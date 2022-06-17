Оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка на Днепропетровщине, - ОВА

Поздним вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду. Попал по селу Великая Костромка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, никто не пострадал. Ночью в области была одна тревога. Без обстрелов", – информирует он.

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