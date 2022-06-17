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Оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка на Днепропетровщине, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Поздним вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду. Попал по селу Великая Костромка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, никто не пострадал. Ночью в области была одна тревога. Без обстрелов", – информирует он.

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Севентіфрік - це самі розумієте хто...
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17.06.2022 08:34 Ответить
падлы... падлы козломордые...
быстрее бы дальнобойное пришло....а то от Зеленодольской громады не много останется.... бл***!!!
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17.06.2022 10:12 Ответить
 
 