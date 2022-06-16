Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні штурмових літаків і танків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї, зокрема, штурмові літаки і танки, щоб уникнути втягування у війну з Росією.
Про це Макрон заявив під час спілкування з українськими журналістами у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певне озброєння, як наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і Президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – сказав він.
Топ коментарі
+43 Arcam Alpha
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Ідіот
Порошенко принял присягу 8 июня 2014....
Хрюкните что ******* о свинарчуках..журнашлюхахе Бигусе....Гнапе
Болваны😂
Якийсь дивний цей ваш коментар. Незрозуміло, кому і що адресоване.
Ось оце, наприклад: «Дикари, невыгласи, дурни, идиоты, жадные трусливые лицемеры» - це кого ви так, про владу чи народ Украіни?
Крім того, і головний ваш посил: «Глупо злиться на Макрона» - не витримує критики.
А на кого нам бути злим, на владу? Згідний, тільки ми цим займаємося у інших гілках🤫; тут ми взялись за Макрона.
Макрон і Шольц це паскудне дуо яке блокує поставки літаків і танків, та й затягує інше важке озброєння.
Кажете, це вони роблять через тупість украінських військових, які по-вашому не можуть швидко освоіти «надто складну» західну техніку?
Хм, really? Цезарі, M777, бульгійські, шведські системи освоіли по ходу, а німецькі танки - не по зубах?
Дурня це, вибачте за прямоту.
Мені більш вірогідною здається думка Піонковського, який вважає, що дуо не бажає повноі перемоги Украіни, бо боіться втратити свою нішу як посередника між цивілізованим світом і скаженим руzzкім міром, а заодно і свою вагу і лідерство у оновленій після війни Європі.
Відмова від постачання штурмової військов. техніки не що інше, як намагання схилити Україну до дипломатичного врегулювання військових дій. Тобто, продовження своєї "миротворчої" місії. Якщо пояснити це на пальцях, то вони просто бояться пуйлівської ядерної бомби.