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Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

євросоюз

У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".

Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться, зокрема, про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.

"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Єврокомісія оголосить висновки щодо статусу кандидата в ЄС для України, Молдови і Грузії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
а нам зєлю варто було?
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17.06.2022 00:53
+13
Та шо ж таке? Біда-біда. А може, все-таки грузинам не варто було проросійського політика Гарібашвілі вибирати?
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17.06.2022 00:47
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Как бы да, для части нашего народа было «какая разница». Надеюсь сейчас по другому.
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17.06.2022 00:52 Відповісти
Справа не стільки в обираючих, як в тому, що обирати приходиться іх ставлеників олігархату. Інших в бюлетенях не може бути в принципі. Бо відповідним чином формується склад бюлетенів. Сама система виборів є узаконеною коррупцією.
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17.06.2022 08:35 Відповісти
Підійми новині на цензорі за 2016 рік, що там про Порошенко писали місцеві? І сам головний редактор цього сайту як врешті решт змінив позицію по ньому, з патріота на баригу? А історія з липицькою фабрикою, добробатами та інщі? Пам'ять коротка? Порошенко не переобрали бо він всім остогид.
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17.06.2022 01:03 Відповісти
І замість обрали опудало квартальне..мудрий нарід - нічого казати
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17.06.2022 05:37 Відповісти
От би зараз такого "баригу", хер би ***** наважилося.... А писати у нас всі гаразд.
Остогид шоколад - їжте гівно.
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17.06.2022 07:31 Відповісти
Это все "поколение пепси" - малиновый пиджак", "кока-кала/жвачка, дружба", "ничего личного/просто бизнес", "будь успешны - втюрь бабушке французский презерватив"...
Спасибо Соросу и глобалистам за наше счастливое детство на окраинах Евросоюза!
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17.06.2022 07:39 Відповісти
Не треба тут казочок - ***** кладе хер на усіх. Ніякий Порох нічого б не зробив.
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17.06.2022 10:37 Відповісти
Для дебілів наповнення вищого керівництва відвертою агентурою, скасування оборонних заказів, клістрони, вагнергейт, арешт нашої агентури, що мала можливість вільно пересуватися по окупованій території за незаконне володіння зброєю теж казочки...
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17.06.2022 12:25 Відповісти
У вас спостерігається "порошенко головного мозку".... НЕГАЙНО зверніться до спеціалістів! Головний симптом хвороби - нездатність критично оцінювати реальність безвідносно до "папірєдніків"!
До початку терапії, вам потрібно усвідомити: Бутусов і Цензор - ЗМІ, головна роль ЗМІ в будь якій цивілізованій демократичній країні - критика і контроль влади!!!
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17.06.2022 08:53 Відповісти
то у вас огидний мозок, якщо він є.
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17.06.2022 11:08 Відповісти
А чем это грузинское правительство вам не угодило?
Тем что второй фронт не открыли с русскими и не позволили им уничтожать свою страну как это делаете вы?
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17.06.2022 10:42 Відповісти
кацапское *****, теперь под грузина маскируешься ?
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17.06.2022 11:07 Відповісти
Та шо ж таке? Біда-біда. А може, все-таки грузинам не варто було проросійського політика Гарібашвілі вибирати?
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17.06.2022 00:47 Відповісти
а нам зєлю варто було?
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17.06.2022 00:53 Відповісти
Теж нi. Я не голосував ні за Пасічника, ні за Йулю, ні за Шоколада, ні за Клоуна (і звичайно не за Прахффесара). Але більшість обирає...
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17.06.2022 00:59 Відповісти
Ви вірите в чесні вибори??
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17.06.2022 02:13 Відповісти
Я за монархію
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17.06.2022 03:35 Відповісти
монархія - це анти-національна держава.
ви за феодалізм?
у мене все.
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17.06.2022 04:55 Відповісти
Конституційна монархія, як у Данії, Швеції, а не абсолютна, як на Московії.
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17.06.2022 05:48 Відповісти
За конституційної монархії, монарх є символічною фігурою і нічого суттєвого не вирішує, вирішує ОБРАНИЙ НА ВИБОРАХ ПАРЛАМЕНТ і призначений ним уряд.
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17.06.2022 06:52 Відповісти
Нi. За конституційної монархії - влада монарха обмежена, але ж вона є і не настільки вже й маленька. Саме в країнах з конституційною монархією баланс у владі ближче до ідеалу, система стримувань та противаг. До речі, там жити дуже непогано та корупція там менша: Норвегія, Швеція, Данія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди... А в державах із демократією постійно цирк.
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17.06.2022 12:59 Відповісти
Есть разные виды феодализма.
Где-то королева правит страной и люди из демократических стран типа Литвы и Польщи хотят попасть работать туда на стройку.
Есть демократические страны типа нашей Украины, где барон-директор местного завода и виконт-хозяин местной наливайки везут 20-ти летнюю войну Алой и Неочень Роз за трон в местном сельсовете.
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17.06.2022 07:45 Відповісти
О демократичности в нашей стране это циничный обман наших олигархичных политиков мошеников. У нас натуральная олигархия. И начинается с олигархической (а не демократической) системы выборов.
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17.06.2022 08:48 Відповісти
А як, по твоєму, представник опозиції може перемогти очильника діючої влади на нечесних виборах? А ну, ввімкни багату фантазію на повну потужність.
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17.06.2022 06:49 Відповісти
А нас нема опозиції. В нас боротьба між олігархічними групами. Це якраз є наслідом нечесної, недемократичної системи виборів.
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17.06.2022 08:55 Відповісти
А за кого ж ?проти всіх?
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17.06.2022 05:48 Відповісти
Зараз вже ярі донбасіти раптом свободівцями стали...
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17.06.2022 07:27 Відповісти
За Юлю нi,за Зелю нi,за Пороха нi,а за кого ж ви голосували???
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17.06.2022 09:08 Відповісти
za trampa. tut i k gadalke nehodi.
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17.06.2022 09:27 Відповісти
Нi. Погана з тебе ворожка
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17.06.2022 12:36 Відповісти
Або за маргіналів, які, звісно, мало % набирають, але порядні. Або ні за кого.
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17.06.2022 12:43 Відповісти
Грузія зі своїми хачапурі може йти до тайожного союзу, їм там саме місце. Продали своє майбутнє за рашистські чайові. Для західного руху мають бути принципи, а звідки їм взятися у нації халдеїв. Ванька клацне пальцями, і халдей з меню вже тут я тут.
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17.06.2022 00:58 Відповісти
Поки що тут чутно тільеи клацання твого клюву!
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17.06.2022 01:30 Відповісти
Это вранье. Наоборот как раз они себя чувствуют как рыба в воде в нынешних условиях
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17.06.2022 01:18 Відповісти
Даже против бени, которому уже в американской тюрьме прогулы ставят... я уже молчу про Фирташа. Да ладно...
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17.06.2022 01:52 Відповісти
більше не буде проросійських партій - бо все зрозуміли, що це анти-українські партії, а такого не може бути... як не може бути "Єдіной Росії" в Європарламенті
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17.06.2022 04:58 Відповісти
24-го февраля ее проредили в 2.5 раза. Но не более, те же ватные беженцы с этих регионов конечно за Путина. Но есть еще бомбардировки и эмиграция в Россию. То есть их останется мало. Но конечно нельзя было забивать на эту прослойку, сами по всем виноваты. Эта вата просто требовало одного: денег. Им надо было их выделить за счет других.
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17.06.2022 08:28 Відповісти
а вони (грузини) і не можуть вже зняти своїх паразитів. Виборами не зняти (вони малюють результати), а якщо протестами, то Росія одразу ж вторгнеться та окупує (як у нас з януковичем).
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17.06.2022 01:00 Відповісти
Коли раздовбаєм москалів, грузини зможуть обрати нормальну владу, повернути окуповані території і отримати статус кандидата без ризику вторгнення улусу.
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17.06.2022 01:37 Відповісти
Ой блин, Сагайдачный теж мріяв - роздовбаєм москалів і зацарюєм у Царьграді!

А головній ворог у нас під боком, і ми йому самі владу віддаємо вже 30 років!
Мєнталітет такий - хай суспільну роботу хтось робить, а в мене на городі роботи непереробить!
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17.06.2022 07:52 Відповісти
Камінг-аут зараховано, любителю "блинів" з профанічним сприйняттям історії.
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17.06.2022 17:01 Відповісти
Грузинов жалко. Можно было бы сравнить с нашей нынешней ситуацией, но нет. У них боюсь хуже. Это примерно как мы в 2010ом навыбирали. Будут они их сколупывать как мы овоща. С мясом и может даже новой войной. ( Жаль. Хорошая страна, нормальные люди.
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17.06.2022 01:55 Відповісти
Ні трохи не жалко. Вони хотіли здавати у оренду свої вбогі новобудови в Батумі, поїти рашистів вином та підтягувати їм хачапурі, тому і обрали собі владу відповідну, яка все це пропонувала організувати.
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17.06.2022 02:58 Відповісти
А всі ці настрої вже були у суспільстві, а нинішня грузинська влада лише це усвідомила та підняла на знамена.
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17.06.2022 03:03 Відповісти
Ни Порошенко ни Зеленский ни хрена не сделали для реформы армии, суда, силовых....
А законы зелени и Безуглой это вообще издевательство.
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17.06.2022 01:55 Відповісти
Чому не зробили?? Усугубили, узаконили та стали на чолі корупції. Он скільки антикорупційних установ наплодили..
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17.06.2022 02:18 Відповісти
Порошенко? Здається він зняв недоторканість із суддів. Та навіть встиг реформувати одну частину цієї системи.
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17.06.2022 04:13 Відповісти
Хех. Грузинська влада постаралась. Ну принаймні Україна завдяки народу витягла ситуацію.
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17.06.2022 04:12 Відповісти
Та грузії до сраці! Знайшли чим лякати... Офіційний тбілісі смокче фашиськє *****...
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17.06.2022 05:32 Відповісти
надо и Грузии дат кандидат в ЕС. руководители меняются но народ Грузии за ЕС.
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17.06.2022 07:00 Відповісти
Теперь ЗеКам надо будет сделать выбор, или дальше воровать/пилить, рвать страну в клочья или начать реформы.
Писюн-пианист не похож на реформатора.
Поэтому нужны срочные перевыборы!!!
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17.06.2022 08:06 Відповісти
Грузія зараз це контробандний хаб педірації по обходу санкцій. Как там па руzke : нечего на зеркало пинять если рожа кривая
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17.06.2022 08:20 Відповісти
А тепер ключове питання: а що саме зробила Zекоманда аби Україні надали кандидаство ЄС? Правильна відповідь - нікуя! Керівника САП два роки немає, керівника НАБУ також немає. Зпійманий на гарячому барига татаров зараз займає посаду у охфісі преZeдента і генпрокурора немає до нього претензій. Про закриття опозиційних каналів я вже промовчу. Так що не слід ліпити із Zeгнид переможців, бо вони ніхєра для цього не робили.
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17.06.2022 08:38 Відповісти
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ ВЫБРАЛА СВОЙ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ . ЖАЛКО. ИСКУС . БЕЗ МИХО У НИХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОКА. СЛАВА УКРАИНЕ! УКРАИНЦЫ НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС. КОРРУПЦИЯ И ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ . ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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17.06.2022 09:08 Відповісти
Треба щоб ЄС видали нам, які реформи, треба провести для боротьби з корупцією, олігархією. Для демократії.
І це не тільки нашій владі дали, але й на народ через ЗМІ. Наприклад DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав, що треба вимагати від влади і політиків взагалі. Це однозначно. Бо наші політики про реформи, які від нас вимагаються, пишуть нам вкрай викривлено, шахрайськи. Народу це треба знати з першоджерел, а не через шахрайських посередників.
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17.06.2022 09:17 Відповісти
потому что правительство Грузии полность нарасийское, просрали все, что здобув Саакашвили.
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17.06.2022 09:28 Відповісти
 
 