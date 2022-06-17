Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами, - глава МЗС Лінде

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС з умовами.

Про це повідомила у твітері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде,інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно брала участь у комітеті ЄС, де я зазначила Раді міністрів закордонних справ, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала Лінде.

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