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Новости За рубежом
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єврокомісія

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Украина является европейским государством, которое предоставило достаточно доказательств своей приверженности ценностям, на которых основан Европейский Союз", - говорится в рекомендации.

"Поэтому комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата", – отметили там.

Как передает Интерфакс-Украина, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: "Комиссия рекомендует Совету: первое, чтобы Украине была предоставлена европейская перспектива, второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, предполагает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ ".

Окончательное решение будет принято на саммите 23-24 июня.

Также читайте: Дания готова поддержать предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, - МИД
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Топ комментарии
+27
грузии откажут. а патамушо не нада, пока Украина истекая кровью, защищается от кацапских орков, взасос лизаться с ублюдочной мокшандией
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17.06.2022 13:16
+17
Безвиз тоже долго мучили с тонами зрады и хрюске "экспертов". Так же будет и с ЕС. Свинота сколько угодно может визжать и биться в конвульсиях на анал24, сцыкилевкайв и прочих помойках. Украина движется веред. Пускай медленно, пускай со скрипом, но неумолимо.
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17.06.2022 13:28
+16
Чекаємо
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17.06.2022 13:11
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Чекаємо
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17.06.2022 13:11 Ответить
Ну чекаємо,як зелена Чегевара надме щоки і розкаже про історичну перемогу зеленої плісняви,невгамовних борцунів за демократію!!))
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17.06.2022 13:25 Ответить
Шо Ти кацапчик тут шастаєш
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17.06.2022 13:29 Ответить
шо такоє? за бубочку стало обідно?
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17.06.2022 13:36 Ответить
Тебе забув спитати,зебілоїд ,де мені бути!!))
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17.06.2022 13:37 Ответить
Опять куриный митинг)
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17.06.2022 13:45 Ответить
Байдуже. Головне, що дали, а всередині ми самі розберемось.
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17.06.2022 13:33 Ответить
Понад 30 років Незалежності не спроможні собі ради дати,швендяємо по тих самих граблях,як по асфальту!!!))
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17.06.2022 13:41 Ответить
Боже, что за херню ты несешь? Страну рекомендовали в статус кандидата, это дает нам ряд преференций. Порошенко топил за безвиз и его дали. Зеленский топил за ЕС - его услышали. Украинцы хотят в ЕС и туда идут. Себе раду дай. А Украинцы сами разбирутся. Без твоей вони
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17.06.2022 14:17 Ответить
сподіваюсь, не так розберемось, як в 2019-му...
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17.06.2022 14:12 Ответить
Пройшло три роки , а далі дупу підпікає ? Ну дали копняка твому кондитеру , можеш вже не хникати.
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17.06.2022 16:02 Ответить
Від згадки про євроінтеграцію України,в московитів починається загострення параноїдної шизофренії великодержавного шовінізма!!!)))
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17.06.2022 14:06 Ответить
ну, це до бабки не ходи...
Питання не в тому, чи буде, а лише в тому, коли...
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17.06.2022 14:10 Ответить
грузии откажут. а патамушо не нада, пока Украина истекая кровью, защищается от кацапских орков, взасос лизаться с ублюдочной мокшандией
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17.06.2022 13:16 Ответить
То было другое...
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17.06.2022 15:19 Ответить
зустрічали крейсер-корито жітєлі УКРАЇНСЬКОГО СЕВАСТОПОЛЯ із кацапськими паспортами(((
президент ющенко відправив грузії засоби ППО чи забули???
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17.06.2022 15:42 Ответить
Пиз....лиш, як дихаєш, якщо хтось і зустрічав ту мацкву, нині покійну, то це були не українці аж до малороси з Криму
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17.06.2022 15:51 Ответить
Мова про те , що вас 2008 рік нічого не навчив . І уряд у вас зараз прокацапський . А тепер спробуй скажи ,що це не так.
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17.06.2022 16:04 Ответить
Грузия уже пролила кровь и не мало в 2008 и никакая европа не могла ей ничем, как украине. пусть в одну место засунут себе свой ЕС макрон и шолц. теперь макрон говорит выдите ли грузия от ЕС геополитический далеко находится, реформи за 30 лет кату под хвост? теперь уже геополитеский далеки?
то , что европа является проституткой РФ, наш народ уже довно хорошо испитал это на себя.
в чем винить осторожность правительство грузии (нас всего 3,5 миллионов.)? самый большой обьем гуманитарки в украине от грузии поступил. предатели и жопализи у вас в раде сидят.
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17.06.2022 17:35 Ответить
Звісно, 1 тиждень війни це так багато, не те що якихось 8 років. а як там справи у реформатора, досі в тюрмі? Отож бо, заздри тихесенько!
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17.06.2022 18:12 Ответить
-"Осталась неделька и все"
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17.06.2022 13:16 Ответить
Безвиз тоже долго мучили с тонами зрады и хрюске "экспертов". Так же будет и с ЕС. Свинота сколько угодно может визжать и биться в конвульсиях на анал24, сцыкилевкайв и прочих помойках. Украина движется веред. Пускай медленно, пускай со скрипом, но неумолимо.
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17.06.2022 13:28 Ответить
І в останній момент орбан такий в потрійному стрибку з тулупом - Стійте, НІ... я не можу це дозволити...
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17.06.2022 13:19 Ответить
хто такий той орбан?
хто його буде слухати?
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17.06.2022 15:44 Ответить
1) Подалі від москви!!!
2) Середовище впливає на менталітет тих, хто знаходиться в цьому середовищі. Тому потрібно рухатись подалі від москви!!!
3) Знаходячись в ЄС українські посадовці будуть ВИМУШЕНІ притримуватсь цивілізованних норим поведінки й законів.
4) Знаходячись в ЄС можна прискорити вступ до НАТО.
5) Треба й далі рухатись від мордору до цивілізованного світу!!!
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17.06.2022 13:51 Ответить
Так і Україна повинна виконати умови!

Ось що пише Bloomberg

"Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів як символічний крок на довгому шляху до членства в Європейському Союзі, заявила у п'ятницю президент комісії Урсула фон дер Ляєн.

Виконавчий орган ЄС схвалив його з умовами, які пара повинна буде виконати в майбутньому щодо верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Комісія також рекомендувала Грузії отримати статус кандидата, але після виконання певних умов."
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17.06.2022 13:22 Ответить
Оно вроде и хорошо, но не радует ((( Вот бы в 2004... токаж половина категорически против была
Потом 73 процЭнта
Колиж ми вже порозумнішаємо
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17.06.2022 13:22 Ответить
через голову не доходит, - приходится через жопу мудрый нарид приучать!
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17.06.2022 13:26 Ответить
Ви думаєте інші народи краще? Просто, у стані війни вибори не проводять, бо це ГАРАНТОВАНО приведе до влади того, хто пообіцяє швидке її закінчення. (Порох, до речі, у 2014 році теж цим скористався) А, як тільки війна закінчується, то переможець Гітлера У. Черчіль з тріском програє вибори.
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17.06.2022 14:42 Ответить
Урсула файна Жіночка...,,,, ,,,,
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17.06.2022 13:25 Ответить
Ага!! Теперь только мадьярам продажным бабла отстегнуть, и дело в шляпе. Вот жеж треплы гороховые.
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17.06.2022 13:26 Ответить
Условия для Украины такие:

принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидата в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

усилить борьбу с коррупцией, в частности на высшем уровне - в том числе, посредством упреждающих и эффективных расследований;

завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);

принять всеобъемлющий стратегический план реформы правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины;

внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь;

бороться с "влиянием корыстных интересов" путем принятия закона о СМИ;

завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
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17.06.2022 13:32 Ответить
Дімка тамілін не хтіть такої України
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17.06.2022 13:39 Ответить
українцям потрібно вичистити продажні суди
і все буде УКРАЇНА
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17.06.2022 15:46 Ответить
Доки в маскалів *****, в них тільки один варіант: смоктати!
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17.06.2022 13:52 Ответить
Ну, чому ж? Ще їх садять на пляшку, дрючать держаком від швабри. Може ще хтось щось пригадає?
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17.06.2022 14:47 Ответить
Украина заслужила быть в ЕС!
Замечу, что только националисты реально выступают против коррумпированной власти и клептократической олигархии, за соответствие Украины Копенгагенским критериям.
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17.06.2022 14:18 Ответить
зелене лайно продовжує нас переконувати, що це їхня заслуга. Однак я питаю тільки одне питання: а що конкретно було зроблено Zгнидами для отримання кандидатства? А нікуя! Ні голови САП, ні голови НАБУ досі не призначено. Схєматози як працювали до війни так і прцюють зараз, тільки масштаби стали колосальні.
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17.06.2022 14:24 Ответить
Конкретно - Зе! ввімкнув хуцпу, і це подіяло. Якби цей метод не був дієвим, він би не виник і не закріпився. А щодо реформ, Ви маєте рацію.
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17.06.2022 14:50 Ответить
"Комісія рекомендує надати Україні статус кандидата"... а потім ще самміт через тиждень будет рекомендувати ще комусь надати цей статус, в так можно до нескінченості стрілки переводити та рекомендувати..
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17.06.2022 14:51 Ответить
Лет так 10 назад я бы порадовался, а теперь как-то пох совершенно. На фоне всего что случилось и что ещё случиться все эти еврейские мансы со статусами это такое ничего, что .... это уже для других поколений работа. У нашего поколения будут совершенно другие адачи и пока мы справляемся весьма херовато (
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17.06.2022 17:08 Ответить
 
 