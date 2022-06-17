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Новости Война в Украине
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Канада (1890) кредит (2344) Минфин (1541)

Украина получила $773 млн кредита от Канады, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

канада

Впервые Украина получила деньги через механизм административного счета Международного валютного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина, согласно кредитному договору между Украиной и Канадой в Госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов - эквивалент 773 млн долларов США. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Из этих денег предусмотрено, в частности, обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

Напомним, что в апреле 2022 года Международный валютный фонд принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

Читайте: Украина планирует до конца года привлечь дополнительно еще $20 млрд, - Марченко
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Фінансові новини з дурдому ; російський банк "Тінькофф" запровадив комісію $200 за перекази у валюті. Перекази менше $200 банк забиратиме собі. Наприклад, якщо Вам прийшов переказ 199 доларів, то Банк його просто залишає собі )))
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17.06.2022 13:20 Ответить
Реально з дурдому...капець
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17.06.2022 13:24 Ответить
Ти русскій ілі прікідиваєшся?
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17.06.2022 13:44 Ответить
Бенямойскі чуваки ждуть грошей аж Гай шумить...
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17.06.2022 13:27 Ответить
Зебеня тільки ручонки потирає , як варан на жертву
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17.06.2022 13:31 Ответить
Радий бачити братику.. доброго здоров'ячка...
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17.06.2022 13:33 Ответить
на 10 км доріг хватить???
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17.06.2022 13:29 Ответить
За мільярд канадійских долярів тре посадити мільярд дерев...
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17.06.2022 13:32 Ответить
Деньгами , не давайте , лучше ОРУЖИЕ и обмундирование для ЗСУ‼️🙏
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17.06.2022 13:40 Ответить
Гроші військовим теж потрібно платити
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17.06.2022 13:44 Ответить
Слуги народу! На старт!
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17.06.2022 15:09 Ответить
 
 