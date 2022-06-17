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Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,зеленський,шольц,драгі

Лидеры Франции, Германии и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Зеленского провести переговоры с Путиным.

Об этом пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

В то же время, пишет издание, главы государств и правительств "за закрытой дверью", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

О возобновлении переговоров с Путиным лидеры Италии, Франции и ФРГ просили, потому что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европу нужно освободить от цепей зависимости, которые РФ создавала в течение десятилетий, - Зеленский
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Топ комментарии
+50
Крысы. Вместо того чтобы дать нам оружие и закончить войну за месяц нас уговаривают скормить дракону очередную девственницу чтобы его еще на один день задобрить
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17.06.2022 10:52
+31
А для чого ще вони могли приїжджати ? Ху..ло незворотньо втрачає ресурси для війни (масових сирійських найманців не має.. лукашенка крутить дінаму) і йому будь що треба припинення вогня та переведення конфлікту у мляву стадію із перспективою на "мінск 3" ще шифруються і для прикриття взяли для президента Румунії!
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17.06.2022 10:58
+21
Кому вы верите! Немецкому изданию Die Welt!
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17.06.2022 10:50
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..."за закрытой дверью", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров... Бла, бла, бла... Главное новостей разных и побольше, можно даже Х У Й Н И всякой.
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17.06.2022 13:23 Ответить
Nigdy nie wierzcie Niemcom Francuzom i Włochom to kolaboranci Putina
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17.06.2022 13:36 Ответить
твари!
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17.06.2022 13:47 Ответить
Преговоры о чём ? Если о выводе рашистских войск из Украины с дальнейшей их поездкой по странам Европы, где им будут рады - то зачем двери закрывать было ?
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17.06.2022 14:04 Ответить
Пусть колбасники и жабоеды с макаронниками не ***** украинские земли сдают, а РЕАЛЬНО! помогают Украине одержать победу. Только так.
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17.06.2022 14:26 Ответить
хай читають по губах ***** пішли ушлепки
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17.06.2022 14:41 Ответить
А еще они ВЕРОЯТНО уговаривали Зеленского слетать на Марс с ночевкой на Солнце (ночью на Солнце не жарко). Инфа 100%!

А если серьезно, то московией брошены все силы на раскол союзников и Украины. По всему миру. Всё оплаченное, проплаченное, завербованное отрабатывает не покладая рук.
Не дайте себя обмануть!
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17.06.2022 14:47 Ответить
переговори про що?

х!йло каже здавайтесь, Україна каже х!й тобі,
ось і всі переговори
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17.06.2022 16:17 Ответить
Касапам срочно нужна передышка. Пуйло уже всех своих шестёрок поднял чтобы переговоры выбивали. ти три балбеса с таким же заданием.
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17.06.2022 17:26 Ответить
Відповідь від справжніх союзників: Борис Джонсонюк согодні же заїхав до Києва, нараз вправляє мізки Зе після вчорашніх посиденьок з Шольцем-Макроном
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17.06.2022 17:40 Ответить
Идиоты
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17.06.2022 21:47 Ответить
Мы согласны. Пусть приезжает в Киев....
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17.06.2022 23:03 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блатдь,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:08 Ответить
Як тільки у кацапів починаються проблеми зразу тявкають їх шавки: макрони, ердогани, шольци, драгі.
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18.08.2022 11:58 Ответить
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