1 869 4
Оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка на Днепропетровщине, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поздним вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду. Попал по селу Великая Костромка.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью, никто не пострадал. Ночью в области была одна тревога. Без обстрелов", – информирует он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
быстрее бы дальнобойное пришло....а то от Зеленодольской громады не много останется.... бл***!!!