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США не вмовлятимуть Україну йти на територіальні поступки Росії, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джейк,салліван

Сполучені Штати "не змушуватимуть Україну йти на територіальні поступки" Росії, пише газета The Hill з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося змушувати їх іти на територіальні поступки. Ми вважаємо, що такі наші дії були б несумісними з міжнародним правом і просто відверто неправильними", - сказав Салліван під час виступу у четвер у Вашингтоні.

Він додав: "Ми сфокусувалися на тому, що ми можемо робити сьогодні, завтра, наступного тижня, щоб зміцнити позиції українців спочатку на полі бою, а потім, зрештою, за столом переговорів. Ми думаємо, що проблему треба вирішити врешті-решт шляхом дипломатії", – наводить видання його слова.

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Топ коментарі
+11
...але зменшимо поставки зброї і самі поступитесь. Салліван ще той сучий син. Це він в опозиції до Ллойда Остіна та Блінкена, які топлять за Україну, хто не в курсі.
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16.06.2022 22:06
+8
буба-невмовляємий и так может согласиться
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16.06.2022 21:49
+6
свого часу "вмовили" вiдмовитись вiд ядерноi зброi.та ще й пiдписались як гаранти цiлосностi та безпеки Украiни.
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16.06.2022 21:47
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Тут у країні своїх вистачає, хто вмовляє Зелю йти на поступки. Ще США не вистачає!
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16.06.2022 21:44 Відповісти
Але ?... забули дописати але .....?
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16.06.2022 21:45 Відповісти
...але зменшимо поставки зброї і самі поступитесь. Салліван ще той сучий син. Це він в опозиції до Ллойда Остіна та Блінкена, які топлять за Україну, хто не в курсі.
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16.06.2022 22:06 Відповісти
нормальное заявление, дипломаты всегда говорят о мире пока их военные делают врагам грусть)
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16.06.2022 21:46 Відповісти
свого часу "вмовили" вiдмовитись вiд ядерноi зброi.та ще й пiдписались як гаранти цiлосностi та безпеки Украiни.
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16.06.2022 21:47 Відповісти
Свого часу українців позбавили влади в Україні. Як думаєш, хто?
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16.06.2022 21:58 Відповісти
Невже тіж самі 73 відсотки?
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16.06.2022 22:10 Відповісти
І що цікаво, вони й 100 років назад були - "Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка."
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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16.06.2022 22:26 Відповісти
Ці 73 відсотки вже захібали, сказати Вам чесно... Я дуже люблю ловити рибу, то їжджу собі по різних водоймах. *****, скільки пластикової муйні я збираю навколо себе, курва, іноді більш, ніж тої риби... Оце з такою сволотою поряд і живемо...
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16.06.2022 22:47 Відповісти
Ще цікавинка кінець 1х ст. перепис 4 з 5 в імперії українці. Куди вони ділись?
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16.06.2022 23:03 Відповісти
було 19 ст.
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16.06.2022 23:26 Відповісти
73 відсотки лише відгомін десятиріч знищення економіки й люмпенізації населення. Від промислової сфери лишилися голе місце. Облікова ставка НБУ, нарахування на фонд з/п,й 22 відс. НДС, + постійні кредити на розкрадання. Так знищувалась країна й створювалися 73 відс. Зебілів
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16.06.2022 23:00 Відповісти
Договірняк кацапів з западнии блоком. До,цього ж питання облікова ставка НБУ, що принципово унеможливлювала вснування виробництва в країні. Лишилося лише базове виробництво с/г продукції.
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16.06.2022 22:53 Відповісти
буба-невмовляємий и так может согласиться
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16.06.2022 21:49 Відповісти
Успех Украины должен рассматриваться руководством Америки как абсолютный приоритет, с точки зрения ее собственных интересов. За последние лет двадцать ее попытки военного вмешательства неизменно заканчивались невнятно или просто позорно: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан… Высокая стоимость военных операций, расколотость общества и стремление популистских и - пользующихся фанатичной поддержкой десятков миллионов очень упертых людей - политиков к окукливанию и самоизоляции, ориентированность всей системы на быстрый результат, смена администраций с одновременной диаметральной сменой внешней политики, приводят к тому, что решения принимаются импульсивно, но до конца почти никогда не доводятся. Подобное поведение шерифа не способствует его авторитету.

Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.

Неудача Украины стала бы еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с авторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно. Еще дальше будет потеря тотального превосходства на море, особенно в Тихом океане - а это уже настоящая и смертельная угроза Америке. Сила дана, чтобы ей пользоваться. С умом, конечно, но пользоваться. И доводить дело до победы. Иначе, это не сила
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16.06.2022 21:49 Відповісти
Чому Америка програвала??? Систематично??? Я,б вже давно задав питання й побачив очевидне. Чому,я,розумніший амер. посадовців десятиліть. Мені соромно бути бовдуром
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16.06.2022 23:07 Відповісти
тут как раз не этого боимся... а того что нашефсё и без "вмовлянь" может устать играть роль непобедимого... (у него ж в голове то война уже давно закончилась... то заглянуть в ********... то нагнетали... а то оружия не дали... и победой уже будет, если на рубежи до 24 февраля вернемся...)
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16.06.2022 21:53 Відповісти
Без матів-подушок будь ласка - в #уйла!
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16.06.2022 22:30 Відповісти
Будьте чемним хло немат,а власне погоняло кацапського символа.
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16.06.2022 23:10 Відповісти
То навіщо взагалі таке казати?
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16.06.2022 21:54 Відповісти
Тому що "проблему можна вирішити за столом переговорів"? Не «виграти війну», а «вирішити проблему». Це досить-таки відмінні речі.
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16.06.2022 22:28 Відповісти
Вирішують проблему,коли навмисне створюють
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16.06.2022 23:12 Відповісти
Мы ещё можем за Кубань и Таганрог с Слобожанщиной впридачу поговорить. Но недолго.
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16.06.2022 21:55 Відповісти
Про що Ви вважаєте там треба "говорити"? Їх прокацапили добре, на жаль...

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16.06.2022 22:03 Відповісти
Як би всі поговорили, та прогорнули історичні документи..то від раїсі одни болота мокшанські залишились...
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16.06.2022 22:06 Відповісти
Рятуй боже,абивати ктжного пропонуючого з кацапом поговоріть. Інакше,ви трум
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16.06.2022 23:13 Відповісти
Тут не вмовляти , а забороняти треба .
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16.06.2022 22:06 Відповісти
Саллливан - этакий американский Макрон, типичный путинферштейн. Он бы нас убил бы, если бы мог. Но может только гадить.
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16.06.2022 22:16 Відповісти
Він птєнєц гнєзда Клінтонів і цим усе сказано
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16.06.2022 22:20 Відповісти
A сьогодні на Fox New та CNBC казали що ходять чутки що у адміністрації Байдена дехто впливовий активно ********** ідею о примирені з втратою територій. Подивимось
Не хотілось би. Якось вже перетерпимо ціни на пальне і харчі
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16.06.2022 22:18 Відповісти
У кацапні багато валюти накопичується. Саліван утилізатор? Грошва велика спокуса
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16.06.2022 22:47 Відповісти
Який тонкий випад, як плювок в обличчя дитині(((
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16.06.2022 22:25 Відповісти
Скільки мільярдів виділяє кацапня Салівану???
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16.06.2022 22:45 Відповісти
Все политики, не учитывают один момент. Они думают, что Украинское общество вернется в состояние "до войны". Но это возможно только в случае полной победы Украины. Иначе - НЕ ВЕРНЕТСЯ. Со всеми вытекающими последствиями. Которые произойдут не сразу, но по разрушительной силе будут пострашнее прямой войны.
Один пример.
Зимой, врезки в нефтепроводы будут просто массовыми, и нефть будет просто бесплатной. Бери - не хочу. И, что Европа скажет - нельзя красть? А Украинское Зерно - можно? А бомбить мирных жителей, оставляя их без жилья - можно? И это только один случай.
Европа прямо намекнула Украине - ваши проблемы, это проблемы ВАШИ. Оружие для победы мы не дадим, но ожидаем от вас дисциплинированности и порядочности. Вас будут убивать, а вы проявляйте терпение и сдержанность и т.д.
И что останется Украине? На беспредел ответить беспределом. Все равно война. А война, как известно, все спишет.
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16.06.2022 23:01 Відповісти
"Зимой, врезки в нефтепроводы будут просто массовыми" . Нечего тянуть до зимы. Можно уже начинать.
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17.06.2022 01:06 Відповісти
Американцы уже вкурили хитрожопие Зеленского и заранее прелупреждают его о недопустимости очередного вранья на тему "нас слили" ***** уже начал спекулировать на тему демонизируя Макрона и Шольца. США помогают Нации Украины а не Гринпоцу.
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17.06.2022 00:10 Відповісти
Україна виживе лише коли виб'є тварюк ********** зі своєї території. А не виживе, то будуть вже проблеми у Европі. Дайте краще зброю, що вам боятися, ми за вас боятися будемо.
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17.06.2022 00:58 Відповісти
 
 