РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16048 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
7 495 19
Байден (2384) Путин (29862) США (23191)

Путин не остановился бы на Украине, Европе угрожал бы хаос, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в интервью Associated Press.

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины.

"Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден продлил еще на год санкции против Беларуси

По словам президента США, военная агрессия России могла бы угрожать хаосом в Европе.

"Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО. Он хотел такой финляндизации НАТО. А получил "НАТОізацію" Финляндии", – отметил Байден.

Читайте: Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в войне с РФ: "Это будет наша общая победа"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Байденко розумний дід.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:48
+13
Штаты должны для себя принять решение о необходимости полного уничтожения Параши. Не экономически, а физически и вместе со всем населением. Как они это сделают- дело техники, типа "Параша пыталась нанести ядерный удар, но мы опередили".
Так или иначе, Параши на планете Земля существовать не должно, иначе рано или поздно исчезнет жизнь на всей планете.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:51
+11
Знищенна параші ядерним ударом не можливе без нанесення шкоди сусідам. Ядерна війна буде мати наслідки для всього населення Землі. Тож не повторюйте наратив парашинських глашатаїв.

Мордор повинен бути знищений, але не за допомогою ядерної зброї.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байденко розумний дід.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:48 Ответить
Тому спільними зусиллями нищимо московську орду ,нанівець!!!))
показать весь комментарий
17.06.2022 17:49 Ответить
Штаты должны для себя принять решение о необходимости полного уничтожения Параши. Не экономически, а физически и вместе со всем населением. Как они это сделают- дело техники, типа "Параша пыталась нанести ядерный удар, но мы опередили".
Так или иначе, Параши на планете Земля существовать не должно, иначе рано или поздно исчезнет жизнь на всей планете.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:51 Ответить
Знищенна параші ядерним ударом не можливе без нанесення шкоди сусідам. Ядерна війна буде мати наслідки для всього населення Землі. Тож не повторюйте наратив парашинських глашатаїв.

Мордор повинен бути знищений, але не за допомогою ядерної зброї.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:56 Ответить
А кто вам сказал, что ядерные удары будут нанесены по всей территории Параша, в т.ч. по зонам у её границ? Скабеева или Соловьёв? И кто вам сказал, что это будут старые урановые или плутониевые боеголовки с высокой и длительной радиацией? Штаты знают что и как делать без "миролюбивых" комментаторов- скрытых любителей Куйла.
показать весь комментарий
17.06.2022 18:00 Ответить
Реальніше шляхом РІ та СРСР,на купу різноманітних національно-територіальних країн!!!)))
показать весь комментарий
17.06.2022 18:00 Ответить
Уже 1 раз было, и кому это помогло??? Нет, вариант тут 1 раз и навсегда.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:24 Ответить
Ні про яке знищення ********** навіть мови бути не повинно! Ізоляція і санкції поступово змусять кацапів змінити внутрішню та зовнішню політику і врешті почати поважати Міжнародне Право. Поразка в війні і повернення Україні окупованих територій ніяким чином миттєво не вплине на зміну курсу величезної країни яку ретельно обробляли пропагандисти ***** починаючи з 2005 року. Виросло ціле покоління яке щиро вірить в "побєдобєсіє" і "мессініанську роль РоZZії". Так просто з голів зазомбованих це не вивітриться. Потрібна довготривала ізоляція і дієва контрпропаганда паралельно з витисканням ********** з усіх окупованих територій в Молдавії, Грузії, на Курилах (Японія), Кенінсберг з областю (Польша і Німеччина), Казахстан, Китай і ще цілий ряд територіальних анексій в усіх сусідніх народів... В результаті "холодильник" таки переможе "телевізор"! І чим скоріше це станеться тим ліпше для всіх, включаючи самих кацапів. Дія санкцій незворотна і кожний підсанкційний день наближає кацапську федерацію до розпаду на декілька держав.
показать весь комментарий
17.06.2022 18:30 Ответить
Люди, ви уху їли? Про яке знищення 150 мільйонів людей ви мелете? Чи в минулому житті ви в СС і гестапо служили? Ті теж планували цілі народи понищити. Українці - люди, а не звірі. Убивати ворога потрібно на полі бою, а не на дивані після перегляду фільму жахів. Цивілізований світ ніколи не став би нам допомагати, якби ми мали план нищити цілий народ.Тільки наші вороги можуть провокувати нас на людиноненависницькі висловлювання і фантазії.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:18 Ответить
Юра, убейся ап стену. Парашники не люди, и долбо#бы, считающие их людьми тоже не люди. Ты, Юра конченый, Бучу, Ирпень, Мариуполь видел? Если да- иди вслед за сруським кораблём, чмо.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:15 Ответить
То ж не жуйте соплі, а тягніть сюди артсистеми!
показать весь комментарий
17.06.2022 17:57 Ответить
Вони й зараз про це говорять, тому що Захід дуже слабко реагує на військове вторгнення, а дехто навіть пропонує зберегти "путіну обличчя". Тому москалям ніхто не завадить окупувати наприклад Балтійські країни і так само розмахувати ядерною зброєю, а можливо навіть застосувати для впевненості.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:59 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/6/17/502828/

чергова правка мізків великого ЗЕ, бо саме не може
показать весь комментарий
17.06.2022 18:03 Ответить
Двічі дядя Сем вписувався за Європу перший проти кайзера,другий раз проти фюрера, тепер третій проти маленького і старенького фюрерка. В Европі у Путіна є наближені,а є вороги. Поляки ніколи б не здалися. Німці з лютого часу безплатно пиво гнали б рашкостан. Меркель збула б про тремор і нацювала як молода.І ось Берлін,Москва,Пекін вже б працювала що духу.
показать весь комментарий
17.06.2022 18:08 Ответить
Правда. ***** вже давно кинув оком на ситу Європу. По всіх країнах розіслано купу агентів впливу, встановлені міцні зв'язки.
показать весь комментарий
17.06.2022 18:27 Ответить
У Байдена есть нехилое чувство юмора. Натоизация воронежа еще впереди.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:20 Ответить
Еще ни один фашист или диктатор сам не останавливался.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:18 Ответить
Давайте по чесному шановний пане Байден. НАТО тормознуло, а не відреагувало. Ще й на сьогодні реакція багатьох країн членів НАТО млява. Перший відреагував Джонсон і Великобританія, потім США і ми за це вдячні, дуже вдячні. Але нам потрібна не розтягнута в часі дозована допомога, нам потрібне потужне озброєння по наших запитах. Скільки мільярдів долларів США зекономили після виконання Україною зобов'язань по Будапештському меморандуму? 50 млрд дол щороку після знищення українських балістичних ракет чи більше? А НАТО ? Кругленька сума за ці роки набирається, нулі важко порахувати. США отримали суттєві кошти для розбудови своєї країни, а ми отримали розбомблені міста і десятки тисяч загиблих. В наші міста кожен день прилітають ракети, нам потрібні Томагавки і протиракетні системи для адекватної відповіді агресору.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:37 Ответить
Нужно вычислять кацапскую агентуру в Европе и уничтожать ! А она там 1000% есть ! И ждёт своего часа...
показать весь комментарий
26.06.2022 16:15 Ответить
 
 