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Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Лидеры Франции, Германии и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Зеленского провести переговоры с Путиным.
Об этом пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
В то же время, пишет издание, главы государств и правительств "за закрытой дверью", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".
О возобновлении переговоров с Путиным лидеры Италии, Франции и ФРГ просили, потому что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.
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А если серьезно, то московией брошены все силы на раскол союзников и Украины. По всему миру. Всё оплаченное, проплаченное, завербованное отрабатывает не покладая рук.
Не дайте себя обмануть!
х!йло каже здавайтесь, Україна каже х!й тобі,
ось і всі переговори