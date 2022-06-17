Путин не остановился бы на Украине, Европе угрожал бы хаос, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в интервью Associated Press.
Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины.
"Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже", - отметил президент.
По словам президента США, военная агрессия России могла бы угрожать хаосом в Европе.
"Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО. Он хотел такой финляндизации НАТО. А получил "НАТОізацію" Финляндии", – отметил Байден.
Пожалуйста, подождите...
Так или иначе, Параши на планете Земля существовать не должно, иначе рано или поздно исчезнет жизнь на всей планете.
Мордор повинен бути знищений, але не за допомогою ядерної зброї.
чергова правка мізків великого ЗЕ, бо саме не може