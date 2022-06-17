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Новини За кордоном
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газ (2590) Німеччина (4531) Франція (1970)

Франція перестала отримувати російський газ з Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Франція більше не отримує російського газу трубопроводами з Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французького оператора газотранспортної системи GRTgaz.

З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.

З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні.

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"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, тоді як заповнення сховищ напередодні зими триває", - сказано в заяві.

Франція не так сильно залежала від російського газу, як Німеччина та Італія, покладаючись більше на атомну енергію.

За останні кілька днів "Газпром" обмежив постачання до низки країн ЄС.
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Топ коментарі
+12
казламорді самі на себе наклали санкції, хунта одобряє!)
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17.06.2022 20:29
+9
И ровно поэтому Франция передала оружие Украине в первые же дни - у них есть нормальная атомная энергетика. А у нас, видите ли Atomkraft - Nein danke! Впрочем, новое поколение уже другого мнения, слава фрикаделькам.
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17.06.2022 20:33
+6
Не, там другая история, и началась она даже ещё до Чернобыля. Пик кампании пришёлся на 80е, когда той же партии зелёных ещё не было. Потом был ещё небольшой пик после Фукусимы.

Сейчас наши зелёные - как раз главные пропоненты атомной энергетики как самой чистой - при правильном подходе, а заодно отказа от российских энергоносителей и поставок Украине нормального оружия.
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17.06.2022 20:59
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казламорді самі на себе наклали санкції, хунта одобряє!)
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17.06.2022 20:29 Відповісти
Це добре. На Францію там не такі величезні обсяги були. Французи спрдіваюсь дуже швидко знайдуть нові джерела постачання до осені (вони навіть здатні дуже швидко побудувати газотермінал на морі для всієї Европи) і про Газпром взагалі забудуть назавжди!
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17.06.2022 23:44 Відповісти
Ох там і інтриги між Макроном та Шольцом
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17.06.2022 20:30 Відповісти
Свежо придание... Получает его через прокладки, наверняка.
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17.06.2022 20:33 Відповісти
И ровно поэтому Франция передала оружие Украине в первые же дни - у них есть нормальная атомная энергетика. А у нас, видите ли Atomkraft - Nein danke! Впрочем, новое поколение уже другого мнения, слава фрикаделькам.
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17.06.2022 20:33 Відповісти
100%, ***** вдало в усіяких "зелених" у вас вклався.... да й у нас також...
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17.06.2022 20:40 Відповісти
Не, там другая история, и началась она даже ещё до Чернобыля. Пик кампании пришёлся на 80е, когда той же партии зелёных ещё не было. Потом был ещё небольшой пик после Фукусимы.

Сейчас наши зелёные - как раз главные пропоненты атомной энергетики как самой чистой - при правильном подходе, а заодно отказа от российских энергоносителей и поставок Украине нормального оружия.
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17.06.2022 20:59 Відповісти
именно через зеленых и сажали на газовую иглу Германию.
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17.06.2022 21:17 Відповісти
И именно зелёные с этой иглы первыми стали Германию снимать. Партия сильно изменилась, уйдя от догматичного гринипсничанья а-ля "всё, что с генами - плохо".
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17.06.2022 21:42 Відповісти
у них и газ с Алжира есть.
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17.06.2022 21:18 Відповісти
позвони мне позвони
позвони же мне макроша
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17.06.2022 20:53 Відповісти
це «дуже» розумна німеччина кричала що москальський газ це екологічне паливо, а не атомна енергетика
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17.06.2022 21:22 Відповісти
Ну, кагбэ, это отчасти это так. Например, сейчас даже в США бывшие атомные электростанции переводят на газ. Как я понял, турбины особо менять не надо, куда меньше требования к безопасности, нет проблемы с захоронением отходов. Тепличные газы выделяются, но куда меньше, по сравнению с углём.

Так что газ - экологичнее. В теории. А на практике, газ из раисе - это оружие, что у нас очень долго отказывались признавать.
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17.06.2022 21:48 Відповісти
 
 