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Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями, – глава МИД Линде
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Швеция поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС с условиями.
Об этом сообщила в твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что участвовала в комитете ЕС, где я указала Совету министров иностранных дел, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями", - написала Линде.
Топ комментарии
+13 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий17.06.2022 12:33
+3 Вячеслав Crane
показать весь комментарий17.06.2022 12:37
+3 Герхард
показать весь комментарий17.06.2022 12:51
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Данія теж підтримує з умовами.
Тотожно, і справедливо, або злочинні українські суди, які за їх тавталогоією, не мають чіпати за злочини, тому що вони незалежні, або Євросоюз.
втім це станеться не раніше ніж через 20-25 років, я мабуть не доживу, але молодь доживе і поживе ще в одній спільноті Європи, звісно, якщо наше суспільство вирішить проблему корумпованої судової системи
Мова лише про прийняття країни в статус кандидата. А потім, до здобуття стати повноцінним учасником Євросоюзу, ще довгий шлях:
"Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.)."
Тому не при цих зелених ує#анах Укоаїна буде в ЄС.