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Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ
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У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".
Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться, зокрема, про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.
"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.
Топ коментарі
+18 Anatoliy Bytsko
показати весь коментар17.06.2022 00:53
+13 Ani Tse
показати весь коментар17.06.2022 00:47
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Остогид шоколад - їжте гівно.
Спасибо Соросу и глобалистам за наше счастливое детство на окраинах Евросоюза!
До початку терапії, вам потрібно усвідомити: Бутусов і Цензор - ЗМІ, головна роль ЗМІ в будь якій цивілізованій демократичній країні - критика і контроль влади!!!
Тем что второй фронт не открыли с русскими и не позволили им уничтожать свою страну как это делаете вы?
ви за феодалізм?
у мене все.
Где-то королева правит страной и люди из демократических стран типа Литвы и Польщи хотят попасть работать туда на стройку.
Есть демократические страны типа нашей Украины, где барон-директор местного завода и виконт-хозяин местной наливайки везут 20-ти летнюю войну Алой и Неочень Роз за трон в местном сельсовете.
А головній ворог у нас під боком, і ми йому самі владу віддаємо вже 30 років!
Мєнталітет такий - хай суспільну роботу хтось робить, а в мене на городі роботи непереробить!
А законы зелени и Безуглой это вообще издевательство.
Писюн-пианист не похож на реформатора.
Поэтому нужны срочные перевыборы!!!
І це не тільки нашій владі дали, але й на народ через ЗМІ. Наприклад DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав, що треба вимагати від влади і політиків взагалі. Це однозначно. Бо наші політики про реформи, які від нас вимагаються, пишуть нам вкрай викривлено, шахрайськи. Народу це треба знати з першоджерел, а не через шахрайських посередників.