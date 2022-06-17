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Европу нужно освободить от цепей зависимости, которые РФ создавала в течение десятилетий, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Европе нужна полная энергетическая независимость от РФ.

Об этом он заявил во время обращения к участникам Диалога Преспанского форума, передает Цензор.НЕТ.

"Любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности в Европе должно базироваться на том, что нужно освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий. Безопасность просто невозможна без этого, причем это все равно и для севера Европы, и для юга, и для запада, и для востока", - объяснил глава государства.

Санкции, по словам Зеленского, нужны для того, чтобы в РФ навсегда запомнили цену, в том числе за продовольственный кризис.

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"Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненный ущерб. Это должно быть учтено при подготовке седьмого санкционного пакета Европейского Союза. И должны осознавать, что санкционные пакеты на самом деле стали частью архитектуры безопасности на континенте. Они работают ради стабильности и мира – ограничивают российскую способность к расширению агрессии.

Нужна полная энергетическая независимость Европы. Нужно разорвать какие-либо связи с Россией, которые она использует, чтобы зарабатывать в Европе и одновременно осуществлять антиевропейскую политику. Не может быть никакой торговли с Россией – не стоит давать деньги тому, кто стремится к вашему же уничтожению.

А главное – нужно сделать всю Европу наконец-то единой. Это то, в чем заинтересованы все равно и Украина, и ваши государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств - это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас поодиночке", - добавил президент.

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Топ комментарии
+10
Саме тому ти відкупаєш абрамовича від санкцій ?
А сам то вже звільнився ?
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17.06.2022 10:34
+7
Якщо українська влада розповідає що заборона кацапської церкви «не на часі», тільки зараз розглядають запровадження візового режиму з парашею (замість повної заборони в'їзду кацапів в Україну), роздають громадянство України кацапським покидькам, а абхазька мавпа, захищає кацапа абрамовича в суді, то я б порадив зеленському стулити пельку і мовчати!
Знайшовся світоч «нової європи»!
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17.06.2022 10:38
+5
А я пропоную звільнити Єрмака для початку))
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17.06.2022 10:35
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harasho - mozhet nachnesh s Ukraini ? ze****
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17.06.2022 10:31 Ответить
Саме тому ти відкупаєш абрамовича від санкцій ?
А сам то вже звільнився ?
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17.06.2022 10:34 Ответить
А я пропоную звільнити Єрмака для початку))
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17.06.2022 10:35 Ответить
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17.06.2022 10:37 Ответить
Якщо українська влада розповідає що заборона кацапської церкви «не на часі», тільки зараз розглядають запровадження візового режиму з парашею (замість повної заборони в'їзду кацапів в Україну), роздають громадянство України кацапським покидькам, а абхазька мавпа, захищає кацапа абрамовича в суді, то я б порадив зеленському стулити пельку і мовчати!
Знайшовся світоч «нової європи»!
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17.06.2022 10:38 Ответить
А цепи-то золотые . Не за красивые глаза же все эти Саркози, Шредеры, Берлускони, и Орбаны в засос целуются
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17.06.2022 10:38 Ответить
Схоже на Порошенка та Байдена
чекає чергова кримінальна справа.
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17.06.2022 10:53 Ответить
Сказав чувак який досі заробляє на продажу сєріалів на московії
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17.06.2022 11:11 Ответить
А может кое-какому идиоту не надо было продавать свыше тысячи мощнейший ракет, надо было сделать хотя бы 100 новых самолетов (модернизированных) и сохранить флот? И для начала, каким образом Тимошенко проиграла выборы в 10-ом году или когда это было? Да, в Януковича вбросили всех полит-технологов, всю пропаганду, миллиарды долларов. И что дальше? Чем Ющенко с Юлькой занимались, что не посадили Януковича за прямо совершенный им подлог на выборах в 2005-ом? Или они тоже руку в карман запустили от кацапов, чтобы плавно слить страну в обмен на бабки?

ЕС все делал нормально, он не должен извращаться как угодно и защищать страну, у которой тысячи танков, тысячи самолетов и тысячи ракет были в 91-ом году. Про ЯО даже можно не говорить, и без него было чем защищать, но его можно было продать подороже, чем за листок никчемной бумаги. Израилю или Китаю продать, они бы купили дороже.
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17.06.2022 11:25 Ответить
Маразм. Завжди легко критикувати з сьогоднішньої позиції. Якщо ви подивитися на ******* історію України, то ви побачите, що все про що ви пишите було не тільки неможливим, а і небажаним. Те про що ви тут пишите, в 1991 році було б можливим тільки на території 3-х західних областей. Так тільки 3х!!! Але 3 області не вирішують за 24 які тоді голосували і думали по іншому. Ми станемо країною про яку ви тут пишете тільки тоді коли всі області це зрозуміють. Ну і здається це розуміння прийшло тільки 24 лютого, так що тепер треба дочекатися наступних виборів. Або не дійшло, на виборах побачимо.
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17.06.2022 12:15 Ответить
А чому ти такий розумний здриснув до Польщі?
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17.06.2022 14:33 Ответить
А Украину нужно освободить от ЗЕлёных П И Д А Р А С О В. Предать их суду и сказке конец.
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17.06.2022 13:24 Ответить
Найвеличніший асвабадітєль Європи.
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17.06.2022 14:29 Ответить
А "95 квартал" і його лідера?
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17.06.2022 16:36 Ответить
Зеля -хабарник, перший незалежний !
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17.06.2022 18:24 Ответить
 
 