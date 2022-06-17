РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16159 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Война
54 890 198
Путин (29862) СССР (810)

Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями, – Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Президент РФ Владимир Путин считает, что Советский Союз – это территория исторической России, а Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя территориями.

Об этом Путин заявил на заседании Петербургского международного экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Советский Союз – это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением за новейшую историю относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал президент РФ. 

Путин заявил, что у России "братские" отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений. "Кому в голову может прийти портить отношения с Казахстаном?", - спросил он. Он также дал понять, что российской агрессии в Украине и оккупации Крыма не было бы, если бы отношения были "добрыми" и "партнерскими".

"То же самое было бы с Украиной, абсолютно. Были бы у нас союзнические добрые, просто партнерские хотя бы отношения, в голову бы никому не пришло...И не было бы проблемы, кстати, по Крыму. Потому что, если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы никому не приходило".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не остановился бы на Украине, Европе угрожал бы хаос, - Байден

Президент страны-агрессора также заявил, что Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя областями.

"Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все", - сказал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+79
"Он *******, этот ваш владимир путин, чтоб вы понимали..." - Борис Немцов
показать весь комментарий
17.06.2022 20:55
+68
Це ху*ло вже зламалось, скоро занесуть нового
показать весь комментарий
17.06.2022 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
да, где бы была та империя, если бы не украинские воины и козаки в разные времена не завоевывали земли для кацапов и не осваивали их....
показать весь комментарий
17.06.2022 21:22 Ответить
Кстати да, пусть Московия сжимается до земель какие имела до "прихода" Украины, ибо земли эти завоевывались руками украинцев, это раз. А второе - имячко свое родное хай себе возвращает "мацковия", тк бредни о своей тысячелетней истории мокши строили на истории Украины , обозвав Украину малоросией, себя великоросией и бредя о триедином нароте, приблуды безродние.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:15 Ответить
Когда ты уже сдохнешь,падло чокнутое вместе со своими "историческими открытиями".
показать весь комментарий
17.06.2022 21:22 Ответить
Виходить, що терорист номер один не знає історії своєї недоімперії зовсім. Це ж потрібно бути таким тупим, щоб пропустити ціле тисячоліття і вигадати собі потрібне і вважати це за правду. Це ж не є правдою, що пуйло все життя був президентом засрашки, Бо воно, коли народилося, то обсцикалося в постіль, шугалося своєї тіні, потім получало люлєй в підворотні, а ще носило портфель з бутилкою горілки і ковбаскою Собчаку, тирило міжнародні гранди і гуманітарку, а вже потім стало президентом. Чому пуйло не починає відлік своєї недоімперії з московських земель і дикої відсталості? Чому пропустив, як з половцями та ордою хинова ходив грабувати Київ? Як крали ікони (Володимирська є наша Вишгородська)? Як покрали всі наші літописи і історію, навіть назву? А скільки вкрадено земельки під приводом "братства" і дружби (казахи будьте уважні, бо спочатку засрашка називає братами, добрими друзями, а потім на них нападає) І яке вони відношення мають до Русі? Їх батько монголи, а мати татари, які були набагато розвинутіші від них і зробили з їх московського улусі державу Тартарія-Московія. Не забувай пуйло своєї батьківщини, бо вилізли ви із гівна, туди і повернетеся. Машина зворотнього часу запрацювала у вигляді санкцій і виховання на полі бою в Україні.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:22 Ответить
Хай документ пред'явить, а то тільки ля-ля, бо може вийти все з точністю навпаки.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:24 Ответить
А документа того - нєма . .
Текста переяславської угоди ніхто і ніколи не бачив , отож кацапня і береться трактувати його на свій розсуд .
Може там і взагалі , йшлося про те лише - як спільно , по спільних правилах , відзначати новий Рік чи Різдво .
показать весь комментарий
17.06.2022 21:47 Ответить
Документ є. Підписаний самим ****** у 2003 році. "Договор о взаімном сотруднічестве і прізнаніі граніц". Якщо вважати, що закон зворотньої сили не має, то про що мова?
показать весь комментарий
17.06.2022 23:16 Ответить
Ну конєшно ! Решту областей москалі віддали полякам. Розділили Україну навпіл, по-братськи.
Звичайно, путін правий : території в російську імперію увійшли - а люди за територіями не пішли, залишились "собі на умі".
І зараз росія захоплює тільки території, а не розуми людей.
Розуми людей на росію плювати хотіли. І нинє, і прісно, і вовіки віків.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:24 Ответить
****** гнида ********** как всегда!
показать весь комментарий
17.06.2022 21:25 Ответить
Незадолго до 1654 года польские войска взяли москву. Не удержали по причине неучета логистики. Следующий раз учли бы ошибки и удержали бы. Но помешало, что Украина отошла. Польша стала слабой, а московия резко окрепла.

Виновата католическая церковь, которая навязывала украинцам католицизм.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:26 Ответить
Ану-ану! Це коли поляки "Москву брали? "Просвіти", будь ласка! Якщо в "Смутное время", то це не "незадолго, а "задовго" - у 1610-му І не "брали, а були впущені москвичами, бо вони були "почтом" російського царя Володислава, якого ті вибрали і йому присягнули
Ти хоч, перед тим як писать, до Гуглу хочаб заглядав час від часу!
показать весь комментарий
18.06.2022 00:50 Ответить
Ні, тільки денацифікація ***** і мордору,і подальша утилізація кацапів в Україні,без варіантів.Всі ж бачать,що "пацієнт" несе.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:26 Ответить
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица
показать весь комментарий
17.06.2022 21:27 Ответить
карлик путается в датах, событиях и территориях. росийская империя, выкрав название Русь образовалась только при сифилитике петре 1, а вступала Украина-Русь в союз с мордором при Хмельницком в 1656 г., когда мордор назывался тартария или московский улус Джучи. Правда сам договор никто в глаза не видел так как он неоднакратно переделывался и подделывался, а его условия очень удивили бы самых упоротых рашистов, включая хутина пуя. При гетьмане Выговском этот договор с московщиной был расторгнут и учрежден в г. Гадяче с Польшей новый. Но было уже поздно.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:28 Ответить
Исторически... Исторически есть Киевская Русь, правопреемницей которой есть Украина. Она существовала еще тогда, когда на залесских болотах лягушки квакали, а мокши в дуплах жили, эрзя в гнездах, веси в норах.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:29 Ответить
Они это прекрасно знают поверьте) Именно поэтому люто ненавидят нас вечно набиваются в адин нарот и братья)
показать весь комментарий
17.06.2022 22:20 Ответить
В прошлый раз сказал что Украину чЛенин придумал. Путается в показаниях))
показать весь комментарий
17.06.2022 21:30 Ответить
Дайте йому ''пуйлотцерівську премію'' за долбоє*бізм,пошліть нах...хай тішиться бурундук бункерний...толку там і так не буде, хіба сам загнеться...
показать весь комментарий
17.06.2022 21:31 Ответить
Так ты ушлепок как раз сходу и хотел взять Киёв и Чернигов. Остальное типа само бы пришло) Все логично
показать весь комментарий
17.06.2022 21:31 Ответить
Рашка пришла в Золотую Орду с двумя территориями-Ростовским и Владимирским княжествами,а вылезла оттуда в 10 раз большими территорриями.Может пора вернуть монголам их исторические земли?
показать весь комментарий
17.06.2022 21:32 Ответить
там вже китайці в засаді сидять)
показать весь комментарий
17.06.2022 21:33 Ответить
ви що не в курсі хто такий путлєр?)
так путлєр - х#йло)
показать весь комментарий
17.06.2022 21:32 Ответить
...коментувати ''додіка''...чревато діагнозом...
показать весь комментарий
17.06.2022 21:32 Ответить
выпрашивает новых санкций, полезных
показать весь комментарий
17.06.2022 21:33 Ответить
Насправді, ці всі заяви дуже небезпечні для нас... Маємо нового Гітлера, для якого українці майже в ролі євреїв.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:34 Ответить
Он хотел бы им быть, но ему до Гитлера как до луны во всех смыслах. Туп, трусоват, без харизмы... блин да вообще без всего. Ну ладно. С ядерной бомбой, это да. ******
показать весь комментарий
17.06.2022 21:38 Ответить
Гітлер відновив економіку Німеччини, таскав військовий однострій, та не мав 7 яхт. А це що?
показать весь комментарий
17.06.2022 22:40 Ответить
він що, вважає, що Україна добровільно вступила в касапську імперію, заради кріпацтва в себе?
показать весь комментарий
17.06.2022 21:36 Ответить
Иди в Ад, тварюка!
показать весь комментарий
17.06.2022 21:36 Ответить
В в целом я доволен прочитанным. Пациент явно путаеться в показаниях. Четкого плана нет, даже на уровне пропаганды. Метания от членина в Пётру первому от союза к империи... в общем паника и полное непонимание происходящего. Нет чёткого понимания что вообще из себя представляет эта «спецоперация» хотя бы на данный момент времени. Просто хотели захватить страну на хапка, а там победителей не судят Соответственно выводы простые. Все оставить как есть а там куда вывезет.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:37 Ответить
Опять этот ***** очередную чушь извергает. Нахер отменяем Метрополией Киевом основание москвы. После этого, шизоиды из мокшанских болот не легитимные и все их решения не имеют юридической силы)))
показать весь комментарий
17.06.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 21:38 Ответить
.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:39 Ответить
От же ж ЗЕбильное.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:40 Ответить
ну... це інший Зеленський - зеленчук, подивіться на обличчя, ще мале і тупе.
Зара він вже інший. Ніщо не буває, як раніше.

показать весь комментарий
17.06.2022 22:38 Ответить
Истерит *****. Исторически была московия. Все остальное присоединено в захватнических войнах, в том числе и населенная славянами(ильмене-словенские) Новгородская республика, которых московиты-мокши вырезали, а уцелевших продали в рабство.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:39 Ответить
.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:40 Ответить
От так весь Южный фронт разминировали и мосты не повзрывали.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:44 Ответить
Исторически...московия что есть такое? Скажите кто ***** за это.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:41 Ответить
Здохни,тварюко,у муках!!! Прокляття на твій рід і вилупків!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 21:41 Ответить
Вова, Васю Беха знаешь? Его уже вылечили от имперских амбиций, пора и тебе подлечиться.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:45 Ответить
Уйло в тяжелом положении. Гростмейстер загнал сам себя в угол, как и его войска. Переговоров не будет. Впереди только позор и отступление позорное. Вот что ему еще вякать? Только свои фантазии для своих орков. Они все равно не разбираются ни в истории, ни в политике, как показало 12 июня 1990 года и развал СССР в августе 1991 года. У них по прежнему в развале СССР виновата Украина. Лишнехромосомные.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:46 Ответить
Виявляється що російська психіатрія слаборозвинута, якщо таке дибільне ***** змогло стати царем більше сотні мільйонів безголових і десятків мільйонів кв.км територій
показать весь комментарий
17.06.2022 21:47 Ответить
В російську імперію московія увійшла однією областю.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:51 Ответить
.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:52 Ответить
Скільки отримав ЗеБеня за підтримку Абрамовича - так питання стоїть ?
показать весь комментарий
18.06.2022 00:34 Ответить
Ну, что взять в придурка? Это все нежеланные дети : Ричард Ш, Наполеон, Гитлер, Сталин, Путлер. Дети, зачатые в результате насилия. Они в утробе матерей УЖЕ ненавидели весь мир. Аборты надо вовремя делать в ТАКИХ случаях, чтобы не рождать МОНСТРОВ.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:52 Ответить
Кхм 🤣 ... це просто сором ... Наполеон - архітектор ******** Європи.

По перше він пухнастий кролик у порівнянні наприклад з Фуше, по друге - продукт своєї епохи, по трете - з кров'ю він проклав дорогу буржуазії, викосивши пережитки феодалізму в Європі.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:39 Ответить
Ще "крутіше"! Наполеон - творець ******** юридичної системи половини світу! Всі юристи кажуть про "римське право", але нечасто згадують "Кодекс Наполеона", що послужив основою ********* правознавства всієї континентальної Європи та країн - їх колишніх колоній, а також країн постсовка
показать весь комментарий
18.06.2022 00:58 Ответить
Наполеон боролся против деспотии и шел в Европу с лозунгом "Свобода, равенство, братство". Именно при нем в мире появилось обращение "гражданин".
показать весь комментарий
18.06.2022 07:42 Ответить
Да здохни вже, Світ зачекався.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:53 Ответить
Такі заяви корисні для Західних лідерів, щоб вони бачили з яким божевільним вони мають справу, а стосовно ніби то наданих територій так українці сплатили за них сповна своїми життями воюючи в складі росії чи срср. Ну і ще, судячи з цього "історичного екскурсу" Казахстану потрібно насторожитись.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:55 Ответить
******, не было тогда никакой империи, а была московия с аналогичной территорией. Если уж историей кидаешься, так отдавай большую часть рф тем, кому она принадлежала раньше
показать весь комментарий
17.06.2022 21:59 Ответить
>>білхароцкай мардве пакуваітіть чумаданья на ссісрань, ібо нехуітіть..
нравится не нравиться, а теперь нах на тагилі-за-Уралом строіть домік
показать весь комментарий
17.06.2022 22:00 Ответить
Осла взнаєш по вухах, а дурня - по балачках.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:04 Ответить
Скотина хотіла стати володарем світу, не менше.
Але вперше дістала по зубах.
Нотки скавчання побитого собаки уже чути у цій промові.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:06 Ответить
Ну давай, вова. Розкажи нам, як ми до Московії приєднались.

показать весь комментарий
17.06.2022 22:06 Ответить
Друзья, вы наследие Российской Империи ********. СССР просто от него отказался. Наследственности не существует.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:12 Ответить
Тьфу на этого чмошника ! Оно из себя историка корчит.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:14 Ответить
3 области?
даже я зная плохо историю знаю, что там были никакие не три области
плюс никакой рашенской империи не было при подписания военного союза
а это был имено военный союз, а не какое "присоединение к россии"
потому что никто в глаза этот договор не видел и не просто так
т.к. скорее всего было нечно похожее что рашка подписала с грузией, военный союз
то что потом рашка уничтожала грузинское государство это уже типичное поведение

плюс "были" "были бы"
у тебя все было более менее нормально до 14го года, еще терпимо
но тебе больному ублюдку этого мало казалось

и не надо тут казахстаном прикидываться
у стран средней азии тупо нет вариантов куда то идти
китай уничтожит как уничтожает медленно у себя уйгуров

поэтому экономически связаны с рашкой
когда рубль станет туалетной бумагой и будет дефолт
по нам тут тоже нехило ударит

но это плата, за жизнь с соседом психопатом
показать весь комментарий
17.06.2022 22:16 Ответить
А шо така пика червона? Може, вже Кіндратій підкрався, почув молитви усього світу?
показать весь комментарий
17.06.2022 22:22 Ответить
Юношеский маразм перерос в старческий!
PS: Санитары, куда вы смотрите? Пародия на обезьяну, или амёбу, мучается!!!Обратился бы в Организацию защиты животных, но ***** не животное, точно!
показать весь комментарий
17.06.2022 22:24 Ответить
Пуйло -******** ти грьобаний, Україна взагалі не приходила в твою мацковську недоімперію, завоювали твої попередники її шахрайством, силою, підступом і зрадою... Посилаємо нах. тебе і твою монгольську мацкву!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 22:33 Ответить
От дебіл... Ну як мінімум там була територія Запорізької Січі з Великим Лугом - це ******* Запорізька і Дніпропетровська, а також більшість Херсонської та Миколаївської області... Про Черкаси, Полтаву, Вінницю і тд мовчу вже...
показать весь комментарий
17.06.2022 22:35 Ответить
*****, іди *****!
показать весь комментарий
17.06.2022 22:42 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
17.06.2022 22:44 Ответить
Це як Румунія і роми ))
показать весь комментарий
17.06.2022 22:50 Ответить
Росія в 1919 окупувала і анексувала українську Стародубщину.
Місцеві храми побудовані на кошти наших гетьманів і козацької старшини
показать весь комментарий
17.06.2022 22:49 Ответить
А нічьо, що в 1918 році українці утворили унр, що україна це територія де проживають українці?
показать весь комментарий
17.06.2022 22:49 Ответить
Краще би ти у батька на трусах засох...Лучше б ты у отца на трусах засох.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:52 Ответить
Невже можна бути таким дебілом...
показать весь комментарий
17.06.2022 22:53 Ответить
Тобто, він говорить, якби Україна була б колонією росії, такою як зараз білорусія - то їх би все устраювало.
І не було б потреби нападати на Україну і її захоплювати, так як вона і так була б під росією.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:53 Ответить
А запорожские козаки россии якутию, бурятию присоединили и много земель в азии.

путину вредно читать историю - "застав дурня богу молитись, то лоба розіб'є"
показать весь комментарий
17.06.2022 22:56 Ответить
Він мислить імперськими категоріями, категоріями земель.
В ********* світі треба мислити категоріями національних держав .
Одна нація = одна країна.
Україна там, де живуть українці.
А росія має бути тільки там, де живуть рускіє.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:01 Ответить
Ну, что пасаны в подворотне терли, то сейчас пыня и вываливает за научные речи!
показать весь комментарий
17.06.2022 23:01 Ответить
казахстану угрожает что если небудеш нашим союзником и к вам придем
показать весь комментарий
17.06.2022 23:02 Ответить
А за що поважати кацапів, їхню культуру , яки ми споглядаємо у всій красі ?
Хтось напише хоч оди пункт
показать весь комментарий
17.06.2022 23:09 Ответить
Брати Капранови , пояснюють тему питання на каналі "імені Т.Г.Шевчнка" :
https://youtu.be/NNvePYbQ9MI
показать весь комментарий
18.06.2022 11:59 Ответить
Яркий представитель Палаты №6....из семьи наполеонов нуждается в интенсивной терапии....Украинцы обеспечат ему курс лечения с последующей утилизацией..в фекальном чемоданчике))
показать весь комментарий
17.06.2022 23:10 Ответить
Хорек не понимает,что только с вхождением Украины в Московию,Московия с улуса Золотой орды присвоила себе историю Руси,набралась знаний,да просто стала жрать украинский хлеб вместо полбы...засран#ы.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:12 Ответить
Да заткните уже кто нибудь, этого коротышку!
показать весь комментарий
17.06.2022 23:17 Ответить
"Записки сумасшедшего" автор владимир летописец он же путин.Цитата:"Стою на асфальте я в лижи обутый.Толи лыжи не едут то ли я е**нутый."...А нормальними словами чорна біда з історичними пізнаннями.
показать весь комментарий
18.06.2022 01:06 Ответить
Московія в російську імперію увійша взагалі як маленька область при чому окупована. Цей опущений замовчує що столицею імперії був Санкт-Петербург, а московія була лиш областю яку забрали після розбиття Тартарії, тої що з історії потім стерли.
показать весь комментарий
18.06.2022 03:44 Ответить
Большевики в свое время на говно исходили чтобы открестится от Российской империи и даже в Конституцию прописали что СССР- государство иного типа чем самодержавие.А РФ это правопреемник РСФСР,а не СССР( ведь Украина "нулевой вариант" с рашкой так и не ратифицировала).Так что пусть этот петрушка попустится.Никакой преемственности РФ и империи никогда не существовало.Поэтому и вопрос с какими территориями Украина была инкорпорирована в московию и с какими вышла в 1917 г. и в 1991 г вообще лишен какого-либо смысла.
показать весь комментарий
18.06.2022 04:12 Ответить
Мразота дубиноголовая
показать весь комментарий
18.06.2022 06:40 Ответить
Союз с Россией это Zло, он не принес Казахстану ничего хорошего - в этой стране с богатейшими ресурсами нищее население, технологически отсталая экономика, чудовищная коррупция, некометентное руководство, жестокое преследование инакомыслящих и самое главное - полное отсутствие перспектив! Вот какова плата за преданность Путину.

Но именно такие безвольные и слабые соседи выгодны Путину для их подчинения. Как только рядом с Россией появляется дух свободы, демократии, равенства всех перед законом и других цивилизованных ценностей - эти страны превращаются в лютых врагов. Это Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Япония, Польша и теперь Украина.
показать весь комментарий
18.06.2022 06:54 Ответить
Говнофонтан.
показать весь комментарий
18.06.2022 07:02 Ответить
за часів Переяславької Ради, російської імперії взагалі не існувало.
показать весь комментарий
18.06.2022 08:04 Ответить
родился долбо-бом и сдохнет тварь таким же,дурной пи--ы ребёнок.На веки проклятый козёл.
показать весь комментарий
18.06.2022 08:17 Ответить
Україна нікуди не приходила! Ви гниди азіатські загарбали чуже! Крадії кляті!
показать весь комментарий
18.06.2022 08:18 Ответить
...х..ло ти баклан по поняттям,ти правоприємник такогож славянина, як ти Єльцина-алкоголіка .... Землі,при твоїх розмірах,в московії хвате... ждем з нетерпінням новин.
показать весь комментарий
18.06.2022 08:52 Ответить
Скільки не пиз**кай а с чим Москва "прийшла" в Київську Русь, з тим і має лишитись.
показать весь комментарий
18.06.2022 08:54 Ответить
недойобок мокшанський! А хто тобі московію побудував? на петра твого,ще *** дрочили,як Київська Русь існувала,а тобі відать кокс не підвезли.....
Забудь,як страшний сон про Україну і здохни на радість всьому світові!
А репарації,твоя задрочена орда довгі роки буде виплачувати Україні.
показать весь комментарий
18.06.2022 11:33 Ответить
Пердун старий пора тобі вже вова в люлю
показать весь комментарий
18.06.2022 12:00 Ответить
Скажу на расейском - пашол *****, чмо ******!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 13:06 Ответить
Во первых Украина не приходила в рашистскую империю, во вторых совок полностью отказался от рашистской империи, в третьих в рашистской федерации никогда не было украинских территорий, в четвертых Украина есть приемницей УНР и Киевской Руси.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 