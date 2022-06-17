Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями, – Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Советский Союз – это территория исторической России, а Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя территориями.

Об этом Путин заявил на заседании Петербургского международного экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Советский Союз – это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением за новейшую историю относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал президент РФ.

Путин заявил, что у России "братские" отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений. "Кому в голову может прийти портить отношения с Казахстаном?", - спросил он. Он также дал понять, что российской агрессии в Украине и оккупации Крыма не было бы, если бы отношения были "добрыми" и "партнерскими".

"То же самое было бы с Украиной, абсолютно. Были бы у нас союзнические добрые, просто партнерские хотя бы отношения, в голову бы никому не пришло...И не было бы проблемы, кстати, по Крыму. Потому что, если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы никому не приходило".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не остановился бы на Украине, Европе угрожал бы хаос, - Байден

Президент страны-агрессора также заявил, что Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя областями.

"Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все", - сказал он.