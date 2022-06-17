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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна є європейською державою, яка надала достатньо доказів своєї прихильності до цінностей, на яких заснований Європейський Союз", - йдеться у рекомендації.

"Тому комісія рекомендує надати Україні статус кандидата", - зазначили там.

Як передає Інтерфакс-Україна, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: "Комісія рекомендує Раді: перше, щоб Україні було надано європейську перспективу, друге, щоб Україні було надано статус кандидата. Це, звичайно, передбачає, що країна проводитиме низку подальших важливих реформ".

Остаточне рішення буде ухвалено на саміті 23-24 червня.

Також читайте: Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами, - глава МЗС Лінде

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
грузии откажут. а патамушо не нада, пока Украина истекая кровью, защищается от кацапских орков, взасос лизаться с ублюдочной мокшандией
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17.06.2022 13:16
+17
Безвиз тоже долго мучили с тонами зрады и хрюске "экспертов". Так же будет и с ЕС. Свинота сколько угодно может визжать и биться в конвульсиях на анал24, сцыкилевкайв и прочих помойках. Украина движется веред. Пускай медленно, пускай со скрипом, но неумолимо.
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17.06.2022 13:28
+16
Чекаємо
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17.06.2022 13:11
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17.06.2022 13:11 Відповісти
Ну чекаємо,як зелена Чегевара надме щоки і розкаже про історичну перемогу зеленої плісняви,невгамовних борцунів за демократію!!))
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17.06.2022 13:25 Відповісти
Шо Ти кацапчик тут шастаєш
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17.06.2022 13:29 Відповісти
шо такоє? за бубочку стало обідно?
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17.06.2022 13:36 Відповісти
Тебе забув спитати,зебілоїд ,де мені бути!!))
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17.06.2022 13:37 Відповісти
Опять куриный митинг)
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17.06.2022 13:45 Відповісти
Байдуже. Головне, що дали, а всередині ми самі розберемось.
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17.06.2022 13:33 Відповісти
Понад 30 років Незалежності не спроможні собі ради дати,швендяємо по тих самих граблях,як по асфальту!!!))
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17.06.2022 13:41 Відповісти
Боже, что за херню ты несешь? Страну рекомендовали в статус кандидата, это дает нам ряд преференций. Порошенко топил за безвиз и его дали. Зеленский топил за ЕС - его услышали. Украинцы хотят в ЕС и туда идут. Себе раду дай. А Украинцы сами разбирутся. Без твоей вони
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17.06.2022 14:17 Відповісти
сподіваюсь, не так розберемось, як в 2019-му...
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17.06.2022 14:12 Відповісти
Пройшло три роки , а далі дупу підпікає ? Ну дали копняка твому кондитеру , можеш вже не хникати.
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17.06.2022 16:02 Відповісти
Від згадки про євроінтеграцію України,в московитів починається загострення параноїдної шизофренії великодержавного шовінізма!!!)))
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17.06.2022 14:06 Відповісти
ну, це до бабки не ходи...
Питання не в тому, чи буде, а лише в тому, коли...
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17.06.2022 14:10 Відповісти
грузии откажут. а патамушо не нада, пока Украина истекая кровью, защищается от кацапских орков, взасос лизаться с ублюдочной мокшандией
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17.06.2022 13:16 Відповісти
То было другое...
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17.06.2022 15:19 Відповісти
зустрічали крейсер-корито жітєлі УКРАЇНСЬКОГО СЕВАСТОПОЛЯ із кацапськими паспортами(((
президент ющенко відправив грузії засоби ППО чи забули???
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17.06.2022 15:42 Відповісти
Пиз....лиш, як дихаєш, якщо хтось і зустрічав ту мацкву, нині покійну, то це були не українці аж до малороси з Криму
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17.06.2022 15:51 Відповісти
Мова про те , що вас 2008 рік нічого не навчив . І уряд у вас зараз прокацапський . А тепер спробуй скажи ,що це не так.
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17.06.2022 16:04 Відповісти
Грузия уже пролила кровь и не мало в 2008 и никакая европа не могла ей ничем, как украине. пусть в одну место засунут себе свой ЕС макрон и шолц. теперь макрон говорит выдите ли грузия от ЕС геополитический далеко находится, реформи за 30 лет кату под хвост? теперь уже геополитеский далеки?
то , что европа является проституткой РФ, наш народ уже довно хорошо испитал это на себя.
в чем винить осторожность правительство грузии (нас всего 3,5 миллионов.)? самый большой обьем гуманитарки в украине от грузии поступил. предатели и жопализи у вас в раде сидят.
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17.06.2022 17:35 Відповісти
Звісно, 1 тиждень війни це так багато, не те що якихось 8 років. а як там справи у реформатора, досі в тюрмі? Отож бо, заздри тихесенько!
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17.06.2022 18:12 Відповісти
-"Осталась неделька и все"
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17.06.2022 13:16 Відповісти
Безвиз тоже долго мучили с тонами зрады и хрюске "экспертов". Так же будет и с ЕС. Свинота сколько угодно может визжать и биться в конвульсиях на анал24, сцыкилевкайв и прочих помойках. Украина движется веред. Пускай медленно, пускай со скрипом, но неумолимо.
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17.06.2022 13:28 Відповісти
І в останній момент орбан такий в потрійному стрибку з тулупом - Стійте, НІ... я не можу це дозволити...
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17.06.2022 13:19 Відповісти
хто такий той орбан?
хто його буде слухати?
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17.06.2022 15:44 Відповісти
1) Подалі від москви!!!
2) Середовище впливає на менталітет тих, хто знаходиться в цьому середовищі. Тому потрібно рухатись подалі від москви!!!
3) Знаходячись в ЄС українські посадовці будуть ВИМУШЕНІ притримуватсь цивілізованних норим поведінки й законів.
4) Знаходячись в ЄС можна прискорити вступ до НАТО.
5) Треба й далі рухатись від мордору до цивілізованного світу!!!
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17.06.2022 13:51 Відповісти
Так і Україна повинна виконати умови!

Ось що пише Bloomberg

"Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів як символічний крок на довгому шляху до членства в Європейському Союзі, заявила у п'ятницю президент комісії Урсула фон дер Ляєн.

Виконавчий орган ЄС схвалив його з умовами, які пара повинна буде виконати в майбутньому щодо верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Комісія також рекомендувала Грузії отримати статус кандидата, але після виконання певних умов."
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17.06.2022 13:22 Відповісти
Оно вроде и хорошо, но не радует ((( Вот бы в 2004... токаж половина категорически против была
Потом 73 процЭнта
Колиж ми вже порозумнішаємо
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17.06.2022 13:22 Відповісти
через голову не доходит, - приходится через жопу мудрый нарид приучать!
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17.06.2022 13:26 Відповісти
Ви думаєте інші народи краще? Просто, у стані війни вибори не проводять, бо це ГАРАНТОВАНО приведе до влади того, хто пообіцяє швидке її закінчення. (Порох, до речі, у 2014 році теж цим скористався) А, як тільки війна закінчується, то переможець Гітлера У. Черчіль з тріском програє вибори.
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17.06.2022 14:42 Відповісти
Урсула файна Жіночка...,,,, ,,,,
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17.06.2022 13:25 Відповісти
Ага!! Теперь только мадьярам продажным бабла отстегнуть, и дело в шляпе. Вот жеж треплы гороховые.
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17.06.2022 13:26 Відповісти
Условия для Украины такие:

принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидата в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

усилить борьбу с коррупцией, в частности на высшем уровне - в том числе, посредством упреждающих и эффективных расследований;

завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);

принять всеобъемлющий стратегический план реформы правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины;

внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь;

бороться с "влиянием корыстных интересов" путем принятия закона о СМИ;

завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
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17.06.2022 13:32 Відповісти
Дімка тамілін не хтіть такої України
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17.06.2022 13:39 Відповісти
українцям потрібно вичистити продажні суди
і все буде УКРАЇНА
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17.06.2022 15:46 Відповісти
Доки в маскалів *****, в них тільки один варіант: смоктати!
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17.06.2022 13:52 Відповісти
Ну, чому ж? Ще їх садять на пляшку, дрючать держаком від швабри. Може ще хтось щось пригадає?
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17.06.2022 14:47 Відповісти
Украина заслужила быть в ЕС!
Замечу, что только националисты реально выступают против коррумпированной власти и клептократической олигархии, за соответствие Украины Копенгагенским критериям.
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17.06.2022 14:18 Відповісти
зелене лайно продовжує нас переконувати, що це їхня заслуга. Однак я питаю тільки одне питання: а що конкретно було зроблено Zгнидами для отримання кандидатства? А нікуя! Ні голови САП, ні голови НАБУ досі не призначено. Схєматози як працювали до війни так і прцюють зараз, тільки масштаби стали колосальні.
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17.06.2022 14:24 Відповісти
Конкретно - Зе! ввімкнув хуцпу, і це подіяло. Якби цей метод не був дієвим, він би не виник і не закріпився. А щодо реформ, Ви маєте рацію.
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17.06.2022 14:50 Відповісти
"Комісія рекомендує надати Україні статус кандидата"... а потім ще самміт через тиждень будет рекомендувати ще комусь надати цей статус, в так можно до нескінченості стрілки переводити та рекомендувати..
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17.06.2022 14:51 Відповісти
Лет так 10 назад я бы порадовался, а теперь как-то пох совершенно. На фоне всего что случилось и что ещё случиться все эти еврейские мансы со статусами это такое ничего, что .... это уже для других поколений работа. У нашего поколения будут совершенно другие адачи и пока мы справляемся весьма херовато (
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17.06.2022 17:08 Відповісти
 
 