Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна є європейською державою, яка надала достатньо доказів своєї прихильності до цінностей, на яких заснований Європейський Союз", - йдеться у рекомендації.

"Тому комісія рекомендує надати Україні статус кандидата", - зазначили там.

Як передає Інтерфакс-Україна, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: "Комісія рекомендує Раді: перше, щоб Україні було надано європейську перспективу, друге, щоб Україні було надано статус кандидата. Це, звичайно, передбачає, що країна проводитиме низку подальших важливих реформ".

Остаточне рішення буде ухвалено на саміті 23-24 червня.

Також читайте: Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами, - глава МЗС Лінде