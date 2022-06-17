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Новини Війна в Україні
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Путін не зупинився б на Україні, Європі загрожував би хаос, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися лише на Україні. Якби НАТО не відреагувало, війна та хаос загрожували б усій Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена в інтерв'ю для Associated Press.

Як зазначив Байден, попри політичні ризики й удар по американській економіці, США повинні були вступити у протистояння з російською агресією на території України.

"Але варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він, коли вторгся в Україну, взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це виявилося б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим", - наголосив президент.

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За словами президента США, військова агресія Росії могла б загрожувати хаосом в Європі.

"Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами. Подивіться, що сталося б із Польщею, Чехією та іншими членами НАТО. До речі, Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів, щоб вони приєдналися до НАТО. Він хотів такої фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", – зазначив Байден.

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Топ коментарі
+15
Байденко розумний дід.
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17.06.2022 17:48
+13
Штаты должны для себя принять решение о необходимости полного уничтожения Параши. Не экономически, а физически и вместе со всем населением. Как они это сделают- дело техники, типа "Параша пыталась нанести ядерный удар, но мы опередили".
Так или иначе, Параши на планете Земля существовать не должно, иначе рано или поздно исчезнет жизнь на всей планете.
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17.06.2022 17:51
+11
Знищенна параші ядерним ударом не можливе без нанесення шкоди сусідам. Ядерна війна буде мати наслідки для всього населення Землі. Тож не повторюйте наратив парашинських глашатаїв.

Мордор повинен бути знищений, але не за допомогою ядерної зброї.
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17.06.2022 17:56
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Байденко розумний дід.
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17.06.2022 17:48 Відповісти
Тому спільними зусиллями нищимо московську орду ,нанівець!!!))
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17.06.2022 17:49 Відповісти
Штаты должны для себя принять решение о необходимости полного уничтожения Параши. Не экономически, а физически и вместе со всем населением. Как они это сделают- дело техники, типа "Параша пыталась нанести ядерный удар, но мы опередили".
Так или иначе, Параши на планете Земля существовать не должно, иначе рано или поздно исчезнет жизнь на всей планете.
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17.06.2022 17:51 Відповісти
Знищенна параші ядерним ударом не можливе без нанесення шкоди сусідам. Ядерна війна буде мати наслідки для всього населення Землі. Тож не повторюйте наратив парашинських глашатаїв.

Мордор повинен бути знищений, але не за допомогою ядерної зброї.
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17.06.2022 17:56 Відповісти
А кто вам сказал, что ядерные удары будут нанесены по всей территории Параша, в т.ч. по зонам у её границ? Скабеева или Соловьёв? И кто вам сказал, что это будут старые урановые или плутониевые боеголовки с высокой и длительной радиацией? Штаты знают что и как делать без "миролюбивых" комментаторов- скрытых любителей Куйла.
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17.06.2022 18:00 Відповісти
Реальніше шляхом РІ та СРСР,на купу різноманітних національно-територіальних країн!!!)))
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17.06.2022 18:00 Відповісти
Уже 1 раз было, и кому это помогло??? Нет, вариант тут 1 раз и навсегда.
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17.06.2022 19:24 Відповісти
Ні про яке знищення ********** навіть мови бути не повинно! Ізоляція і санкції поступово змусять кацапів змінити внутрішню та зовнішню політику і врешті почати поважати Міжнародне Право. Поразка в війні і повернення Україні окупованих територій ніяким чином миттєво не вплине на зміну курсу величезної країни яку ретельно обробляли пропагандисти ***** починаючи з 2005 року. Виросло ціле покоління яке щиро вірить в "побєдобєсіє" і "мессініанську роль РоZZії". Так просто з голів зазомбованих це не вивітриться. Потрібна довготривала ізоляція і дієва контрпропаганда паралельно з витисканням ********** з усіх окупованих територій в Молдавії, Грузії, на Курилах (Японія), Кенінсберг з областю (Польша і Німеччина), Казахстан, Китай і ще цілий ряд територіальних анексій в усіх сусідніх народів... В результаті "холодильник" таки переможе "телевізор"! І чим скоріше це станеться тим ліпше для всіх, включаючи самих кацапів. Дія санкцій незворотна і кожний підсанкційний день наближає кацапську федерацію до розпаду на декілька держав.
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17.06.2022 18:30 Відповісти
Люди, ви уху їли? Про яке знищення 150 мільйонів людей ви мелете? Чи в минулому житті ви в СС і гестапо служили? Ті теж планували цілі народи понищити. Українці - люди, а не звірі. Убивати ворога потрібно на полі бою, а не на дивані після перегляду фільму жахів. Цивілізований світ ніколи не став би нам допомагати, якби ми мали план нищити цілий народ.Тільки наші вороги можуть провокувати нас на людиноненависницькі висловлювання і фантазії.
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17.06.2022 20:18 Відповісти
Юра, убейся ап стену. Парашники не люди, и долбо#бы, считающие их людьми тоже не люди. Ты, Юра конченый, Бучу, Ирпень, Мариуполь видел? Если да- иди вслед за сруським кораблём, чмо.
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17.06.2022 23:15 Відповісти
То ж не жуйте соплі, а тягніть сюди артсистеми!
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17.06.2022 17:57 Відповісти
Вони й зараз про це говорять, тому що Захід дуже слабко реагує на військове вторгнення, а дехто навіть пропонує зберегти "путіну обличчя". Тому москалям ніхто не завадить окупувати наприклад Балтійські країни і так само розмахувати ядерною зброєю, а можливо навіть застосувати для впевненості.
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17.06.2022 17:59 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/6/17/502828/

чергова правка мізків великого ЗЕ, бо саме не може
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17.06.2022 18:03 Відповісти
Двічі дядя Сем вписувався за Європу перший проти кайзера,другий раз проти фюрера, тепер третій проти маленького і старенького фюрерка. В Европі у Путіна є наближені,а є вороги. Поляки ніколи б не здалися. Німці з лютого часу безплатно пиво гнали б рашкостан. Меркель збула б про тремор і нацювала як молода.І ось Берлін,Москва,Пекін вже б працювала що духу.
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17.06.2022 18:08 Відповісти
Правда. ***** вже давно кинув оком на ситу Європу. По всіх країнах розіслано купу агентів впливу, встановлені міцні зв'язки.
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17.06.2022 18:27 Відповісти
У Байдена есть нехилое чувство юмора. Натоизация воронежа еще впереди.
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17.06.2022 19:20 Відповісти
Еще ни один фашист или диктатор сам не останавливался.
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17.06.2022 20:18 Відповісти
Давайте по чесному шановний пане Байден. НАТО тормознуло, а не відреагувало. Ще й на сьогодні реакція багатьох країн членів НАТО млява. Перший відреагував Джонсон і Великобританія, потім США і ми за це вдячні, дуже вдячні. Але нам потрібна не розтягнута в часі дозована допомога, нам потрібне потужне озброєння по наших запитах. Скільки мільярдів долларів США зекономили після виконання Україною зобов'язань по Будапештському меморандуму? 50 млрд дол щороку після знищення українських балістичних ракет чи більше? А НАТО ? Кругленька сума за ці роки набирається, нулі важко порахувати. США отримали суттєві кошти для розбудови своєї країни, а ми отримали розбомблені міста і десятки тисяч загиблих. В наші міста кожен день прилітають ракети, нам потрібні Томагавки і протиракетні системи для адекватної відповіді агресору.
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17.06.2022 22:37 Відповісти
Нужно вычислять кацапскую агентуру в Европе и уничтожать ! А она там 1000% есть ! И ждёт своего часа...
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26.06.2022 16:15 Відповісти
 
 