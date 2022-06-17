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Європу потрібно звільнити від ланцюгів залежності, які РФ створювала протягом десятиліть, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив що Європі потрібна повна енергетична незалежність від РФ.

Про це він заявив під час звернення до учасників Діалогу Преспанського форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки у Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть. Безпека просто неможлива без цього, причому це однаково і для півночі Європи, і для півдня, і для заходу, і для сходу", - пояснив глава держави.

Санкції, за словами Зеленського, потрібні для того, щоб в РФ назавжди запам’ятали ціну, зокрема й за продовольчу кризу.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, - Данілов

"Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків. Це має бути враховано при підготовці сьомого санкційного пакету Європейського Союзу. І маємо усвідомлювати, що санкційні пакети насправді стали частиною архітектури безпеки на континенті. Вони працюють заради стабільності та миру - обмежують російську здатність до розширення агресії. 

Потрібна повна енергетична незалежність Європи. Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути жодної торгівлі з Росією - не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення.

А головне - потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною. Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав, - це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці", - додав президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Саме тому ти відкупаєш абрамовича від санкцій ?
А сам то вже звільнився ?
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17.06.2022 10:34
+7
Якщо українська влада розповідає що заборона кацапської церкви «не на часі», тільки зараз розглядають запровадження візового режиму з парашею (замість повної заборони в'їзду кацапів в Україну), роздають громадянство України кацапським покидькам, а абхазька мавпа, захищає кацапа абрамовича в суді, то я б порадив зеленському стулити пельку і мовчати!
Знайшовся світоч «нової європи»!
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17.06.2022 10:38
+5
А я пропоную звільнити Єрмака для початку))
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17.06.2022 10:35
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harasho - mozhet nachnesh s Ukraini ? ze****
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17.06.2022 10:31 Відповісти
Саме тому ти відкупаєш абрамовича від санкцій ?
А сам то вже звільнився ?
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17.06.2022 10:34 Відповісти
А я пропоную звільнити Єрмака для початку))
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17.06.2022 10:35 Відповісти
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17.06.2022 10:37 Відповісти
Якщо українська влада розповідає що заборона кацапської церкви «не на часі», тільки зараз розглядають запровадження візового режиму з парашею (замість повної заборони в'їзду кацапів в Україну), роздають громадянство України кацапським покидькам, а абхазька мавпа, захищає кацапа абрамовича в суді, то я б порадив зеленському стулити пельку і мовчати!
Знайшовся світоч «нової європи»!
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17.06.2022 10:38 Відповісти
А цепи-то золотые . Не за красивые глаза же все эти Саркози, Шредеры, Берлускони, и Орбаны в засос целуются
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17.06.2022 10:38 Відповісти
Схоже на Порошенка та Байдена
чекає чергова кримінальна справа.
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17.06.2022 10:53 Відповісти
Сказав чувак який досі заробляє на продажу сєріалів на московії
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17.06.2022 11:11 Відповісти
А может кое-какому идиоту не надо было продавать свыше тысячи мощнейший ракет, надо было сделать хотя бы 100 новых самолетов (модернизированных) и сохранить флот? И для начала, каким образом Тимошенко проиграла выборы в 10-ом году или когда это было? Да, в Януковича вбросили всех полит-технологов, всю пропаганду, миллиарды долларов. И что дальше? Чем Ющенко с Юлькой занимались, что не посадили Януковича за прямо совершенный им подлог на выборах в 2005-ом? Или они тоже руку в карман запустили от кацапов, чтобы плавно слить страну в обмен на бабки?

ЕС все делал нормально, он не должен извращаться как угодно и защищать страну, у которой тысячи танков, тысячи самолетов и тысячи ракет были в 91-ом году. Про ЯО даже можно не говорить, и без него было чем защищать, но его можно было продать подороже, чем за листок никчемной бумаги. Израилю или Китаю продать, они бы купили дороже.
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17.06.2022 11:25 Відповісти
Маразм. Завжди легко критикувати з сьогоднішньої позиції. Якщо ви подивитися на ******* історію України, то ви побачите, що все про що ви пишите було не тільки неможливим, а і небажаним. Те про що ви тут пишите, в 1991 році було б можливим тільки на території 3-х західних областей. Так тільки 3х!!! Але 3 області не вирішують за 24 які тоді голосували і думали по іншому. Ми станемо країною про яку ви тут пишете тільки тоді коли всі області це зрозуміють. Ну і здається це розуміння прийшло тільки 24 лютого, так що тепер треба дочекатися наступних виборів. Або не дійшло, на виборах побачимо.
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17.06.2022 12:15 Відповісти
А чому ти такий розумний здриснув до Польщі?
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17.06.2022 14:33 Відповісти
А Украину нужно освободить от ЗЕлёных П И Д А Р А С О В. Предать их суду и сказке конец.
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17.06.2022 13:24 Відповісти
Найвеличніший асвабадітєль Європи.
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17.06.2022 14:29 Відповісти
А "95 квартал" і його лідера?
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17.06.2022 16:36 Відповісти
Зеля -хабарник, перший незалежний !
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17.06.2022 18:24 Відповісти
 
 