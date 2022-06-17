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Имеем веские результаты на передовой благодаря поддержке США, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский сказал, что на фронте есть определенные успехи в пользу Украины благодаря помощи Соединенных Штатов.
Об этом он рассказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"В целом неделя была максимально полезна для Украины – во многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой – именно благодаря поддержке США", - заявил Зеленский .
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Запорожжя - історичний український регіон, етнокультурний регіон України. Первісно назва стосувалась придніпровських земель у Дикому Полі нижче Дніпрових порогів - тобто нижче о.Хортиця, які стали центром формування українського козацтва
У тресті
"Рога і копита""Слуга Народу" загалом всього 1000 членів і Сєрлєщ з Арестовичем.
Тобі всього 5 днів, тому і не знаєш.
Оман - це відома оффшорна діра, на яку не мають важелів впливу ні ЄС, ні штати.
У Джонсонюка вагома така кіпа паперів в руках була. ВБ має вплив на більшість офшорів. Це я так збагнув...
Тому, якщо ЗЄ буде надалі занадто бикувати, то Пандора-гейт йому передчасними пестощами перед брутальним сексом здадуться
Мужнє підборіддя, вказує на пацифістичне ставлення до війни як і 4-ри підтвердження втекти, але не служити... Вольовий шнобель, відчинить будь-яку синагогу по будь-який берег мертвого моря... Сивина на яйцях (хоча й не вмістилась як і крайня плоть), але підтверджує пережиту пугалоЛОХливість цього чорта бАкланова.
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Слава Україні, смерть ворогам!