НАТО підготувало нову модель оборони східного флангу, – Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до саміту Альянсу в Мадриді його члени мають узгодити нову модель оборони східного флангу, що викликане вторгненням Росії в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми досягли значного прогресу, узгодивши конкретні умови, елементи нової моделі оборони, а також почули, що кілька союзників готові надати додаткові сили для посилення цієї моделі", – зазначив генсек НАТО.
Пізніше він конкретизував, що основою нової моделі оборони Альянсу на східному фланзі будуть три стовпи.
"Перший – це збільшення передової присутності з більшою кількістю бойових операцій, і ми вже збільшили свою присутність. За останні кілька місяців ми подвоїли кількість бойових груп на сході з чотирьох до восьми", – зазначив генсек НАТО.
Другим стовпом моделі є попереднє розгортання військового обладнання для економії часу в умовах, коли потрібна мобілізація сил.
"І третім елементом є попереднє визначення підрозділів – це сили, які проходитимуть навчання на певній території, де матимуть певні обов’язки… Тобто будуть розгортатись не всі сили, а частина їх буде розгорнута попередньо, а інша частина – перебувати у рідній країні, але бути готовою до переміщення в разі потреби", – пояснив Столтенберг.
Він підсумував, що нова модель оборони східного флангу НАТО означатиме "суттєве посилення нашої здатності до стримування й оборони в усьому Альянсі".
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а потрібні прогнозовані демократії
різниця лише в тому як наш вибір вплинув на пілготовку і наші перспективи на евроінтеграцію
а влинули на це ті самі технології що зробили з лаптів нацистів тупих, ті самі
як приклад поляки. Отримали незалежність і незалежно від результатів виборів кожен раз основний напрям розвитку незмінний. У нас же на вибори часто йдуть кандидати від абсолютно протилежних таборів по світосприйнятю. Тож гарантій стало розвитку нема. А значить і системної реформи судової системи і бородьби з корупцією