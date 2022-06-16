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Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні штурмових літаків і танків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї, зокрема, штурмові літаки і танки, щоб уникнути втягування у війну з Росією.

Про це Макрон заявив під час спілкування з українськими журналістами у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певне озброєння, як наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і Президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Лецеміри хренові
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16.06.2022 21:01
+29
тим не менше, і літаки (навіть штурмовики), і танки (нехай ще совкового виробництва) Україна отримує.
Проблема в тому, щоб отримати ******* натівське озброєння...
Але зедебільна влада попросту не здатна переконати демократичне суспільство та тамтешню владу, що касапія як недокраїна має бути розвалена в друзки (по зразку совка в 1991-му); а для цього якраз і потрібна названа зброя. І не тільки названа...

Був би Порох на місці - він би переконав....
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16.06.2022 21:05
+23
Боятся чтобы мы Москву не захватили. Ато потом кто будет платить миллиардные взятки европейским политикам
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16.06.2022 21:04
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6-10 гаубиц и другое старьё -- это можно

Ідіот
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17.06.2022 03:25 Відповісти
Грьобаний жабоїд незаспокоїться поки не відвідає кацапського новачка.
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16.06.2022 23:25 Відповісти
ЕС и США запретили любые поставки оружия и боеприпасов с 5 мая 2014г .
Порошенко принял присягу 8 июня 2014....
Хрюкните что ******* о свинарчуках..журнашлюхахе Бигусе....Гнапе
Болваны😂
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16.06.2022 23:33 Відповісти
Не хочете втягуватися у війну - значить нєх..й спонукати до перемовин щоб йти на поступки рашистам та зберегти є@ло путлєру!
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16.06.2022 23:39 Відповісти
Після того, як Україна дозволила кацапам захопити Крим та лугандон, де з 14-го року ведуться військові дії, які називалися то АТО, то ООС, після нав'язаних нам мінських та нормандських домовленостей, ще яких там формул, я для себе зрозумів, що грьобаний тупін що захоче в Україні зробить, те і зробить і захід в цьому йому допоможе.
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16.06.2022 23:50 Відповісти
Ах ти ******* французька. Зі Шмольцем домовився не постачати танки і літаки? Сцикло жабоїдське!
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16.06.2022 23:53 Відповісти
Мне вот интересно почему рсзо которое бьет условно на 100км это не втягивание в войну, а танк, который бьет километра на 2 это уже втягивание?) И как та получилось что Польша дала нам 200 с гаком танков? Или я что-то пропустил и ни уже не партнеры по НАТО? ) Логики - ноль! Могли бы что-то другое придумать. Например ....все танки на капремонте. Ну а че. У немцев прокатывает.
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16.06.2022 23:59 Відповісти
Отдав своё советское старье, Польша получит взамен новейшее вооружение. Собственно говоря, это модернизация своей армии за чужой счет.
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17.06.2022 07:53 Відповісти
А точно, вспомнил. Рсзо нам пока США и Британия дают. Наверное с ними забыли договориться)
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17.06.2022 00:00 Відповісти
Западные танки и штурмовики требуют специалистов. Танки без авиации это гробы. Даже если бы такие ограничения были в Украине нет кадров. Это не советские системы, там без квалифицированного обслуживания не обойтись, обучение несколько лет. Глупо злиться за это на Макрона. Украина должна была 6 лет назад перейти на стандарты НАТО и обучить специалистов. Но легче все свалить на Макрона. Дикари, невыгласи, дурни, идиоты, жадные трусливые лицемеры. Из за вас сейчас гибнут лушие из лучших. Не из за Макрона. Покайтесь уже лжецы.
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17.06.2022 00:00 Відповісти
@Takeshi Kovach

Якийсь дивний цей ваш коментар. Незрозуміло, кому і що адресоване.
Ось оце, наприклад: «Дикари, невыгласи, дурни, идиоты, жадные трусливые лицемеры» - це кого ви так, про владу чи народ Украіни?

Крім того, і головний ваш посил: «Глупо злиться на Макрона» - не витримує критики.
А на кого нам бути злим, на владу? Згідний, тільки ми цим займаємося у інших гілках🤫; тут ми взялись за Макрона.

Макрон і Шольц це паскудне дуо яке блокує поставки літаків і танків, та й затягує інше важке озброєння.
Кажете, це вони роблять через тупість украінських військових, які по-вашому не можуть швидко освоіти «надто складну» західну техніку?
Хм, really? Цезарі, M777, бульгійські, шведські системи освоіли по ходу, а німецькі танки - не по зубах?

Дурня це, вибачте за прямоту.

Мені більш вірогідною здається думка Піонковського, який вважає, що дуо не бажає повноі перемоги Украіни, бо боіться втратити свою нішу як посередника між цивілізованим світом і скаженим руzzкім міром, а заодно і свою вагу і лідерство у оновленій після війни Європі.
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17.06.2022 04:25 Відповісти
Бо хитрожопі пики Арахамії і Єрмака не викликають довіри в нашіх партнерів, озброївши такий зоопарк надто потужно, ЄС ризикує стикнутися з шантажем.
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17.06.2022 01:22 Відповісти
Ограничения на поставки оружия и техники в Украину были приняты ещё 5 мая в 2014 году...Вето наложили страны НАТО ...а также США и ЕС...
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17.06.2022 06:32 Відповісти
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17.06.2022 08:08 Відповісти
мікрон & Co підтвердили той факт, що обісралися перед московітським ведмедиком, зробленим з лайна та гілок.
Відмова від постачання штурмової військов. техніки не що інше, як намагання схилити Україну до дипломатичного врегулювання військових дій. Тобто, продовження своєї "миротворчої" місії. Якщо пояснити це на пальцях, то вони просто бояться пуйлівської ядерної бомби.
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17.06.2022 09:07 Відповісти
А можна нам не надавати літаки, а просто продати?
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17.06.2022 11:30 Відповісти
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