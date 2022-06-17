Окупанти обстріляли із артилерії село Велика Костромка на Дніпропетровщині, - ОВА

Пізно увечері ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду. Поцілив по селу Велика Костромка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, ніхто не постраждав. Вночі в області була одна тривога. Без обстрілів", - інформує він.

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