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Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський сказав, що на фронті є певні успіхи на користь України завдяки допомозі Сполучених Штатів.
Про це він розповів у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+36 Дмитро Черних 794bd8a2
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Запорожжя - історичний український регіон, етнокультурний регіон України. Первісно назва стосувалась придніпровських земель у Дикому Полі нижче Дніпрових порогів - тобто нижче о.Хортиця, які стали центром формування українського козацтва
У тресті
"Рога і копита""Слуга Народу" загалом всього 1000 членів і Сєрлєщ з Арестовичем.
Тобі всього 5 днів, тому і не знаєш.
Оман - це відома оффшорна діра, на яку не мають важелів впливу ні ЄС, ні штати.
У Джонсонюка вагома така кіпа паперів в руках була. ВБ має вплив на більшість офшорів. Це я так збагнув...
Тому, якщо ЗЄ буде надалі занадто бикувати, то Пандора-гейт йому передчасними пестощами перед брутальним сексом здадуться
Мужнє підборіддя, вказує на пацифістичне ставлення до війни як і 4-ри підтвердження втекти, але не служити... Вольовий шнобель, відчинить будь-яку синагогу по будь-який берег мертвого моря... Сивина на яйцях (хоча й не вмістилась як і крайня плоть), але підтверджує пережиту пугалоЛОХливість цього чорта бАкланова.
хі-хі!
Слава Україні, смерть ворогам!