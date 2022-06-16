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Новости Война в Украине
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США (23185) Салливан Джейк (180)

США не уговаривают Украину идти на территориальные уступки России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джейк,салліван

Соединенные Штаты "не будут заставлять Украину идти на территориальные уступки" России, пишет газета The Hill со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не собираемся заставлять их идти на территориальные уступки. Мы считаем, что такие наши действия были бы несовместимы с международным правом и просто откровенно неправильны", - сказал Салливан, выступая в четверг в Вашингтоне.

Он добавил: "Мы сфокусировались на том, что мы можем делать сегодня, завтра, на следующей неделе, чтобы укрепить позиции украинцев сначала на поле боя, а потом в конце концов за столом переговоров. Мы думаем, что проблему нужно решить в конце концов путем дипломатии ", – приводит издание его слова.

Также читайте: США стремятся обеспечить Украину необходимым вооружением для отражения агрессии России, - советник Байдена Салливан
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Топ комментарии
+11
...але зменшимо поставки зброї і самі поступитесь. Салліван ще той сучий син. Це він в опозиції до Ллойда Остіна та Блінкена, які топлять за Україну, хто не в курсі.
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16.06.2022 22:06
+8
буба-невмовляємий и так может согласиться
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16.06.2022 21:49
+6
свого часу "вмовили" вiдмовитись вiд ядерноi зброi.та ще й пiдписались як гаранти цiлосностi та безпеки Украiни.
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16.06.2022 21:47
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Тут у країні своїх вистачає, хто вмовляє Зелю йти на поступки. Ще США не вистачає!
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16.06.2022 21:44 Ответить
Але ?... забули дописати але .....?
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16.06.2022 21:45 Ответить
...але зменшимо поставки зброї і самі поступитесь. Салліван ще той сучий син. Це він в опозиції до Ллойда Остіна та Блінкена, які топлять за Україну, хто не в курсі.
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16.06.2022 22:06 Ответить
нормальное заявление, дипломаты всегда говорят о мире пока их военные делают врагам грусть)
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16.06.2022 21:46 Ответить
свого часу "вмовили" вiдмовитись вiд ядерноi зброi.та ще й пiдписались як гаранти цiлосностi та безпеки Украiни.
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16.06.2022 21:47 Ответить
Свого часу українців позбавили влади в Україні. Як думаєш, хто?
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16.06.2022 21:58 Ответить
Невже тіж самі 73 відсотки?
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16.06.2022 22:10 Ответить
І що цікаво, вони й 100 років назад були - "Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка."
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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16.06.2022 22:26 Ответить
Ці 73 відсотки вже захібали, сказати Вам чесно... Я дуже люблю ловити рибу, то їжджу собі по різних водоймах. *****, скільки пластикової муйні я збираю навколо себе, курва, іноді більш, ніж тої риби... Оце з такою сволотою поряд і живемо...
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16.06.2022 22:47 Ответить
Ще цікавинка кінець 1х ст. перепис 4 з 5 в імперії українці. Куди вони ділись?
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16.06.2022 23:03 Ответить
було 19 ст.
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16.06.2022 23:26 Ответить
73 відсотки лише відгомін десятиріч знищення економіки й люмпенізації населення. Від промислової сфери лишилися голе місце. Облікова ставка НБУ, нарахування на фонд з/п,й 22 відс. НДС, + постійні кредити на розкрадання. Так знищувалась країна й створювалися 73 відс. Зебілів
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16.06.2022 23:00 Ответить
Договірняк кацапів з западнии блоком. До,цього ж питання облікова ставка НБУ, що принципово унеможливлювала вснування виробництва в країні. Лишилося лише базове виробництво с/г продукції.
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16.06.2022 22:53 Ответить
буба-невмовляємий и так может согласиться
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16.06.2022 21:49 Ответить
Успех Украины должен рассматриваться руководством Америки как абсолютный приоритет, с точки зрения ее собственных интересов. За последние лет двадцать ее попытки военного вмешательства неизменно заканчивались невнятно или просто позорно: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан… Высокая стоимость военных операций, расколотость общества и стремление популистских и - пользующихся фанатичной поддержкой десятков миллионов очень упертых людей - политиков к окукливанию и самоизоляции, ориентированность всей системы на быстрый результат, смена администраций с одновременной диаметральной сменой внешней политики, приводят к тому, что решения принимаются импульсивно, но до конца почти никогда не доводятся. Подобное поведение шерифа не способствует его авторитету.

Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.

Неудача Украины стала бы еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с авторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно. Еще дальше будет потеря тотального превосходства на море, особенно в Тихом океане - а это уже настоящая и смертельная угроза Америке. Сила дана, чтобы ей пользоваться. С умом, конечно, но пользоваться. И доводить дело до победы. Иначе, это не сила
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16.06.2022 21:49 Ответить
Чому Америка програвала??? Систематично??? Я,б вже давно задав питання й побачив очевидне. Чому,я,розумніший амер. посадовців десятиліть. Мені соромно бути бовдуром
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16.06.2022 23:07 Ответить
тут как раз не этого боимся... а того что нашефсё и без "вмовлянь" может устать играть роль непобедимого... (у него ж в голове то война уже давно закончилась... то заглянуть в ********... то нагнетали... а то оружия не дали... и победой уже будет, если на рубежи до 24 февраля вернемся...)
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16.06.2022 21:53 Ответить
Без матів-подушок будь ласка - в #уйла!
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16.06.2022 22:30 Ответить
Будьте чемним хло немат,а власне погоняло кацапського символа.
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16.06.2022 23:10 Ответить
То навіщо взагалі таке казати?
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16.06.2022 21:54 Ответить
Тому що "проблему можна вирішити за столом переговорів"? Не «виграти війну», а «вирішити проблему». Це досить-таки відмінні речі.
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16.06.2022 22:28 Ответить
Вирішують проблему,коли навмисне створюють
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16.06.2022 23:12 Ответить
Мы ещё можем за Кубань и Таганрог с Слобожанщиной впридачу поговорить. Но недолго.
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16.06.2022 21:55 Ответить
Про що Ви вважаєте там треба "говорити"? Їх прокацапили добре, на жаль...

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16.06.2022 22:03 Ответить
Як би всі поговорили, та прогорнули історичні документи..то від раїсі одни болота мокшанські залишились...
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16.06.2022 22:06 Ответить
Рятуй боже,абивати ктжного пропонуючого з кацапом поговоріть. Інакше,ви трум
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16.06.2022 23:13 Ответить
Тут не вмовляти , а забороняти треба .
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16.06.2022 22:06 Ответить
Саллливан - этакий американский Макрон, типичный путинферштейн. Он бы нас убил бы, если бы мог. Но может только гадить.
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16.06.2022 22:16 Ответить
Він птєнєц гнєзда Клінтонів і цим усе сказано
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16.06.2022 22:20 Ответить
A сьогодні на Fox New та CNBC казали що ходять чутки що у адміністрації Байдена дехто впливовий активно ********** ідею о примирені з втратою територій. Подивимось
Не хотілось би. Якось вже перетерпимо ціни на пальне і харчі
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16.06.2022 22:18 Ответить
У кацапні багато валюти накопичується. Саліван утилізатор? Грошва велика спокуса
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16.06.2022 22:47 Ответить
Який тонкий випад, як плювок в обличчя дитині(((
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16.06.2022 22:25 Ответить
Скільки мільярдів виділяє кацапня Салівану???
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16.06.2022 22:45 Ответить
Все политики, не учитывают один момент. Они думают, что Украинское общество вернется в состояние "до войны". Но это возможно только в случае полной победы Украины. Иначе - НЕ ВЕРНЕТСЯ. Со всеми вытекающими последствиями. Которые произойдут не сразу, но по разрушительной силе будут пострашнее прямой войны.
Один пример.
Зимой, врезки в нефтепроводы будут просто массовыми, и нефть будет просто бесплатной. Бери - не хочу. И, что Европа скажет - нельзя красть? А Украинское Зерно - можно? А бомбить мирных жителей, оставляя их без жилья - можно? И это только один случай.
Европа прямо намекнула Украине - ваши проблемы, это проблемы ВАШИ. Оружие для победы мы не дадим, но ожидаем от вас дисциплинированности и порядочности. Вас будут убивать, а вы проявляйте терпение и сдержанность и т.д.
И что останется Украине? На беспредел ответить беспределом. Все равно война. А война, как известно, все спишет.
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16.06.2022 23:01 Ответить
"Зимой, врезки в нефтепроводы будут просто массовыми" . Нечего тянуть до зимы. Можно уже начинать.
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17.06.2022 01:06 Ответить
Американцы уже вкурили хитрожопие Зеленского и заранее прелупреждают его о недопустимости очередного вранья на тему "нас слили" ***** уже начал спекулировать на тему демонизируя Макрона и Шольца. США помогают Нации Украины а не Гринпоцу.
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17.06.2022 00:10 Ответить
Україна виживе лише коли виб'є тварюк ********** зі своєї території. А не виживе, то будуть вже проблеми у Европі. Дайте краще зброю, що вам боятися, ми за вас боятися будемо.
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17.06.2022 00:58 Ответить
 
 