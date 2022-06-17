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Рашисты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области из "Градов", - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Враг обстрелял из минометов и артиллерии Краснопольскую и Миропольскую громады на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По Краснопольской громаде рашисты наносили удары с беспилотника, минометов и РСЗО.

"После 15:00 залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другое - уничтожено. После 19:00 по территории громады начался минометный обстрел с территории России, 24 прихода. После 20:00 враги начали артобстрел из "Градов". Всего около 80 приходов. Повреждены объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения", - сообщил Живицкий.

Миропольская громада подверглась обстрелам из минометов и артиллерии: "С 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской громады. Общее количество разрывов - 40, в часности 12 мин калибра 120 мм, 15 снарядов калибра 122 мм, 13 снарядов калибра 152 мм".

Жертв во всех случаях нет.

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Пора лупить в ответ. Это война.
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17.06.2022 22:48 Ответить
там нечем. Всё на внезапных фронтах.
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17.06.2022 23:05 Ответить
Не может быть . Не могут оставить границу вообще без прикрытия . И чтобы ответить хватит самого минимального наличия тяжёлого вооружения . Не воевать , а просто ответить . Но этого нет .
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17.06.2022 23:19 Ответить
достаменно тобі відомо. що нічим?
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26.07.2022 22:43 Ответить
рашисти - фашисти
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17.06.2022 22:50 Ответить
Не можна провокувати москалів і потрібно зберегти лице *****.
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17.06.2022 22:51 Ответить
рашисты с Греческого - ( пид....ы ))
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17.06.2022 23:07 Ответить
 
 