Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що на фронті є певні успіхи на користь України завдяки допомозі Сполучених Штатів.

Про це він розповів у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США", - заявив Зеленський.

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