США не вмовлятимуть Україну йти на територіальні поступки Росії, - Салліван
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Сполучені Штати "не змушуватимуть Україну йти на територіальні поступки" Росії, пише газета The Hill з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми не збираємося змушувати їх іти на територіальні поступки. Ми вважаємо, що такі наші дії були б несумісними з міжнародним правом і просто відверто неправильними", - сказав Салліван під час виступу у четвер у Вашингтоні.
Він додав: "Ми сфокусувалися на тому, що ми можемо робити сьогодні, завтра, наступного тижня, щоб зміцнити позиції українців спочатку на полі бою, а потім, зрештою, за столом переговорів. Ми думаємо, що проблему треба вирішити врешті-решт шляхом дипломатії", – наводить видання його слова.
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http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.
Неудача Украины стала бы еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с авторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно. Еще дальше будет потеря тотального превосходства на море, особенно в Тихом океане - а это уже настоящая и смертельная угроза Америке. Сила дана, чтобы ей пользоваться. С умом, конечно, но пользоваться. И доводить дело до победы. Иначе, это не сила
Не хотілось би. Якось вже перетерпимо ціни на пальне і харчі
Один пример.
Зимой, врезки в нефтепроводы будут просто массовыми, и нефть будет просто бесплатной. Бери - не хочу. И, что Европа скажет - нельзя красть? А Украинское Зерно - можно? А бомбить мирных жителей, оставляя их без жилья - можно? И это только один случай.
Европа прямо намекнула Украине - ваши проблемы, это проблемы ВАШИ. Оружие для победы мы не дадим, но ожидаем от вас дисциплинированности и порядочности. Вас будут убивать, а вы проявляйте терпение и сдержанность и т.д.
И что останется Украине? На беспредел ответить беспределом. Все равно война. А война, как известно, все спишет.