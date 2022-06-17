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Новости За рубежом
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НАТО (8939) Столтенберг (1412)

НАТО подготовило новую модель обороны восточного фланга, – Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до саммита Альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную вторжением России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", - отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге будут три столпа.

"Первый – это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.

Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит в Мадриде трансформирует НАТО, - Столтенберг

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
ну блін, але ж воно так і є. хто нам винен що в нас через одного то прафесор то естрадна богема і одна дупа на 2 стільця
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16.06.2022 23:58
+6
якби вони своїм східним флангом вважали би східний кордон України... Але ні - для них це східні кордони від Естонії, Польші, до Румунії...
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16.06.2022 23:54
+5
А що, всі інші 30% на фронті? Зараз воюють усі, тому не бачу сенсу розділяти тих, хто проголосував за одного чи за іншого. І невже вам реально здається, що війни можна було уникнути? Чи вам мало заяв, що лунали від російського керівництва ще від 2000них? Я вже і не кажу, що війна з ними у нас тривала з 2014. І від сьогодні відрізнялася лише тим, що себе вони тоді прикривали "громадянською війною". І якщо вам здавалося, що вони від нас справді відчепляться, якщо віддати їм Донбас та Крим, то ви нічим не кращі від 70%, що повірили у те ж саме. Росії муляє саме наше існування, і вони готові вбити половину населення країни задля знищення України та всього українського. І ніяким локальним конфліктом її не задовольнити. На жаль, незважаючи на неминучість повномасштабного наступу, наша влада не готувалася аж до останнього моменту. А ось про уникнення нового етапу війни я б краще мовчав.
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17.06.2022 00:58
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якби вони своїм східним флангом вважали би східний кордон України... Але ні - для них це східні кордони від Естонії, Польші, до Румунії...
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16.06.2022 23:54 Ответить
ну блін, але ж воно так і є. хто нам винен що в нас через одного то прафесор то естрадна богема і одна дупа на 2 стільця
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16.06.2022 23:58 Ответить
їх же обирав нарід
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17.06.2022 00:11 Ответить
этот народ сейчас в окопах кровь проливает
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17.06.2022 00:13 Ответить
тому нам і допомогають, але голосуємо ми через раз так що волосся дибки у всіх
а потрібні прогнозовані демократії
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17.06.2022 00:16 Ответить
Чим російська «суверенна» демократія відрізняється від прогназованої
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17.06.2022 00:22 Ответить
відсутністю демократії)
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17.06.2022 00:36 Ответить
По-перше - далеко не всі 73-відсоткові фанати Гундосого зараз на фронті, а по-друге - якби вони думали головою, а не сракою, повномасштабної війни і тисячі смертей можна було б уникнути. Замість того, щоб патріотично бити себе в груди, спершу навчись знаходити причинно-наслідкові зв'язки і називати речі своїми іменами. Наобирали - отримали.
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17.06.2022 00:25 Ответить
А що, всі інші 30% на фронті? Зараз воюють усі, тому не бачу сенсу розділяти тих, хто проголосував за одного чи за іншого. І невже вам реально здається, що війни можна було уникнути? Чи вам мало заяв, що лунали від російського керівництва ще від 2000них? Я вже і не кажу, що війна з ними у нас тривала з 2014. І від сьогодні відрізнялася лише тим, що себе вони тоді прикривали "громадянською війною". І якщо вам здавалося, що вони від нас справді відчепляться, якщо віддати їм Донбас та Крим, то ви нічим не кращі від 70%, що повірили у те ж саме. Росії муляє саме наше існування, і вони готові вбити половину населення країни задля знищення України та всього українського. І ніяким локальним конфліктом її не задовольнити. На жаль, незважаючи на неминучість повномасштабного наступу, наша влада не готувалася аж до останнього моменту. А ось про уникнення нового етапу війни я б краще мовчав.
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17.06.2022 00:58 Ответить
гарно сказано... війна все одно б була, мабудь... бо лапті вже одибілені до рівня тупого нациста, тобто до рівня №уйла
різниця лише в тому як наш вибір вплинув на пілготовку і наші перспективи на евроінтеграцію
а влинули на це ті самі технології що зробили з лаптів нацистів тупих, ті самі
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17.06.2022 01:13 Ответить
Саме так. Нацизм глибоко засів у голові кожного росіянина... тож це війна уже певною мірою не є ініціативою російської влади, скільки особистим бажанням пересічного виборця Росії...
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17.06.2022 09:26 Ответить
безперечний факт, тому наш нарід поки не беруть туди. Бо нема гарантій що наступним у нас не стане якийсь смешко, бойко чи тимашенка або ще якесь гімно
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17.06.2022 00:14 Ответить
Ні народ не беруть, а владу, яка цій народ діскредитує настільки очевидно, що навіть терплячі США і ВБ в аує.
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17.06.2022 07:18 Ответить
влада лише представляє народ... а в нато не планують брати не співробітників з банкової чи КончеЗаспи, а всіх.
як приклад поляки. Отримали незалежність і незалежно від результатів виборів кожен раз основний напрям розвитку незмінний. У нас же на вибори часто йдуть кандидати від абсолютно протилежних таборів по світосприйнятю. Тож гарантій стало розвитку нема. А значить і системної реформи судової системи і бородьби з корупцією
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17.06.2022 11:16 Ответить
Ми форпост цивілізації і повинні пишатися цим! Нюні розпускати - то не наше! Ми українці - ось у цьому наша сила!
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17.06.2022 00:30 Ответить
Що за маячня?!!!
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17.06.2022 00:10 Ответить
Poka tolko predlozenija.idut debati Litve nemci budet 3500 soldat s texnikoj.Tankovyje vojska leopardi2a7 ,boxer i artelirija pZX2000,drugaja cast soldat budet Germaniji , no takze zdes manevrax ucastvovat.Ranse byla tolko 1000 soldat.Takze nemci xocet usilit flot
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17.06.2022 00:31 Ответить
Модель одна - если в Украине не остановят российский фашизм, то он пойдет дальше на страны нато.
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17.06.2022 00:45 Ответить
Якщо українцям не вдасться зупинити російський фашизм в Україні, то нам буде вже "по барабану" куди він, фашизм, піде далі.
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17.06.2022 07:17 Ответить
А цей все зі своїми "флангами" носиться.
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17.06.2022 09:17 Ответить
 
 