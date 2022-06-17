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Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями, – глава МИД Линде

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евроинтеграция

Швеция поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС с условиями.

Об этом сообщила в твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что участвовала в комитете ЕС, где я указала Совету министров иностранных дел, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями", - написала Линде.

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Топ комментарии
+13
...з умовами відсторонення від влади всієї зеленої шобли
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17.06.2022 12:33
+3
Чому?
Данія теж підтримує з умовами.
Тотожно, і справедливо, або злочинні українські суди, які за їх тавталогоією, не мають чіпати за злочини, тому що вони незалежні, або Євросоюз.
втім це станеться не раніше ніж через 20-25 років, я мабуть не доживу, але молодь доживе і поживе ще в одній спільноті Європи, звісно, якщо наше суспільство вирішить проблему корумпованої судової системи
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17.06.2022 12:37
+3
Що з обіцяного Заходу ******* виконали за 3 роки?

Тому не при цих зелених ує#анах Укоаїна буде в ЄС.
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17.06.2022 12:51
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...з умовами відсторонення від влади всієї зеленої шобли
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17.06.2022 12:33 Ответить
з умовами : провести парад в масквабаде.
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17.06.2022 12:39 Ответить
А раніше, за 30 років незалежності України, суддівська система не була корупційована?
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17.06.2022 12:57 Ответить
Як я і казав що статус буде кульгавий.
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17.06.2022 12:35 Ответить
Чому?
Данія теж підтримує з умовами.
Тотожно, і справедливо, або злочинні українські суди, які за їх тавталогоією, не мають чіпати за злочини, тому що вони незалежні, або Євросоюз.
втім це станеться не раніше ніж через 20-25 років, я мабуть не доживу, але молодь доживе і поживе ще в одній спільноті Європи, звісно, якщо наше суспільство вирішить проблему корумпованої судової системи
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17.06.2022 12:37 Ответить
не пести кацап Украина будет скоро ЕС и вы кацапы в ЖОПЕ
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17.06.2022 16:52 Ответить
я б Україну не приймала в Євросоюз, допоки не буде проведено судову реформу, податкову амністію (перевірку всіх чиновників на відповідність стилю життя величині зарплати) та сплату податків непрямими методами, тобто за витратами, а не доходами...
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17.06.2022 12:49 Ответить
А нас в ЄС ніхто не прийме без необхідних реформ і з клоунами у владі.
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17.06.2022 12:56 Ответить
От чому більшість думає що вже зараз вирішується прийняття України в Євросоюз?
Мова лише про прийняття країни в статус кандидата. А потім, до здобуття стати повноцінним учасником Євросоюзу, ще довгий шлях:
"Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.)."
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17.06.2022 13:10 Ответить
Що з обіцяного Заходу ******* виконали за 3 роки?

Тому не при цих зелених ує#анах Укоаїна буде в ЄС.
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17.06.2022 12:51 Ответить
Умови дуже прості. Затвердити демократичний устрій в Україні. Для цього припинити втручання у судову владу та припинити заборону партій та закриття опозиційних телеканалів. Також внести зміни в Закон про мову, привівши його згідно заключенню Венеціанської комісії та власне Конституції України
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17.06.2022 13:00 Ответить
не пались кацап - мова будет только Украiнська
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17.06.2022 16:53 Ответить
Поки зебіли торгують гумантіркою, до тих пір у кожної країни будуть умови. Нужно просто перестать варавать допомогу тим, кому вона дійсно потрібна.
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17.06.2022 13:06 Ответить
Ніяких нафіг умов.
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17.06.2022 13:20 Ответить
гейропейські шамани починають "танці на могилах захисників України і її народу".Статус кандидата для України ,куйня від рашиста.яка нічого доброго не принесе Україні і її народу за пару десятків років.Шкоди буде багато із боку гейробеських толерастів куйла
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17.06.2022 13:48 Ответить
 
 