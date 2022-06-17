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Окупанти обстріляли із артилерії село Велика Костромка на Дніпропетровщині, - ОВА
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Пізно увечері ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду. Поцілив по селу Велика Костромка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На щастя, ніхто не постраждав. Вночі в області була одна тривога. Без обстрілів", - інформує він.
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Будь ласка, зачекайте...
быстрее бы дальнобойное пришло....а то от Зеленодольской громады не много останется.... бл***!!!