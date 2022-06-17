Украинские воины успешно отразили штурм Богородичного, враг стягивает дополнительные подразделения реактивной артиллерии на Северодонецкое направление, - Генштаб

Начались сто четырнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил республики Беларусь сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделение Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей, недопущении выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, на Лиманском направлении активных действий противник не вел.

"На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник осуществляет перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии", – добавляют в Генштабе.

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На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

"На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Зоря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Князевка, Осокоровка, Лупарево и Посад-Покровское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины", - отметили в Генштабе.

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