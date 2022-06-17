НАТО подготовило новую модель обороны восточного фланга, – Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до саммита Альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную вторжением России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", - отметил генсек НАТО.
Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге будут три столпа.
"Первый – это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.
Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.
"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – объяснил Столтенберг.
Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".
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а потрібні прогнозовані демократії
різниця лише в тому як наш вибір вплинув на пілготовку і наші перспективи на евроінтеграцію
а влинули на це ті самі технології що зробили з лаптів нацистів тупих, ті самі
як приклад поляки. Отримали незалежність і незалежно від результатів виборів кожен раз основний напрям розвитку незмінний. У нас же на вибори часто йдуть кандидати від абсолютно протилежних таборів по світосприйнятю. Тож гарантій стало розвитку нема. А значить і системної реформи судової системи і бородьби з корупцією