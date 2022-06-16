США не уговаривают Украину идти на территориальные уступки России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты "не будут заставлять Украину идти на территориальные уступки" России, пишет газета The Hill со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы не собираемся заставлять их идти на территориальные уступки. Мы считаем, что такие наши действия были бы несовместимы с международным правом и просто откровенно неправильны", - сказал Салливан, выступая в четверг в Вашингтоне.
Он добавил: "Мы сфокусировались на том, что мы можем делать сегодня, завтра, на следующей неделе, чтобы укрепить позиции украинцев сначала на поле боя, а потом в конце концов за столом переговоров. Мы думаем, что проблему нужно решить в конце концов путем дипломатии ", – приводит издание его слова.
Пожалуйста, подождите...
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.
Неудача Украины стала бы еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с авторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно. Еще дальше будет потеря тотального превосходства на море, особенно в Тихом океане - а это уже настоящая и смертельная угроза Америке. Сила дана, чтобы ей пользоваться. С умом, конечно, но пользоваться. И доводить дело до победы. Иначе, это не сила
Не хотілось би. Якось вже перетерпимо ціни на пальне і харчі
Один пример.
Зимой, врезки в нефтепроводы будут просто массовыми, и нефть будет просто бесплатной. Бери - не хочу. И, что Европа скажет - нельзя красть? А Украинское Зерно - можно? А бомбить мирных жителей, оставляя их без жилья - можно? И это только один случай.
Европа прямо намекнула Украине - ваши проблемы, это проблемы ВАШИ. Оружие для победы мы не дадим, но ожидаем от вас дисциплинированности и порядочности. Вас будут убивать, а вы проявляйте терпение и сдержанность и т.д.
И что останется Украине? На беспредел ответить беспределом. Все равно война. А война, как известно, все спишет.