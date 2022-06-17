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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна є європейською державою, яка надала достатньо доказів своєї прихильності до цінностей, на яких заснований Європейський Союз", - йдеться у рекомендації.
"Тому комісія рекомендує надати Україні статус кандидата", - зазначили там.
Як передає Інтерфакс-Україна, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: "Комісія рекомендує Раді: перше, щоб Україні було надано європейську перспективу, друге, щоб Україні було надано статус кандидата. Це, звичайно, передбачає, що країна проводитиме низку подальших важливих реформ".
Остаточне рішення буде ухвалено на саміті 23-24 червня.
Топ коментарі
+27 Mganga Zambezi
показати весь коментар17.06.2022 13:16
+17 Мобильный крематорий
показати весь коментар17.06.2022 13:28
+16 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2022 13:11
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Будь ласка, зачекайте...
Питання не в тому, чи буде, а лише в тому, коли...
президент ющенко відправив грузії засоби ППО чи забули???
то , что европа является проституткой РФ, наш народ уже довно хорошо испитал это на себя.
в чем винить осторожность правительство грузии (нас всего 3,5 миллионов.)? самый большой обьем гуманитарки в украине от грузии поступил. предатели и жопализи у вас в раде сидят.
хто його буде слухати?
2) Середовище впливає на менталітет тих, хто знаходиться в цьому середовищі. Тому потрібно рухатись подалі від москви!!!
3) Знаходячись в ЄС українські посадовці будуть ВИМУШЕНІ притримуватсь цивілізованних норим поведінки й законів.
4) Знаходячись в ЄС можна прискорити вступ до НАТО.
5) Треба й далі рухатись від мордору до цивілізованного світу!!!
Ось що пише Bloomberg
"Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів як символічний крок на довгому шляху до членства в Європейському Союзі, заявила у п'ятницю президент комісії Урсула фон дер Ляєн.
Виконавчий орган ЄС схвалив його з умовами, які пара повинна буде виконати в майбутньому щодо верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Комісія також рекомендувала Грузії отримати статус кандидата, але після виконання певних умов."
Потом 73 процЭнта
Колиж ми вже порозумнішаємо
принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидата в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
усилить борьбу с коррупцией, в частности на высшем уровне - в том числе, посредством упреждающих и эффективных расследований;
завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);
принять всеобъемлющий стратегический план реформы правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины;
внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь;
бороться с "влиянием корыстных интересов" путем принятия закона о СМИ;
завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
і все буде УКРАЇНА
Замечу, что только националисты реально выступают против коррумпированной власти и клептократической олигархии, за соответствие Украины Копенгагенским критериям.