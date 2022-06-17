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Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, Грузии откажут - нидерландские СМИ
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В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии – откажет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нидерландское издание NOS со ссылкой на "надежный источник".
Отмечается, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.
"Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление", - отмечает издание.
Топ комментарии
+18 Anatoliy Bytsko
показать весь комментарий17.06.2022 00:53
+13 Ani Tse
показать весь комментарий17.06.2022 00:47
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Остогид шоколад - їжте гівно.
Спасибо Соросу и глобалистам за наше счастливое детство на окраинах Евросоюза!
До початку терапії, вам потрібно усвідомити: Бутусов і Цензор - ЗМІ, головна роль ЗМІ в будь якій цивілізованій демократичній країні - критика і контроль влади!!!
Тем что второй фронт не открыли с русскими и не позволили им уничтожать свою страну как это делаете вы?
ви за феодалізм?
у мене все.
Где-то королева правит страной и люди из демократических стран типа Литвы и Польщи хотят попасть работать туда на стройку.
Есть демократические страны типа нашей Украины, где барон-директор местного завода и виконт-хозяин местной наливайки везут 20-ти летнюю войну Алой и Неочень Роз за трон в местном сельсовете.
А головній ворог у нас під боком, і ми йому самі владу віддаємо вже 30 років!
Мєнталітет такий - хай суспільну роботу хтось робить, а в мене на городі роботи непереробить!
А законы зелени и Безуглой это вообще издевательство.
Писюн-пианист не похож на реформатора.
Поэтому нужны срочные перевыборы!!!
І це не тільки нашій владі дали, але й на народ через ЗМІ. Наприклад DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав, що треба вимагати від влади і політиків взагалі. Це однозначно. Бо наші політики про реформи, які від нас вимагаються, пишуть нам вкрай викривлено, шахрайськи. Народу це треба знати з першоджерел, а не через шахрайських посередників.