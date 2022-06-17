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Україна отримала $773 млн кредиту від Канади, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

канада

Вперше Україна отримала кошти через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну, відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою до Держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів - еквівалент 773 млн доларів США. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.

З цих грошей передбачено, зокрема, забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надасть Україні кредит на $210 мільйонів

Автор: Анна Судак
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Фінансові новини з дурдому ; російський банк "Тінькофф" запровадив комісію $200 за перекази у валюті. Перекази менше $200 банк забиратиме собі. Наприклад, якщо Вам прийшов переказ 199 доларів, то Банк його просто залишає собі )))
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17.06.2022 13:20 Відповісти
Реально з дурдому...капець
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17.06.2022 13:24 Відповісти
Ти русскій ілі прікідиваєшся?
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17.06.2022 13:44 Відповісти
Бенямойскі чуваки ждуть грошей аж Гай шумить...
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17.06.2022 13:27 Відповісти
Зебеня тільки ручонки потирає , як варан на жертву
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17.06.2022 13:31 Відповісти
Радий бачити братику.. доброго здоров'ячка...
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17.06.2022 13:33 Відповісти
на 10 км доріг хватить???
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17.06.2022 13:29 Відповісти
За мільярд канадійских долярів тре посадити мільярд дерев...
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17.06.2022 13:32 Відповісти
Деньгами , не давайте , лучше ОРУЖИЕ и обмундирование для ЗСУ‼️🙏
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17.06.2022 13:40 Відповісти
Гроші військовим теж потрібно платити
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17.06.2022 13:44 Відповісти
Слуги народу! На старт!
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17.06.2022 15:09 Відповісти
 
 