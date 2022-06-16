США не уговаривают Украину идти на территориальные уступки России

Соединенные Штаты "не будут заставлять Украину идти на территориальные уступки" России, пишет газета The Hill со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не собираемся заставлять их идти на территориальные уступки. Мы считаем, что такие наши действия были бы несовместимы с международным правом и просто откровенно неправильны", - сказал Салливан, выступая в четверг в Вашингтоне.

Он добавил: "Мы сфокусировались на том, что мы можем делать сегодня, завтра, на следующей неделе, чтобы укрепить позиции украинцев сначала на поле боя, а потом в конце концов за столом переговоров. Мы думаем, что проблему нужно решить в конце концов путем дипломатии ", – приводит издание его слова.

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