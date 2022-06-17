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Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами, - глава МЗС Лінде
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Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС з умовами.
Про це повідомила у твітері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде,інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно брала участь у комітеті ЄС, де я зазначила Раді міністрів закордонних справ, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала Лінде.
Топ коментарі
+13 Mykola Trofimenko
показати весь коментар17.06.2022 12:33
+3 Вячеслав Crane
показати весь коментар17.06.2022 12:37
+3 Герхард
показати весь коментар17.06.2022 12:51
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Данія теж підтримує з умовами.
Тотожно, і справедливо, або злочинні українські суди, які за їх тавталогоією, не мають чіпати за злочини, тому що вони незалежні, або Євросоюз.
втім це станеться не раніше ніж через 20-25 років, я мабуть не доживу, але молодь доживе і поживе ще в одній спільноті Європи, звісно, якщо наше суспільство вирішить проблему корумпованої судової системи
Мова лише про прийняття країни в статус кандидата. А потім, до здобуття стати повноцінним учасником Євросоюзу, ще довгий шлях:
"Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.)."
Тому не при цих зелених ує#анах Укоаїна буде в ЄС.