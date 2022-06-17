Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Украина является европейским государством, которое предоставило достаточно доказательств своей приверженности ценностям, на которых основан Европейский Союз", - говорится в рекомендации.
"Поэтому комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата", – отметили там.
Как передает Интерфакс-Украина, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: "Комиссия рекомендует Совету: первое, чтобы Украине была предоставлена европейская перспектива, второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, предполагает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ ".
Окончательное решение будет принято на саммите 23-24 июня.
Пожалуйста, подождите...
Питання не в тому, чи буде, а лише в тому, коли...
президент ющенко відправив грузії засоби ППО чи забули???
то , что европа является проституткой РФ, наш народ уже довно хорошо испитал это на себя.
в чем винить осторожность правительство грузии (нас всего 3,5 миллионов.)? самый большой обьем гуманитарки в украине от грузии поступил. предатели и жопализи у вас в раде сидят.
хто його буде слухати?
2) Середовище впливає на менталітет тих, хто знаходиться в цьому середовищі. Тому потрібно рухатись подалі від москви!!!
3) Знаходячись в ЄС українські посадовці будуть ВИМУШЕНІ притримуватсь цивілізованних норим поведінки й законів.
4) Знаходячись в ЄС можна прискорити вступ до НАТО.
5) Треба й далі рухатись від мордору до цивілізованного світу!!!
Ось що пише Bloomberg
"Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів як символічний крок на довгому шляху до членства в Європейському Союзі, заявила у п'ятницю президент комісії Урсула фон дер Ляєн.
Виконавчий орган ЄС схвалив його з умовами, які пара повинна буде виконати в майбутньому щодо верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Комісія також рекомендувала Грузії отримати статус кандидата, але після виконання певних умов."
Потом 73 процЭнта
Колиж ми вже порозумнішаємо
принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидата в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
усилить борьбу с коррупцией, в частности на высшем уровне - в том числе, посредством упреждающих и эффективных расследований;
завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);
принять всеобъемлющий стратегический план реформы правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины;
внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь;
бороться с "влиянием корыстных интересов" путем принятия закона о СМИ;
завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
і все буде УКРАЇНА
Замечу, что только националисты реально выступают против коррумпированной власти и клептократической олигархии, за соответствие Украины Копенгагенским критериям.