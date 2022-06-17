Европу нужно освободить от цепей зависимости, которые РФ создавала в течение десятилетий, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Европе нужна полная энергетическая независимость от РФ.
Об этом он заявил во время обращения к участникам Диалога Преспанского форума, передает Цензор.НЕТ.
"Любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности в Европе должно базироваться на том, что нужно освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий. Безопасность просто невозможна без этого, причем это все равно и для севера Европы, и для юга, и для запада, и для востока", - объяснил глава государства.
Санкции, по словам Зеленского, нужны для того, чтобы в РФ навсегда запомнили цену, в том числе за продовольственный кризис.
"Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненный ущерб. Это должно быть учтено при подготовке седьмого санкционного пакета Европейского Союза. И должны осознавать, что санкционные пакеты на самом деле стали частью архитектуры безопасности на континенте. Они работают ради стабильности и мира – ограничивают российскую способность к расширению агрессии.
Нужна полная энергетическая независимость Европы. Нужно разорвать какие-либо связи с Россией, которые она использует, чтобы зарабатывать в Европе и одновременно осуществлять антиевропейскую политику. Не может быть никакой торговли с Россией – не стоит давать деньги тому, кто стремится к вашему же уничтожению.
А главное – нужно сделать всю Европу наконец-то единой. Это то, в чем заинтересованы все равно и Украина, и ваши государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств - это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас поодиночке", - добавил президент.
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А сам то вже звільнився ?
Знайшовся світоч «нової європи»!
чекає чергова кримінальна справа.
ЕС все делал нормально, он не должен извращаться как угодно и защищать страну, у которой тысячи танков, тысячи самолетов и тысячи ракет были в 91-ом году. Про ЯО даже можно не говорить, и без него было чем защищать, но его можно было продать подороже, чем за листок никчемной бумаги. Израилю или Китаю продать, они бы купили дороже.