажає повноі перемоги Украіни, бо боіться втратити свою нішу як посередника між цивілізованим світом і скаженим руzzкім міром, а заодно і свою вагу і лідерство у оновленій після війни Європі.
Відмова від постачання штурмової військов. техніки не що інше, як намагання схилити Україну до дипломатичного врегулювання військових дій. Тобто, продовження своєї "миротворчої" місії. Якщо пояснити це на пальцях, то вони просто бояться пуйлівської ядерної бомби.