Франция перестала получать российский газ из Германии
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Франция больше не получает российский газ по трубопроводам из Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французского оператора газотранспортной системы GRTgaz.
С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.
С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае.
"Летом не ожидается никаких проблем с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", - говорится в заявлении.
Франция не так сильно зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.
За последние несколько дней "Газпром" ограничил поставки в ряд стран ЕС.
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Сейчас наши зелёные - как раз главные пропоненты атомной энергетики как самой чистой - при правильном подходе, а заодно отказа от российских энергоносителей и поставок Украине нормального оружия.
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Так что газ - экологичнее. В теории. А на практике, газ из раисе - это оружие, что у нас очень долго отказывались признавать.