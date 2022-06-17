Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями, – Путин
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Президент РФ Владимир Путин считает, что Советский Союз – это территория исторической России, а Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя территориями.
Об этом Путин заявил на заседании Петербургского международного экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Советский Союз – это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением за новейшую историю относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал президент РФ.
Путин заявил, что у России "братские" отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений. "Кому в голову может прийти портить отношения с Казахстаном?", - спросил он. Он также дал понять, что российской агрессии в Украине и оккупации Крыма не было бы, если бы отношения были "добрыми" и "партнерскими".
"То же самое было бы с Украиной, абсолютно. Были бы у нас союзнические добрые, просто партнерские хотя бы отношения, в голову бы никому не пришло...И не было бы проблемы, кстати, по Крыму. Потому что, если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы никому не приходило".
Президент страны-агрессора также заявил, что Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя областями.
"Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все", - сказал он.
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Текста переяславської угоди ніхто і ніколи не бачив , отож кацапня і береться трактувати його на свій розсуд .
Може там і взагалі , йшлося про те лише - як спільно , по спільних правилах , відзначати новий Рік чи Різдво .
Звичайно, путін правий : території в російську імперію увійшли - а люди за територіями не пішли, залишились "собі на умі".
І зараз росія захоплює тільки території, а не розуми людей.
Розуми людей на росію плювати хотіли. І нинє, і прісно, і вовіки віків.
Виновата католическая церковь, которая навязывала украинцам католицизм.
Ти хоч, перед тим як писать, до Гуглу хочаб заглядав час від часу!
так путлєр - х#йло)
Зара він вже інший. Ніщо не буває, як раніше.
По перше він пухнастий кролик у порівнянні наприклад з Фуше, по друге - продукт своєї епохи, по трете - з кров'ю він проклав дорогу буржуазії, викосивши пережитки феодалізму в Європі.
нравится не нравиться, а теперь нах на тагилі-за-Уралом строіть домік
Але вперше дістала по зубах.
Нотки скавчання побитого собаки уже чути у цій промові.
даже я зная плохо историю знаю, что там были никакие не три области
плюс никакой рашенской империи не было при подписания военного союза
а это был имено военный союз, а не какое "присоединение к россии"
потому что никто в глаза этот договор не видел и не просто так
т.к. скорее всего было нечно похожее что рашка подписала с грузией, военный союз
то что потом рашка уничтожала грузинское государство это уже типичное поведение
плюс "были" "были бы"
у тебя все было более менее нормально до 14го года, еще терпимо
но тебе больному ублюдку этого мало казалось
и не надо тут казахстаном прикидываться
у стран средней азии тупо нет вариантов куда то идти
китай уничтожит как уничтожает медленно у себя уйгуров
поэтому экономически связаны с рашкой
когда рубль станет туалетной бумагой и будет дефолт
по нам тут тоже нехило ударит
но это плата, за жизнь с соседом психопатом
PS: Санитары, куда вы смотрите? Пародия на обезьяну, или амёбу, мучается!!!Обратился бы в Организацию защиты животных, но ***** не животное, точно!
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Місцеві храми побудовані на кошти наших гетьманів і козацької старшини
І не було б потреби нападати на Україну і її захоплювати, так як вона і так була б під росією.
путину вредно читать историю - "застав дурня богу молитись, то лоба розіб'є"
В ********* світі треба мислити категоріями національних держав .
Одна нація = одна країна.
Україна там, де живуть українці.
А росія має бути тільки там, де живуть рускіє.
Хтось напише хоч оди пункт
https://youtu.be/NNvePYbQ9MI
Но именно такие безвольные и слабые соседи выгодны Путину для их подчинения. Как только рядом с Россией появляется дух свободы, демократии, равенства всех перед законом и других цивилизованных ценностей - эти страны превращаются в лютых врагов. Это Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Япония, Польша и теперь Украина.
Забудь,як страшний сон про Україну і здохни на радість всьому світові!
А репарації,твоя задрочена орда довгі роки буде виплачувати Україні.