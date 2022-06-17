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Новости За рубежом
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Газ (10098) Германия (6015) Франция (3077)

Франция перестала получать российский газ из Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам из Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французского оператора газотранспортной системы GRTgaz.

С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.

С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае.

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"Летом не ожидается никаких проблем с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", - говорится в заявлении.

Франция не так сильно зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.

За последние несколько дней "Газпром" ограничил поставки в ряд стран ЕС.
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Топ комментарии
+12
казламорді самі на себе наклали санкції, хунта одобряє!)
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17.06.2022 20:29
+9
И ровно поэтому Франция передала оружие Украине в первые же дни - у них есть нормальная атомная энергетика. А у нас, видите ли Atomkraft - Nein danke! Впрочем, новое поколение уже другого мнения, слава фрикаделькам.
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17.06.2022 20:33
+6
Не, там другая история, и началась она даже ещё до Чернобыля. Пик кампании пришёлся на 80е, когда той же партии зелёных ещё не было. Потом был ещё небольшой пик после Фукусимы.

Сейчас наши зелёные - как раз главные пропоненты атомной энергетики как самой чистой - при правильном подходе, а заодно отказа от российских энергоносителей и поставок Украине нормального оружия.
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17.06.2022 20:59
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казламорді самі на себе наклали санкції, хунта одобряє!)
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17.06.2022 20:29 Ответить
Це добре. На Францію там не такі величезні обсяги були. Французи спрдіваюсь дуже швидко знайдуть нові джерела постачання до осені (вони навіть здатні дуже швидко побудувати газотермінал на морі для всієї Европи) і про Газпром взагалі забудуть назавжди!
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17.06.2022 23:44 Ответить
Ох там і інтриги між Макроном та Шольцом
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17.06.2022 20:30 Ответить
Свежо придание... Получает его через прокладки, наверняка.
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17.06.2022 20:33 Ответить
И ровно поэтому Франция передала оружие Украине в первые же дни - у них есть нормальная атомная энергетика. А у нас, видите ли Atomkraft - Nein danke! Впрочем, новое поколение уже другого мнения, слава фрикаделькам.
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17.06.2022 20:33 Ответить
100%, ***** вдало в усіяких "зелених" у вас вклався.... да й у нас також...
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17.06.2022 20:40 Ответить
Не, там другая история, и началась она даже ещё до Чернобыля. Пик кампании пришёлся на 80е, когда той же партии зелёных ещё не было. Потом был ещё небольшой пик после Фукусимы.

Сейчас наши зелёные - как раз главные пропоненты атомной энергетики как самой чистой - при правильном подходе, а заодно отказа от российских энергоносителей и поставок Украине нормального оружия.
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17.06.2022 20:59 Ответить
именно через зеленых и сажали на газовую иглу Германию.
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17.06.2022 21:17 Ответить
И именно зелёные с этой иглы первыми стали Германию снимать. Партия сильно изменилась, уйдя от догматичного гринипсничанья а-ля "всё, что с генами - плохо".
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17.06.2022 21:42 Ответить
у них и газ с Алжира есть.
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17.06.2022 21:18 Ответить
позвони мне позвони
позвони же мне макроша
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17.06.2022 20:53 Ответить
це «дуже» розумна німеччина кричала що москальський газ це екологічне паливо, а не атомна енергетика
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17.06.2022 21:22 Ответить
Ну, кагбэ, это отчасти это так. Например, сейчас даже в США бывшие атомные электростанции переводят на газ. Как я понял, турбины особо менять не надо, куда меньше требования к безопасности, нет проблемы с захоронением отходов. Тепличные газы выделяются, но куда меньше, по сравнению с углём.

Так что газ - экологичнее. В теории. А на практике, газ из раисе - это оружие, что у нас очень долго отказывались признавать.
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17.06.2022 21:48 Ответить
 
 