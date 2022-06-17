Рашисты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области из "Градов", - ОВА

Враг обстрелял из минометов и артиллерии Краснопольскую и Миропольскую громады на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По Краснопольской громаде рашисты наносили удары с беспилотника, минометов и РСЗО.

"После 15:00 залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другое - уничтожено. После 19:00 по территории громады начался минометный обстрел с территории России, 24 прихода. После 20:00 враги начали артобстрел из "Градов". Всего около 80 приходов. Повреждены объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения", - сообщил Живицкий.

Миропольская громада подверглась обстрелам из минометов и артиллерии: "С 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской громады. Общее количество разрывов - 40, в часности 12 мин калибра 120 мм, 15 снарядов калибра 122 мм, 13 снарядов калибра 152 мм".

Жертв во всех случаях нет.

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