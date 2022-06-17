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Байден (2384) война (46795) Зеленский (16549) США (23191)

Имеем веские результаты на передовой благодаря поддержке США, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский сказал, что на фронте есть определенные успехи в пользу Украины благодаря помощи Соединенных Штатов.

Об этом он рассказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"В целом неделя была максимально полезна для Украины – во многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой – именно благодаря поддержке США", - заявил Зеленский .

Смотрите также: Зеленский - Джонсону: "Главное сегодня – обеспечить противовоздушную оборону для Украины". ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
Завдяки євроатлантичним друзям і всупереч діяльності кремлівських гнид!!))
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17.06.2022 23:00
+36
Навіть всупереч діяльності гнид з Банкової.
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17.06.2022 23:02
+34
За Херсон тогда придётся отдавать деньги полученные в омане от старены патрубка. Но думаю зеля его кинет. Он же не лох
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17.06.2022 22:51
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Завдяки євроатлантичним друзям і всупереч діяльності кремлівських гнид!!))
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17.06.2022 23:00 Ответить
Навіть всупереч діяльності гнид з Банкової.
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17.06.2022 23:02 Ответить
Головне кубло гнид,це на Банковій і Грушевського!! Нажаль,гниди на всіх шаблях держвлади і в усіх інституціях,тотальна інвазія України! Потрібна тотальна дегнидизація України,негайно,поки гниди не здали Україну остаточно!!!)))
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17.06.2022 23:12 Ответить
В кремлі воши,а в Україні їх гниди !! Не так страшні московські воши,як українські гниди,від московських вошей!!))
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17.06.2022 23:36 Ответить
Я теж не в захваті від Зеленьского та його команди, але давайте не перегибать палку.
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17.06.2022 23:51 Ответить
А як оцінити шляхобудівництво замість обороноздатності країни,розмінування та послаблення стратегічних напрямків,виявляти та карати диверсантів не начасі,ігнорування попереджень дружніх розвідок та т,д і т,п.???))
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18.06.2022 00:02 Ответить
подляківець, вся опа через дєрьмакопалку набиралась?
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18.06.2022 09:31 Ответить
Гниди в кремлі.... а зелені воші в НАС...(нажаль).
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18.06.2022 00:09 Ответить
Вагомі досягнення будуть тоді, коли ми звільнимо хоча б Херсонщину та Запоріжжя
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17.06.2022 22:45 Ответить
Коли Залужний вирішить -- тоді вони й будуть.
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17.06.2022 22:47 Ответить
Вы уверены что все зависит от Залужного?
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17.06.2022 22:49 Ответить
Маннергейма план було провалено. Мені більш до вподоби наш Дуайт Ейзенхауер.
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18.06.2022 07:10 Ответить
І який був план у Маннергейма? "Просвіти" будь ласка!
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18.06.2022 12:45 Ответить
А от кого, арахами?
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17.06.2022 23:00 Ответить
залужный не один в генштабе "воюет" - а на местах настоящие герои делают героические поступки
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18.06.2022 02:53 Ответить
герои делают героические .... а пОдляки та дЄрьмакі- THEбенические???
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18.06.2022 09:36 Ответить
І НЕ ЗДАМО Луганщину.
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17.06.2022 22:49 Ответить
За Херсон тогда придётся отдавать деньги полученные в омане от старены патрубка. Но думаю зеля его кинет. Он же не лох
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17.06.2022 22:51 Ответить
Что за херню вы несете? О_о
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18.06.2022 09:39 Ответить
просто у людей есть подозрение шо сдача Херсона прошла по договорняку в Омане между зеленским и патрушевым, деньги за эту услугу должен выплатить Абрамович, поэтому его сейчас так активно отмазывают Арахамия и даже Зеленский просил не трогать Абрамовича.
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18.06.2022 10:32 Ответить
Не Запоріжжя, а Запорізьку область, Запоріжжя на щастя під нашим контролем
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17.06.2022 22:57 Ответить
Запоріжжя,це лише місто,це регіон!!))
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17.06.2022 23:03 Ответить
Регіони пішли на Ростов з Овощем , а в нас області . Чи може щось міняли ?
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17.06.2022 23:34 Ответить
Cherkasy region,це Черкаська обл. англійською,а взагалі історичне Запоріжжя більше за Запорізьку обл.!!!)))
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17.06.2022 23:41 Ответить
За останні 350-400 років нічого не міняли. Просто не всі коментатори знають історію своєї держави:

Запорожжя - історичний український регіон, етнокультурний регіон України. Первісно назва стосувалась придніпровських земель у Дикому Полі нижче Дніпрових порогів - тобто нижче о.Хортиця, які стали центром формування українського козацтва
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17.06.2022 23:53 Ответить
області то нанесене СРСР-ом, до того були губернії росімперії. Зараз більш-менш ******* назва, яку розуміють за межами постсовка - це регіони. І не треба плутати це з партією ригоаналів.
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18.06.2022 10:38 Ответить
Якщо це були б регіони, то це була б не Україна, а бозна що
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17.06.2022 23:53 Ответить
А що таке "Поділля", "Брацлавщина", "Волинь", "Донбас", "Полісся", "Слобожанщина" ? Це - "області"? Чи все-таки "регіони"? Поділля, Донбас, Слобожанщина, Брацлавщина - дві області Полісся і Таврія - три
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18.06.2022 12:51 Ответить
после войны так говорите. вот россия сейчас скажет что воюет с америкой
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17.06.2022 22:51 Ответить
При попытке Параши "воевать" со Штатами Параша будет уничтожена за 30 минут. Или за 35.
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17.06.2022 22:59 Ответить
они и так зто говорят, но сути зто не меняет, умирают украинцьі в Украине от рук московитов
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17.06.2022 23:09 Ответить
так и кацапы тоже дохнут как шакалы
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18.06.2022 02:55 Ответить
мог бы тушку Бени союзникам отдать, в качестве благодарности
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17.06.2022 23:00 Ответить
Сьогодні доречі перший вечерній звіт Генштабу за останні два місяці, в якому орки нічого не отримали, а навіть втратили одне з сел! Дякую всім хто до цього причетний, особливо ЗСУ.
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17.06.2022 23:00 Ответить
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17.06.2022 23:01 Ответить
Так не чесно.

У тресті "Рога і копита" "Слуга Народу" загалом всього 1000 членів і Сєрлєщ з Арестовичем.
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17.06.2022 23:06 Ответить
Мабуть не дільки з дозволу ,а ще й за бюджетні кошти. Війна, а хлопцям смішно.
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18.06.2022 13:58 Ответить
А що ти робило в Омані і з ким там зустрічалось?
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17.06.2022 23:05 Ответить
це коли?
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17.06.2022 23:11 Ответить
Реєстрація 12 червня 2022.
Тобі всього 5 днів, тому і не знаєш.
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17.06.2022 23:18 Ответить
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17.06.2022 23:47 Ответить
це у січні 2020. Я розумію, тобі таке по беневізору не показували, а палітєкой ти цікавишся лише за тиждень до виборів, тому ось тобі лінк для початку https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html

Оман - це відома оффшорна діра, на яку не мають важелів впливу ні ЄС, ні штати.
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18.06.2022 10:48 Ответить
Ох і Джонсон!, от молодець! ))) зрозуміло треба ставити на місце, бо хтось ще не зрозумів про суб'єкти і об'єкти, повагу і вдячність, про слова, дії і наслідки цих дій. Одне болить, і дуже… що наслідки ці кроваві… і це не якась довбана гра, щоб можна було засейветись на якусь дату в минулому…
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17.06.2022 23:06 Ответить
Походу і люся добряче вдарився об землю))
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17.06.2022 23:25 Ответить
Щось у лісі здохло, зелупка хоч комусь подякував..... може захворів? Чи, як писав Підлога Маккартні, буде пітона вставили?)
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17.06.2022 23:08 Ответить
Ти бачив світлину Джонсонюка з ЗЄ?

У Джонсонюка вагома така кіпа паперів в руках була. ВБ має вплив на більшість офшорів. Це я так збагнув...

Тому, якщо ЗЄ буде надалі занадто бикувати, то Пандора-гейт йому передчасними пестощами перед брутальним сексом здадуться
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17.06.2022 23:14 Ответить
тільки так з цим тупорилим інфантілом і можна розмовляти
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17.06.2022 23:15 Ответить
А шо там з карною справою на Байдена?
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17.06.2022 23:14 Ответить
ща буба сміливості наберецця і як спросить Байдена)))
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17.06.2022 23:17 Ответить
👍😁😂
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18.06.2022 14:52 Ответить
Та ні . Вагомих резульатів ще не видно , поки що . Але треба визнати , що фронт взагалі існує тільки завдяки підтримці США , Британії та Європи .
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18.06.2022 00:34 Ответить
Цей бородатий виродок знищив ракетну програму України, показкривав купу оборонних підприємств, і тепер з діловою пикою розповідає нам про іноземне озброєння. А що тобі **** заважало три роки озброювати армію? Бізнес інтереси кварталу95 на парашиї? Чи може домовленності з патрушевим у омані?!
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18.06.2022 05:16 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блатдь,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:52 Ответить
ніхто не звернув увагу на розміщений редакцією, зеленкін профіль???
Мужнє підборіддя, вказує на пацифістичне ставлення до війни як і 4-ри підтвердження втекти, але не служити... Вольовий шнобель, відчинить будь-яку синагогу по будь-який берег мертвого моря... Сивина на яйцях (хоча й не вмістилась як і крайня плоть), але підтверджує пережиту пугалоЛОХливість цього чорта бАкланова.
хі-хі!
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18.06.2022 10:07 Ответить
Трепло, пусть озвучит "веские" результаты.
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18.06.2022 10:32 Ответить
через безвідповідальність зе.воші від гнид в кремелі- катастрофічні людські жертви та гігантські руйнування. Це результат його діяльності на посту. Думай.Те.
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18.06.2022 11:38 Ответить
Наступного дня після надання або ненадання статусу кандидата у члени ЄС мають бути розхерачені всі прикордонні арсенали, аеродроми, нафтобази і скупчення окупантів.
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18.06.2022 11:47 Ответить
після того як американці поставили їх на місце і надали конкретний перелік всього озброєння яке вже поставлено, а генерал Міллі сказав що все що просив Залужний ,виконано, боневтік різко змінив свою риторику.
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18.06.2022 12:10 Ответить
Доки біля Президента буде ФСБ-ешник єрмак, нам війну буде дуже тяжко виграти.
Слава Україні, смерть ворогам!
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18.06.2022 12:38 Ответить
вы написали П резидента?)
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18.06.2022 13:29 Ответить
А що, немає більш цікавих фото зеленського, не студійних.
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18.06.2022 13:52 Ответить
А в кого є ще 5 копійок подати бідолашному жебрацюрі цього форуму? У банках ТАКЕ вже не приймають та в таксо не содять...
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18.06.2022 14:52 Ответить
 
 